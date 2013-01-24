Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1

RacingVision

лампа для передніх фар

12972RVS2
  • Можливо, найпотужніша галогенова лампа, яку було створено Можливо, найпотужніша галогенова лампа, яку було створено Можливо, найпотужніша галогенова лампа, яку було створено
    -{discount-value}
  • Відтворити Пауза

    RacingVision лампа для передніх фар

    12972RVS2

    Можливо, найпотужніша галогенова лампа, яку було створено

    Лампи для автомобіля Philips RacingVision – ідеальний вибір для пристрасних водіїв. Завдяки неймовірним характеристикам та вищій до 150% яскравості світла Ви зможете реагувати швидше, а керування автомобілем приноситиме більше задоволення. Переглянути усі переваги

    RacingVision лампа для передніх фар

    Можливо, найпотужніша галогенова лампа, яку було створено

    Лампи для автомобіля Philips RacingVision – ідеальний вибір для пристрасних водіїв. Завдяки неймовірним характеристикам та вищій до 150% яскравості світла Ви зможете реагувати швидше, а керування автомобілем приноситиме більше задоволення. Переглянути усі переваги

    Можливо, найпотужніша галогенова лампа, яку було створено

    Лампи для автомобіля Philips RacingVision – ідеальний вибір для пристрасних водіїв. Завдяки неймовірним характеристикам та вищій до 150% яскравості світла Ви зможете реагувати швидше, а керування автомобілем приноситиме більше задоволення. Переглянути усі переваги

    RacingVision лампа для передніх фар

    Можливо, найпотужніша галогенова лампа, яку було створено

    Лампи для автомобіля Philips RacingVision – ідеальний вибір для пристрасних водіїв. Завдяки неймовірним характеристикам та вищій до 150% яскравості світла Ви зможете реагувати швидше, а керування автомобілем приноситиме більше задоволення. Переглянути усі переваги

    Подібні вироби

    See all headlights

      Можливо, найпотужніша галогенова лампа, яку було створено

      Безмежне освітлення та свобода керування автомобілем

      • Тип лампи: H7
      • В упаковці: 2
      • 12 В, 55 Вт

      На 150% більша яскравість дозволяє бачити далі та реагувати швидше

      Під час керування автомобілем уночі потрібна якнайкраща видимість. Що далі й краще Ви бачитиме, то швидше зреагуєте на появу перешкоди на дорозі. Лампи для передніх фар Philips RacingVision покращують видимість, адже пропонують на 150% більшу яскравість. Ви побачите перешкоди на дорозі швидше, аніж за використання інших менш потужних галогенових ламп. Тож поїздка буде більш безпечною та приємною.

      Одна з найяскравіших ламп для виняткової ефективності освітлення

      Із кращими та яскравішими лампами Ви зможете краще діяти на дорозі. Оптимізована високоточна геометрія нитки розжарювання, заповнення газом під високим тиском до 13 бар, високоточне хромове покриття та високоякісне кварцове скло з захистом від УФ променів – лампи для передніх фар Philips RacingVision визначають новий стандарт у галузі автомобільного освітлення. Ці лампи створено для максимальної видимості і вони дають можливість керувати автомобілем легко, впевнено й комфортно.

      Яскравіше світло для водіїв, які люблять спорт

      Водії, які полюбляють спорт, очікують від своїх автомобілів більшого. Лампи Philips RacingVision забезпечують на 150% більше яскравості на дорозі та офіційно дозволені для використання – тож Ви отримаєте задоволення від їзди по бездоріжжі та шосе.

      Яскравіше світло означає відсутність несподіванок і кращий контроль

      Їдучи на вищій швидкості погано освітленими дорогами поза містом, Ви покладаєтеся на те, наскільки ефективно працюють передні фари. У разі зіткнення з неочікуваною небезпекою швидка реакція – це все. Навіть доля секунди може мати величезне значення для Вашої безпеки. Виняткова ефективність світлового пучка ламп для передніх фар Philips RacingVision допоможе виявити небезпечні ситуації швидше та зберегти цілковитий контроль над автомобілем, незалежно від дорожніх умов, у яких Ви опинитеся.

      Краща контрастність світла для більш безпечної та приємної їзди

      Під час їзди вночі здатність добре бачити має неабияке значення. За умов слабкого освітлення або в разі засліплення фарами зустрічних автомобілів Ваша здатність розрізняти об’єкти суттєво погіршується. Вам стає важче бачити перешкоди на дорозі, зокрема пішоходів. Особлива колірна температура ламп Philips RacingVision (доступні типи H4 та H7) дає змогу краще зосереджувати зір і сприймати контрасти на відстані. А це робить Вас безпечнішим учасником дорожнього руху. Маючи ширші можливості, керувати автомобілем у сутінках Вам буде тепер набагато приємніше.

      Дотримання високих стандартів якості згідно сертифікації ЕСЕ

      Ми виготовляємо найкращі у своєму класі автомобільні товари та послуги Philips на ринку оригінального обладнання і післяпродажного обслуговування автомобілів. Наші товари виготовляються з високоякісних матеріалів і відповідають найвищим стандартам, щоб забезпечити нашим клієнтам максимальну безпеку та комфорт під час керування автомобілем. Уся наша продукція проходить ґрунтовну перевірку, контроль і сертифікацію (ISO 9001, ISO 14001 та QSO 9000) згідно з найжорсткішими вимогами ECE. А якщо коротко: це – якість, якій можна довіряти.

      Легальні потужні передні фари для темніших місяців року

      Водити автомобіль узимку складно. Проте завзяті водії не бояться випробувань. Протягом цих важких зимових місяців Ви маєте бути впевнені у своїх передніх фарах. Узимку Ви встановлюєте зимові шини для їзди зимовими дорогами, і так само потрібно покращувати видимість на дорозі, адже їздити взимку за умов слабкого освітлення є більш небезпечно. Лампи для передніх фар Philips RacingVision дають можливість краще контролювати ситуацію за найскладніших умов, щоб Ви менше хвилювалися через дорогу, а насолоджувалися кожною поїздкою.

      Технічні характеристики

      • Опис виробу

        Технологія
        Halogen
        Тип
        H7
        Лінійка
        RacingVision
        Застосування
        • Фари дальнього світла
        • Фари ближнього світла
        Відповідність стандартам ЕСЕ
        Так
        Позначення
        H7 RacingVision
        Цоколь
        PX26d

      • Електричні характеристики

        Напруга
        12  В
        Потужність (Вт)
        55  Вт

      • Інформація для замовлень

        Код артикулу
        12972RVS2
        Код замовлення
        00024828

      • Дані упаковки

        EAN1
        8719018000248
        EAN3
        8719018000255
        Тип упаковки
        S2

      • Інформація про упаковку

        Вага брутто однієї одиниці
        15  г
        Висота
        12,8  см
        Довжина
        11  см
        Ширина
        4,7  см
        Мінімальна партія (для спеціалістів)
        10
        Кількість в упаковці
        2

      • Інформація про упаковку

        Висота
        13,6  см
        Довжина
        29  см
        Ширина
        12  см
        Вага брутто однієї одиниці
        0,35  кг

      • Маркетингові особливості

        Очікувані переваги
        Стиль
        Особливість виробу
        Проявляйте своє захоплення

      • Термін експлуатації

        Термін експлуатації
        200 год

      • Характеристики світла

        Люмен
        1500  лм
        Колірна температура
        До 3500 K

      Отримати підтримку для цього виробу

      Перейти до Центру обслуговування клієнтів

      Рекомендовані вироби

        Вироби, які Ви нещодавно переглядали