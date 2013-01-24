Більш яскраві та стильні
Ви більше не загубите ключів завдяки яскравим, стильним та надійним світлодіодним лампам Philips 38 мм Festoons для освітлення салону та номерних знаків. Потужні лампи з ефектом денного світла 6000 К освітлюють салон авто та не разять очі. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Більш яскраві та стильні
Ви більше не загубите ключів завдяки яскравим, стильним та надійним світлодіодним лампам Philips 38 мм Festoons для освітлення салону та номерних знаків. Потужні лампи з ефектом денного світла 6000 К освітлюють салон авто та не разять очі. Переглянути усі переваги
Більш яскраві та стильні
Ви більше не загубите ключів завдяки яскравим, стильним та надійним світлодіодним лампам Philips 38 мм Festoons для освітлення салону та номерних знаків. Потужні лампи з ефектом денного світла 6000 К освітлюють салон авто та не разять очі. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Більш яскраві та стильні
Ви більше не загубите ключів завдяки яскравим, стильним та надійним світлодіодним лампам Philips 38 мм Festoons для освітлення салону та номерних знаків. Потужні лампи з ефектом денного світла 6000 К освітлюють салон авто та не разять очі. Переглянути усі переваги
Верхнє освітлення чи світло для читання, відділення для рукавичок чи багажника – Ваші вимоги до освітлення і смаки можуть різнитися. Для освітлення салону авто можна обирати з-поміж численних ламп Philips X-tremeUltinon LED для виняткової видимості та стилю. Обирайте приємне тепле біле світло (до 4000 Кельвін) та ефект денного світла (до 6000 Кельвін). Ці яскраві й стильні лампи змінять Ваші враження від керування автомобілем. Завдяки яскравому салонному освітленню тепер можна шукати загублений телефон, пасажири можуть читати, Ви навіть можете розробляти найкращий маршрут до місця призначення.
Салонне освітлення – це не лише функціональність і зручність. Мова йде й про стильний вигляд. Оновіть салонне освітлення яскравішим м’яким світлом чи ефектом денного освітлення. Тож коли Ви відкриєте багажник чи ввімкнете підсвітку панелі приладів, усе це буде стильно. Ваш автомобіль передає те, ким Ви є, тож покажіть стиль за допомогою світлодіодного салонного освітлення Philips.
Верхнє освітлення чи світло для читання, освітлення відділення для рукавичок чи багажника – Ваші вимоги до освітлення та смаки можуть різнитися. Для освітлення салону автомобіля Ви можете обирати з-поміж численних світлодіодних ламп Philips X-tremeUltinon для виняткової видимості та стилю. Обирайте приємне тепле біле світло (4000 Кельвін) та ефект денного світла (6000 Кельвін). Ця яскрава і стильна лампа змінить Ваші враження від керування автомобілем. Завдяки яскравому салонному освітленню Ви тепер можете шукати загублений телефон, пасажири можуть читати, Ви навіть можете розробляти найкращий маршрут до місця призначення.
Вам потрібні яскраві та стильні автомобільні фари. Проте Ви не бажаєте постійно замінювати зіпсуті лампи. Звичайні фари мають один основний недолік: що сильніше світло, то коротший термін експлуатації. Світлодіоди забезпечують таку ж інтенсивність освітлення, проте працюють набагато довше. Світлодіодні лампи Philips X-tremeUltinon надзвичайно надійні. Враховуючи найновіші технологічні інновації, вони запобігають пошкодженням через дію тепла та вібрації й працюють до 12 років. Оскільки більшість автомобілів підлягають заміні чи модернізації упродовж цього періоду часу, Ваші стильні нові лампи пропрацюють упродовж усього періоду експлуатації автомобіля.
Технологічно прогресивне освітлення Philips відоме в автомобільній галузі уже понад 100 років. Вироби Philips, які мають автомобільну якість, створені з дотриманням процедур жорсткого контролю якості (зокрема, діючих норм ISO), що слугують основою для послідовних високих стандартів виробництва. Великі виробники автомобілів обирають лампи Philips, адже коли Ви купуєте Philips, Ви купуєте якість. Ви отримуєте потужне яскраве світло та точний світловий пучок. Ви отримуєте висококласний стиль. І Ви отримуєте прогресивну систему світлодіодного освітлення для більш безпечного, рівномірного та приємного водіння.
Створено для простого встановлення в сумісних автомобілях: водії, які мають досвід технічного обслуговування автомобілів, зможуть легко модернізувати сумісні лампи.
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