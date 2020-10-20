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  • Можливо, найпотужніша галогенова лампа, яку було створено
  • Можливо, найпотужніша галогенова лампа, яку було створено
  • Можливо, найпотужніша галогенова лампа, яку було створено
  • Можливо, найпотужніша галогенова лампа, яку було створено
  • Можливо, найпотужніша галогенова лампа, яку було створено
  • Можливо, найпотужніша галогенова лампа, яку було створено
  • Можливо, найпотужніша галогенова лампа, яку було створено
  • Можливо, найпотужніша галогенова лампа, яку було створено
  • Можливо, найпотужніша галогенова лампа, яку було створено
  • Можливо, найпотужніша галогенова лампа, яку було створено
  • Можливо, найпотужніша галогенова лампа, яку було створено
  • Можливо, найпотужніша галогенова лампа, яку було створено
  • Можливо, найпотужніша галогенова лампа, яку було створено
  • Можливо, найпотужніша галогенова лампа, яку було створено
  • Можливо, найпотужніша галогенова лампа, яку було створено
  • Можливо, найпотужніша галогенова лампа, яку було створено
  • Можливо, найпотужніша галогенова лампа, яку було створено
  • Можливо, найпотужніша галогенова лампа, яку було створено

Більше не доступний

RacingVisionлампа для передніх фар

12972RVS2

4
| (5) Відгуки
Можливо, найпотужніша галогенова лампа, яку було створено
Лампи для автомобіля Philips RacingVision – ідеальний вибір для пристрасних водіїв. Завдяки неймовірним характеристикам та вищій до 150% яскравості світла Ви зможете реагувати швидше, а керування автомобілем приноситиме більше задоволення.
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Безмежне освітлення та свобода керування автомобілем

Можливо, найпотужніша галогенова лампа, яку було створено

  • Тип лампи: H7

  • В упаковці: 2

  • 12 В, 55 Вт

На 150% більша яскравість дозволяє бачити далі та реагувати швидше

Під час керування автомобілем уночі потрібна якнайкраща видимість. Що далі й краще Ви бачитиме, то швидше зреагуєте на появу перешкоди на дорозі. Лампи для передніх фар Philips RacingVision покращують видимість, адже пропонують на 150% більшу яскравість. Ви побачите перешкоди на дорозі швидше, аніж за використання інших менш потужних галогенових ламп. Тож поїздка буде більш безпечною та приємною.

Одна з найяскравіших ламп для виняткової ефективності освітлення

Із кращими та яскравішими лампами Ви зможете краще діяти на дорозі. Оптимізована високоточна геометрія нитки розжарювання, заповнення газом під високим тиском до 13 бар, високоточне хромове покриття та високоякісне кварцове скло з захистом від УФ променів – лампи для передніх фар Philips RacingVision визначають новий стандарт у галузі автомобільного освітлення. Ці лампи створено для максимальної видимості і вони дають можливість керувати автомобілем легко, впевнено й комфортно.

Яскравіше світло для водіїв, які люблять спорт

Водії, які полюбляють спорт, очікують від своїх автомобілів більшого. Лампи Philips RacingVision забезпечують на 150% більше яскравості на дорозі та офіційно дозволені для використання – тож Ви отримаєте задоволення від їзди по бездоріжжі та шосе.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.0

з 5

5

Відгуки

3
2

20/10/2020

Polska

Polska

Перевірений покупець

Spełnione oczekiwania

Na pierwszy rzut oka ròżnica po wymianie była pozornie niewielka ale w praktyce całą trasę 1400 km w nocy i w deszczu pokonałem bez poczucia konieczności włączenia świateł drogowych. Polecam ten produkt.

Плюси

Cena i jasność światła

Мінуси

Brak

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про RacingVision 12972RVS2 żarówka samochodowa

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про RacingVision 12972RVS2 żarówka samochodowa

03/03/2017

Polska

Polska

Перевірений покупець

Jaśniej, lepiej

Zakupione żarówki zdecydowanie lepiej doświetlają pobocze, poprawiają widoczność nawet w dni deszczowe.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про RacingVision 12972RVS2 żarówka samochodowa

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про RacingVision 12972RVS2 żarówka samochodowa

07/10/2016

Polska

Polska

Laser

Żarówki wyciągają co się da w ramach homologacji. Barwa biała światło mocne dobrze doświetlone pobocze. Idealnie widać zwierzynę czy ludzi na poboczu. Wypełnienie światłem wzorowe. Zasięg bardzo dobry. Do tej pory nikt ni nie mrugał że oślepiam. Miałem wiele żarówek różnych firm zawsze biorę te najlepsze i te obecnie są dla mnie nr 1.Takie żarówki to jest to co kierowca docenia jadąc szczególnie w terenach nie oświetlonych jak drogi lokalne lasy itp. Brak wersji H1 H11 HB3 oraz innych mam nadzieję iż zostanie to szybko naprawione. Na Długich i halogenach mam H1 X-treme vision 130% i widzę że Racing Vision jest lepszy i chętnie kupię jak tylko będą mimo że X-tremy mam dopiero miesiąc.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про RacingVision 12972RVS2 żarówka samochodowa

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про RacingVision 12972RVS2 żarówka samochodowa

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