На 150% більша яскравість дозволяє бачити далі та реагувати швидше

Під час керування автомобілем уночі потрібна якнайкраща видимість. Що далі й краще Ви бачитиме, то швидше зреагуєте на появу перешкоди на дорозі. Лампи для передніх фар Philips RacingVision покращують видимість, адже пропонують на 150% більшу яскравість. Ви побачите перешкоди на дорозі швидше, аніж за використання інших менш потужних галогенових ламп. Тож поїздка буде більш безпечною та приємною.