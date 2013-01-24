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X-tremeUltinon LED

автомобільна сигнальна лампа

12899RX2
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    X-tremeUltinon LED автомобільна сигнальна лампа

    12899RX2

    Більш яскраві та стильні

    Для безпечного та сучасного водіння автомобіля використовуйте інтенсивні червоні світлодіодні лампи Philips X-tremeUltinon LED [~P21/5W] для стоп-сигналів і задніх ліхтарів. Вони потужні, точні та гарно виглядають, тож Ви можете сигналізувати про свої маневри безпечно й зі стилем. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    X-tremeUltinon LED автомобільна сигнальна лампа

    Більш яскраві та стильні

    Для безпечного та сучасного водіння автомобіля використовуйте інтенсивні червоні світлодіодні лампи Philips X-tremeUltinon LED [~P21/5W] для стоп-сигналів і задніх ліхтарів. Вони потужні, точні та гарно виглядають, тож Ви можете сигналізувати про свої маневри безпечно й зі стилем. Переглянути усі переваги

    Більш яскраві та стильні

    Для безпечного та сучасного водіння автомобіля використовуйте інтенсивні червоні світлодіодні лампи Philips X-tremeUltinon LED [~P21/5W] для стоп-сигналів і задніх ліхтарів. Вони потужні, точні та гарно виглядають, тож Ви можете сигналізувати про свої маневри безпечно й зі стилем. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    X-tremeUltinon LED автомобільна сигнальна лампа

    Більш яскраві та стильні

    Для безпечного та сучасного водіння автомобіля використовуйте інтенсивні червоні світлодіодні лампи Philips X-tremeUltinon LED [~P21/5W] для стоп-сигналів і задніх ліхтарів. Вони потужні, точні та гарно виглядають, тож Ви можете сигналізувати про свої маневри безпечно й зі стилем. Переглянути усі переваги

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      Більш яскраві та стильні

      Міцні, надійні та яскраві світлодіодні сигнальні лампи

      • LED-RED [~P21/5W]
      • Кількість ламп: 2 шт.
      • 12 В, червоне насичене
      • Прогресивна автомобільна система

      Попереджайте про свої маневри за допомогою яскравіших зовнішніх ламп

      Попередження про майбутній маневр автомобіля має надзвичайно велике значення для безпеки. Аби запобігти зіткненням, інші люди повинні знати, що Ви робите. А коли видимість погіршується через погодні умови, потреба в яскравому та помітному сигнальному освітленні стає як ніколи нагальною. Світлодіодні сигнальні лампи Philips X-tremeUltinon забезпечують ефект яскравого денного світла і до 6000 К для зворотного руху та габаритних ліхтарів. Завдяки інтенсивнішим кольорам для покажчиків поворотів і сигналів зупинки, миттєвому ввімкненню світлодіодів та рівномірному і належним чином скерованому світлу Ви дасте іншим водіям той важливий додатковий час, щоб зреагувати на Ваші маневри.

      Оновіть лампи, оновіть стиль

      Оскільки головне призначення зовнішнього освітлення – допомогти Вам бачити і бути побаченими, немає причин, чому Ви водночас не повинні мати гарний вигляд. Якщо Ви намагаєтеся оновити свій стиль, не купуючи новішої машини, заміна засобів зовнішнього освітлення – розумний спосіб витратити гроші. Оновіть зовнішнє освітлення: додайте більше червоного у сигнали зупинки, жовтогарячого – у покажчики поворотів та яскраве біле світло – для габаритних вогнів і ліхтарів зворотного ходу. Ваш автомобіль передає те, ким Ви є, тож покажіть стиль за допомогою зовнішніх сигнальних світлодіодних ламп Philips.

      Миттєве загоряння ліхтарів підвищує безпеку в разі екстреного гальмування

      Потрібен певний час для того, щоб лампи розжарювання загорілися та досягли максимальної продуктивності. Натомість, світлодіодні ліхтарі вмикаються "миттєво". Різниця вимірюється частками секунди. В умовах екстреного гальмування частки секунди мають величезне значення. Приміром, за швидкості 100 км/год. різниця лише чотири десятих секунди часу реагування дорівнює додатковим 11 метрам шляху, який проходить автомобіль під час реакції водія – а це приблизно 2,5 довжини автомобіля і додатковий час на реагування. Світлодіодні стоп-сигнали Philips загораються одразу в разі гальмування, і водій позаду знатиме про це.

      Рівномірне розсіювання світла для покращеної видимості

      Лінійка світлодіодних засобів зовнішнього освітлення Philips створена для раціональнішого розподілу світла, щоб забезпечити подачу зовнішнього сигнального світла саме туди, де потрібно (під час руху заднім ходом, зупинки чи роботи сигнальних вогнів). Завдяки широкому куту та рівномірному розповсюдженню світла не лише Ви побачите більше на дорозі – інші водії краще бачитимуть Вас.

      Автомобільне освітлення Philips найвищої якості

      Технологічно прогресивне освітлення Philips відоме в автомобільній галузі уже понад 100 років. Вироби Philips, які мають автомобільну якість, створені з дотриманням процедур жорсткого контролю якості (зокрема, діючих норм ISO), що слугують основою для послідовних високих стандартів виробництва. Великі виробники автомобілів обирають лампи Philips, адже коли Ви купуєте Philips, Ви купуєте якість. Ви отримуєте потужне яскраве світло та точний світловий пучок. Ви отримуєте висококласний стиль. І Ви отримуєте прогресивну систему світлодіодного освітлення для більш безпечного, рівномірного та приємного водіння.

      Просте встановлення та сумісність із багатьма моделями автомобілів

      Створено для простого встановлення в сумісних автомобілях: водії, які мають досвід технічного обслуговування автомобілів, зможуть легко модернізувати сумісні лампи. Водночас, радимо запросити для встановлення нових світлодіодних фар Philips X-tremeUltinon спеціаліста-механіка – він забезпечить готовність рушати в дорогу. Ці лампи сумісні з широкою лінійкою існуючих моделей автомобілів, проте підтримуються не всі типи автомобілів.

      Надійне світлодіодне освітлення для тривалого терміну експлуатації

      Вам потрібні яскраві та стильні автомобільні фари. Проте Ви не бажаєте постійно замінювати зіпсуті лампи. Звичайні фари мають один основний недолік: що сильніше світло, то коротший термін експлуатації. Світлодіоди забезпечують таку ж інтенсивність освітлення, проте працюють набагато довше. Світлодіодні лампи Philips X-tremeUltinon надзвичайно надійні. Враховуючи найновіші технологічні інновації, вони запобігають пошкодженням через дію тепла та вібрації й працюють до 12 років. Оскільки більшість автомобілів підлягають заміні чи модернізації упродовж цього періоду часу, Ваші стильні нові лампи пропрацюють упродовж усього періоду експлуатації автомобіля.

      Технічні характеристики

      • Дані упаковки

        EAN1
        8727900396027
        EAN3
        8727900396034
        Тип упаковки
        x2

      • Маркетингові особливості

        Очікувані переваги
        Прогресивна автомобільна система

      • Термін експлуатації

        Термін експлуатації
        До 12 років

      • Інформація для замовлень

        Код артикулу
        12899RX2
        Код замовлення
        39602730

      • Інформація про упаковку

        Вага брутто однієї одиниці
        0,6  кг
        Висота
        8,5  см
        Довжина
        19,5  см
        Ширина
        15,1  см

      • Інформація про упаковку

        Висота
        9,2  см
        Довжина
        6,8  см
        Мінімальна партія (для спеціалістів)
        20
        Кількість в упаковці
        2
        Ширина
        2,8  см

      • Опис виробу

        Застосування
        Стоп-сигнал/задній ліхтар
        Лінійка
        X-tremeUltinon LED
        Технологія
        LED
        Тип
        P21/5W

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