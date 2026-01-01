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  • Яскравіше. Біліше. Потужніше.
  • Яскравіше. Біліше. Потужніше.
  • Яскравіше. Біліше. Потужніше.
  • Яскравіше. Біліше. Потужніше.
  • Яскравіше. Біліше. Потужніше.
  • Яскравіше. Біліше. Потужніше.
  • Яскравіше. Біліше. Потужніше.
  • Яскравіше. Біліше. Потужніше.
  • Яскравіше. Біліше. Потужніше.
  • Яскравіше. Біліше. Потужніше.
  • Яскравіше. Біліше. Потужніше.
  • Яскравіше. Біліше. Потужніше.
  • Яскравіше. Біліше. Потужніше.
  • Яскравіше. Біліше. Потужніше.

Більше не доступний

X-tremeUltinon LEDлампа для передніх фар

12901HPX2

Яскравіше. Біліше. Потужніше.
Фари Philips X-tremeUltinon LED [~H4] із високоякісними світлодіодами LUXEON LED до 6500 К. Наша запатентована технологія SafeBeam проектує до 200% яскравіше світло саме туди, де потрібно. Довговічність і краща конструкція AirFlux.&lt;br>
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Яскраві білі світлодіодні передні фари для престижного вигляду

Яскравіше. Біліше. Потужніше.

  • LED-HL [~H4]

  • 6500 К

  • До 200% яскравіше світло&lt;br>

  • Прогресивна автомобільна система

Отримайте до 200% яскравіше світло для оптимальної видимості&lt;br>

Отримайте до 200% яскравіше світло для оптимальної видимості<br>

Керування автомобілем в темряві – непросте завдання, тому Вам доводиться покладатися на лампи для передніх фар. Для безпечного водіння автомобіля важливо забезпечити хороше фронтальне та периферійне бачення. Завдяки інтенсивному яскравому променю світлодіодні передні фари для автомобілів Philips X-tremeUltinon покращують видимість на 200%. Ви завжди будете вибирати світлодіодні лампи, коли побачите ефект, який близький до денного світла. Що краща видимість, то краща реакція і вища безпека. Подолайте темряву, вибравши лампи Philips, і керуйте автомобілем вночі з більшою впевненістю і кращим контролем.

Чітке біле світло до 6500 K&lt;br>

Чітке біле світло до 6500 K<br>

Світлодіодні передні фари Philips X-tremeUltinon із колірною температурою 6500 Кельвін і технологією автомобільної якості LUXEON забезпечують яскраве, біле світло, яке близьке за характеристиками до денного. Що краще бачення, то краще видно перешкоди і можна вибрати ідеальну тактику водіння. Яскраве світло в нічний час дозволяє не вдивлятися у даль, а насолоджуватися комфортною і захоплюючою поїздкою.

Оновіть лампи, оновіть стиль

Подібно як очі – це дзеркало душі, лампи для передніх фар можуть розповісти багато про Ваш автомобіль. Якщо Ви хочете оновити вигляд автомобіля, не купуючи новішого, заміна ламп для передніх фар є найраціональнішим рішенням вкласти гроші. Ваш автомобіль – це вираження того, ким Ви є, тому виразіть свій стиль за допомогою світлодіодних передніх фар Philips. Замість жовтого Ви отримаєте чисте, біле та сучасне світло. За такий престижний вигляд розумні водії вибирають світлодіодні передні фари Philips.

Технічні характеристики

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      Примітки

      1. Перед використанням вдосконалених світлодіодних ламп переконайтеся, що це дозволено законодавством.