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Світлодіодні сигнальні та салонні лампи

12956X2
  • Керуйте автомобілем максимально безпечно та стильно Керуйте автомобілем максимально безпечно та стильно Керуйте автомобілем максимально безпечно та стильно
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    Світлодіодні сигнальні та салонні лампи

    12956X2

    Керуйте автомобілем максимально безпечно та стильно

    У деяких автомобілях, обладнаних системою контролю CANBus, у разі встановлення світлодіодних ламп можуть виникати помилки, про які повідомлятимуть блимаючі сигнали та сигнали на панелі приладів. Такі сигнали про помилки можна скасувати за допомогою приглушувача попереджень Philips CEA5W. Переглянути усі переваги

    Світлодіодні сигнальні та салонні лампи

    Керуйте автомобілем максимально безпечно та стильно

    У деяких автомобілях, обладнаних системою контролю CANBus, у разі встановлення світлодіодних ламп можуть виникати помилки, про які повідомлятимуть блимаючі сигнали та сигнали на панелі приладів. Такі сигнали про помилки можна скасувати за допомогою приглушувача попереджень Philips CEA5W. Переглянути усі переваги

    Керуйте автомобілем максимально безпечно та стильно

    У деяких автомобілях, обладнаних системою контролю CANBus, у разі встановлення світлодіодних ламп можуть виникати помилки, про які повідомлятимуть блимаючі сигнали та сигнали на панелі приладів. Такі сигнали про помилки можна скасувати за допомогою приглушувача попереджень Philips CEA5W. Переглянути усі переваги

    Світлодіодні сигнальні та салонні лампи

    Керуйте автомобілем максимально безпечно та стильно

    У деяких автомобілях, обладнаних системою контролю CANBus, у разі встановлення світлодіодних ламп можуть виникати помилки, про які повідомлятимуть блимаючі сигнали та сигнали на панелі приладів. Такі сигнали про помилки можна скасувати за допомогою приглушувача попереджень Philips CEA5W. Переглянути усі переваги

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      Керуйте автомобілем максимально безпечно та стильно

      Приглушувач попереджень світлодіодів

      • Тип лампи: CANbus 5 Вт
      • В упаковці: 2
      • 12 В, 5 Вт
      Приглушувач попереджень світлодіодів

      Приглушувач попереджень світлодіодів

      У деяких автомобілях, обладнаних системою контролю CANBus, у разі встановлення світлодіодних ламп на панелі приладів можуть з’являтися сигнали про помилки. Такі сигнали про помилки унаслідок хибної діагностики системи CANBus можна скасувати за допомогою приглушувача попереджень світлодіодів Philips.

      Технічні характеристики

      • Опис виробу

        Застосування
        • Передні габаритні вогні
        • Кімнатна лампа
        Технологія
        LED
        Тип
        [~5 Вт]
        Лінійка
        CANbus для світлодіодних ламп
        Позначення
        CEA 12956 12 В 5 Вт x2
        Відповідність стандартам ЕСЕ
        Ні

      • Маркетингові особливості

        Очікувані переваги
        • Більше світла
        • Більше стилю
        Особливість виробу
        Приглушувач попереджень світлодіодів

      • Електричні характеристики

        Напруга
        12  В
        Потужність (Вт)
        5  Вт

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