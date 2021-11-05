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12972RGTB1
Неймовірна ефективність дозволеної лампи
Якщо Ви закохані в їзду, автомобільні лампи Philips RacingVision GT200 можуть покращити Ваш досвід керування транспортним засобом. На 200% яскравіше світло, яке освітлює на понад 80 метрів попереду, означає кращу видимість і швидшу реакцію для більш захоплюючого водіння.
Тип лампи: H7
В упаковці: 1 шт.
12 В, 55 Вт
Як найефективніший виріб у нашому асортименті, Philips RacingVision GT200 гарантує надзвичайну видимість лампи для спортивної їзди у форматі, який можна використовувати на автомобільних дорогах. Насолоджуйтеся високою чіткістю світла, яскравішого на 200%(1). Оптимізований дизайн лампи краще освітлює дорогу, гарантуючи безпечніше й захопливіше водіння.
Завдяки високоефективному променю, довшому на повних 80 метрів(2) у порівнянні з дозволеним мінімумом, лампи Philips RacingVision GT200 дають змогу бачити більше дороги попереду. Швидше виявляйте потенційні загрози, миттєво реагуйте та правильно розташовуйте автомобіль на дорозі. Це все сприяє безпечнішому й приємнішому водінню.
Лампи для фар Philips RacingVision GT200 схвалено ECE для використання на дорогах. Прагматичні водії високо оцінять яскраву лампу, яку дозволено використовувати на дорогах, сумісну з чинними нормами.
Нагороди
4.3
з 5
47
Відгуки
Philologist
05/11/2021
Україна
Хороша лампа!
Класні лампи! Добре підійшли на Berlingo B9 (2016). Світло тіньова границя чітка, без засвітлень. Світло рівномірне і достатньо яскраве (особливо якщо порівнювати з галогенними лампами). Недоліки: 1) температура світіння – 6500К, а тому в погану, особливо сніжну, погоду видно гірше; 2) трішки мерехтять на холостому ходу. Загалом дуже задоволений.
Плюси
рівномірне і яскраве світло; створюють чітку світло-тіньову границю; немає засвітлень
Мінуси
трішки мерехтять на холостому ходу; через холодне біле світло в непогоду видно гірше
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар
Дата використання 2020-10-05
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар
Дата використання 2020-10-05
Dr.Gonzo
12/10/2021
Україна
Відмінне світло
Встановив ці лампи замість Philips White vision. Як тільки встановив, то особливої різниці не побачив, але проїхавшись скажу впевнено що світла додалося рази у 1.5-2! Відмінні лампи, я задоволений!)
Плюси
відмінне світло!!!
Мінуси
замалий термін служби, але він більший ніж у конкурентів!!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про X-tremeVision Pro150 12342XVPS2 Продуктивність і термін служби
Дата використання 2020-09-12
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про X-tremeVision Pro150 12342XVPS2 Продуктивність і термін служби
Дата використання 2020-09-12
Vadym9994
11/04/2019
Україна
Найкращі лампи за таку ціну
Вирішив замінити лампи в авто, обрав філіпс через довіру до бренду, якість ламп на висоті
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Vision 12362PRB1 Більше видимості
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Vision 12362PRB1 Більше видимості
1 Яскравість у порівнянні з мінімальним дозволеним стандартом.
2 Додаткова безпечна відстань як співвідношення довжини променя з отриманим мінімумом відповідно до норм ECE на основі значення 1 люкс. Найбільша відстань від автомобіля.