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RacingVision GT200лампа для передніх фар

12972RGTB1

4.3

| (47) Відгуки

3 нагороди

Неймовірна ефективність дозволеної лампи

Якщо Ви закохані в їзду, автомобільні лампи Philips RacingVision GT200 можуть покращити Ваш досвід керування транспортним засобом. На 200% яскравіше світло, яке освітлює на понад 80 метрів попереду, означає кращу видимість і швидшу реакцію для більш захоплюючого водіння.

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Наші лампи піднесуть керування транспортним засобом на новий рівень

Неймовірна ефективність дозволеної лампи

  • Тип лампи: H7

  • В упаковці: 1 шт.

  • 12 В, 55 Вт

Суттєве покращення видимості та більше задоволення від водіння

Як найефективніший виріб у нашому асортименті, Philips RacingVision GT200 гарантує надзвичайну видимість лампи для спортивної їзди у форматі, який можна використовувати на автомобільних дорогах. Насолоджуйтеся високою чіткістю світла, яскравішого на 200%(1). Оптимізований дизайн лампи краще освітлює дорогу, гарантуючи безпечніше й захопливіше водіння.

Ефектний промінь, довший на 80 метрів(2)

Завдяки високоефективному променю, довшому на повних 80 метрів(2) у порівнянні з дозволеним мінімумом, лампи Philips RacingVision GT200 дають змогу бачити більше дороги попереду. Швидше виявляйте потенційні загрози, миттєво реагуйте та правильно розташовуйте автомобіль на дорозі. Це все сприяє безпечнішому й приємнішому водінню.

Високоефективне світло, схвалене для автомобільних доріг

Лампи для фар Philips RacingVision GT200 схвалено ECE для використання на дорогах. Прагматичні водії високо оцінять яскраву лампу, яку дозволено використовувати на дорогах, сумісну з чинними нормами.

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Зображення AWARD-7005735
  • Зображення AWARD-7005740
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Відгуки

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4.3

з 5

47

Відгуки

05/11/2021

Україна

Україна

Хороша лампа!

Класні лампи! Добре підійшли на Berlingo B9 (2016). Світло тіньова границя чітка, без засвітлень. Світло рівномірне і достатньо яскраве (особливо якщо порівнювати з галогенними лампами). Недоліки: 1) температура світіння – 6500К, а тому в погану, особливо сніжну, погоду видно гірше; 2) трішки мерехтять на холостому ходу. Загалом дуже задоволений.

Плюси

рівномірне і яскраве світло; створюють чітку світло-тіньову границю; немає засвітлень

Мінуси

трішки мерехтять на холостому ходу; через холодне біле світло в непогоду видно гірше

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар

Дата використання 2020-10-05

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар

Дата використання 2020-10-05

12/10/2021

Україна

Україна

Відмінне світло

Встановив ці лампи замість Philips White vision. Як тільки встановив, то особливої різниці не побачив, але проїхавшись скажу впевнено що світла додалося рази у 1.5-2! Відмінні лампи, я задоволений!)

Плюси

відмінне світло!!!

Мінуси

замалий термін служби, але він більший ніж у конкурентів!!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про X-tremeVision Pro150 12342XVPS2 Продуктивність і термін служби

Дата використання 2020-09-12

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про X-tremeVision Pro150 12342XVPS2 Продуктивність і термін служби

Дата використання 2020-09-12

11/04/2019

Україна

Україна

Найкращі лампи за таку ціну

Вирішив замінити лампи в авто, обрав філіпс через довіру до бренду, якість ламп на висоті

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Vision 12362PRB1 Більше видимості

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Vision 12362PRB1 Більше видимості

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Примітки

  1. 1 Яскравість у порівнянні з мінімальним дозволеним стандартом.

  2. 2 Додаткова безпечна відстань як співвідношення довжини променя з отриманим мінімумом відповідно до норм ECE на основі значення 1 люкс. Найбільша відстань від автомобіля.