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Більше не доступний
12972RVS2
Тип лампи: H7
В упаковці: 2
12 В, 55 Вт
Під час керування автомобілем уночі потрібна якнайкраща видимість. Що далі й краще Ви бачитиме, то швидше зреагуєте на появу перешкоди на дорозі. Лампи для передніх фар Philips RacingVision покращують видимість, адже пропонують на 150% більшу яскравість. Ви побачите перешкоди на дорозі швидше, аніж за використання інших менш потужних галогенових ламп. Тож поїздка буде більш безпечною та приємною.
Із кращими та яскравішими лампами Ви зможете краще діяти на дорозі. Оптимізована високоточна геометрія нитки розжарювання, заповнення газом під високим тиском до 13 бар, високоточне хромове покриття та високоякісне кварцове скло з захистом від УФ променів – лампи для передніх фар Philips RacingVision визначають новий стандарт у галузі автомобільного освітлення. Ці лампи створено для максимальної видимості і вони дають можливість керувати автомобілем легко, впевнено й комфортно.
Водії, які полюбляють спорт, очікують від своїх автомобілів більшого. Лампи Philips RacingVision забезпечують на 150% більше яскравості на дорозі та офіційно дозволені для використання – тож Ви отримаєте задоволення від їзди по бездоріжжі та шосе.
4.0
з 5
5
Відгуки
Nikosiński
20/10/2020
Polska
Перевірений покупець
Spełnione oczekiwania
Na pierwszy rzut oka ròżnica po wymianie była pozornie niewielka ale w praktyce całą trasę 1400 km w nocy i w deszczu pokonałem bez poczucia konieczności włączenia świateł drogowych. Polecam ten produkt.
Плюси
Cena i jasność światła
Мінуси
Brak
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про RacingVision 12972RVS2 żarówka samochodowa
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про RacingVision 12972RVS2 żarówka samochodowa
Andrzej49
03/03/2017
Polska
Перевірений покупець
Jaśniej, lepiej
Zakupione żarówki zdecydowanie lepiej doświetlają pobocze, poprawiają widoczność nawet w dni deszczowe.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про RacingVision 12972RVS2 żarówka samochodowa
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про RacingVision 12972RVS2 żarówka samochodowa
Jocker
07/10/2016
Polska
Laser
Żarówki wyciągają co się da w ramach homologacji. Barwa biała światło mocne dobrze doświetlone pobocze. Idealnie widać zwierzynę czy ludzi na poboczu. Wypełnienie światłem wzorowe. Zasięg bardzo dobry. Do tej pory nikt ni nie mrugał że oślepiam. Miałem wiele żarówek różnych firm zawsze biorę te najlepsze i te obecnie są dla mnie nr 1.Takie żarówki to jest to co kierowca docenia jadąc szczególnie w terenach nie oświetlonych jak drogi lokalne lasy itp. Brak wersji H1 H11 HB3 oraz innych mam nadzieję iż zostanie to szybko naprawione. Na Długich i halogenach mam H1 X-treme vision 130% i widzę że Racing Vision jest lepszy i chętnie kupię jak tylko będą mimo że X-tremy mam dopiero miesiąc.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про RacingVision 12972RVS2 żarówka samochodowa
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про RacingVision 12972RVS2 żarówka samochodowa