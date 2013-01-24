Керуйте автомобілем максимально безпечно та стильно
У деяких автомобілях, обладнаних системою контролю CANBus, у разі встановлення світлодіодних ламп можуть виникати помилки, про які повідомлятимуть блимаючі сигнали та сигнали на панелі приладів. Такі сигнали про помилки можна скасувати за допомогою приглушувача попереджень Philips CEA5W. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Керуйте автомобілем максимально безпечно та стильно
У деяких автомобілях, обладнаних системою контролю CANBus, у разі встановлення світлодіодних ламп можуть виникати помилки, про які повідомлятимуть блимаючі сигнали та сигнали на панелі приладів. Такі сигнали про помилки можна скасувати за допомогою приглушувача попереджень Philips CEA5W. Переглянути усі переваги
Керуйте автомобілем максимально безпечно та стильно
У деяких автомобілях, обладнаних системою контролю CANBus, у разі встановлення світлодіодних ламп можуть виникати помилки, про які повідомлятимуть блимаючі сигнали та сигнали на панелі приладів. Такі сигнали про помилки можна скасувати за допомогою приглушувача попереджень Philips CEA5W. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Керуйте автомобілем максимально безпечно та стильно
У деяких автомобілях, обладнаних системою контролю CANBus, у разі встановлення світлодіодних ламп можуть виникати помилки, про які повідомлятимуть блимаючі сигнали та сигнали на панелі приладів. Такі сигнали про помилки можна скасувати за допомогою приглушувача попереджень Philips CEA5W. Переглянути усі переваги
У деяких автомобілях, обладнаних системою контролю CANBus, у разі встановлення світлодіодних ламп на панелі приладів можуть з’являтися сигнали про помилки. Такі сигнали про помилки унаслідок хибної діагностики системи CANBus можна скасувати за допомогою приглушувача попереджень світлодіодів Philips.
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Маркетингові особливості
Електричні характеристики