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  • Більш яскраві та стильні
  • Більш яскраві та стильні
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  • Більш яскраві та стильні

Більше не доступний

X-tremeUltinon LEDавтомобільна сигнальна лампа

12899RX2

Більш яскраві та стильні
Для безпечного та сучасного водіння автомобіля використовуйте інтенсивні червоні світлодіодні лампи Philips X-tremeUltinon LED [~P21/5W] для стоп-сигналів і задніх ліхтарів. Вони потужні, точні та гарно виглядають, тож Ви можете сигналізувати про свої маневри безпечно й зі стилем.
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Міцні, надійні та яскраві світлодіодні сигнальні лампи

Більш яскраві та стильні

  • LED-RED [~P21/5W]

  • Кількість ламп: 2 шт.

  • 12 В, червоне насичене

  • Прогресивна автомобільна система

Попереджайте про свої маневри за допомогою яскравіших зовнішніх ламп

Попередження про майбутній маневр автомобіля має надзвичайно велике значення для безпеки. Аби запобігти зіткненням, інші люди повинні знати, що Ви робите. А коли видимість погіршується через погодні умови, потреба в яскравому та помітному сигнальному освітленні стає як ніколи нагальною. Світлодіодні сигнальні лампи Philips X-tremeUltinon забезпечують ефект яскравого денного світла і до 6000 К для зворотного руху та габаритних ліхтарів. Завдяки інтенсивнішим кольорам для покажчиків поворотів і сигналів зупинки, миттєвому ввімкненню світлодіодів та рівномірному і належним чином скерованому світлу Ви дасте іншим водіям той важливий додатковий час, щоб зреагувати на Ваші маневри.

Оновіть лампи, оновіть стиль

Оскільки головне призначення зовнішнього освітлення – допомогти Вам бачити і бути побаченими, немає причин, чому Ви водночас не повинні мати гарний вигляд. Якщо Ви намагаєтеся оновити свій стиль, не купуючи новішої машини, заміна засобів зовнішнього освітлення – розумний спосіб витратити гроші. Оновіть зовнішнє освітлення: додайте більше червоного у сигнали зупинки, жовтогарячого – у покажчики поворотів та яскраве біле світло – для габаритних вогнів і ліхтарів зворотного ходу. Ваш автомобіль передає те, ким Ви є, тож покажіть стиль за допомогою зовнішніх сигнальних світлодіодних ламп Philips.

Миттєве загоряння ліхтарів підвищує безпеку в разі екстреного гальмування

Потрібен певний час для того, щоб лампи розжарювання загорілися та досягли максимальної продуктивності. Натомість, світлодіодні ліхтарі вмикаються "миттєво". Різниця вимірюється частками секунди. В умовах екстреного гальмування частки секунди мають величезне значення. Приміром, за швидкості 100 км/год. різниця лише чотири десятих секунди часу реагування дорівнює додатковим 11 метрам шляху, який проходить автомобіль під час реакції водія – а це приблизно 2,5 довжини автомобіля і додатковий час на реагування. Світлодіодні стоп-сигнали Philips загораються одразу в разі гальмування, і водій позаду знатиме про це.

Технічні характеристики

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      Примітки

      1. Перед використанням вдосконалених світлодіодних ламп переконайтеся, що це дозволено законодавством.