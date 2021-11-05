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12972PRC1
Тип лампи: H7
12 В, 55 Вт
До 30% більше видимості
Оптимальна вартість
Кількість ламп: 1 шт.
Наші лампи забезпечують максимально потужний і направлений пучок світла. Ми завжди пропонуємо найкращі та найбільш ефективні рішення освітлення, адже знаємо, що наші високоякісні лампи можуть одного дня врятувати життя.
Освітлення – важлива складова керування автомобілем, а також перший і єдиний фактор безпеки, який фактично допомагає запобігати аваріям. Компанія Philips пропагує активне підвищення безпеки руху для запобігання аваріям шляхом покращення загальної видимості та освітлення дороги.
Упродовж 100 років компанія Philips займала передові позиції в галузі автомобільного освітлення, впроваджуючи технологічні інновації, які стали стандартом у сучасних автомобілях. Сьогодні один із двох автомобілів у Європі та один із трьох у світі обладнано лампами Philips.
4.3
з 5
31
Відгуки
Philologist
05/11/2021
Україна
Хороша лампа!
Класні лампи! Добре підійшли на Berlingo B9 (2016). Світло тіньова границя чітка, без засвітлень. Світло рівномірне і достатньо яскраве (особливо якщо порівнювати з галогенними лампами). Недоліки: 1) температура світіння – 6500К, а тому в погану, особливо сніжну, погоду видно гірше; 2) трішки мерехтять на холостому ходу. Загалом дуже задоволений.
Плюси
рівномірне і яскраве світло; створюють чітку світло-тіньову границю; немає засвітлень
Мінуси
трішки мерехтять на холостому ходу; через холодне біле світло в непогоду видно гірше
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар
Vadym9994
11/04/2019
Україна
Найкращі лампи за таку ціну
Вирішив замінити лампи в авто, обрав філіпс через довіру до бренду, якість ламп на висоті
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Vision 12362PRB1 Більше видимості
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Vision 12362PRB1 Більше видимості
Віталій
27/12/2017
Україна
Більше світла
Поставив ці лампи на автомобіль Daewoo Lanos. Лампи на вигляд дуже якісні. На відміну від ламп які стояли ці світять набагато краще.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар