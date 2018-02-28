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Більше не доступний
12972WHVSM
Безпека ще не була настільки привабливою
Лампи Philips WhiteVision додають головним фарам ефекту потужного ксенонового білого світла для зручного керування автомобілем вночі. На 60% біліше світло WhiteVision забезпечує більшу яскравість і є ідеальним поєднанням стилю та безпеки.
Тип лампи: H7
В упаковці: 2+2 шт.
12 В, 55 Вт
Габаритні ліхтарі W5W у комплекті
Лампи Philips WhiteVision перевершують за характеристиками будь-які інші сині автомобільні лампи на ринку, а тому їх обирають ті водії, які бажають керувати автомобілем стильно і водночас безпечно. Завдяки високій колірній температурі і стильному білому цоколю ксенонові лампи WhiteVision – це виняткове оновлення для Ваших фар. Запатентована Philips технологія покриття 3-го покоління – це еволюційний шедевр, що робить WhiteVision першими лампами зі справді білим світлом.
Лампи WhiteVision сертифіковано ЕСЕ, вони є першими дозволеними на дорозі лампами, які випромінюють інтенсивне біле світло. Ці лампи забезпечують максимальну видимість, не створюючи небезпеки через засліплення водіїв попереду.
Лампи для передніх фар Philips WhiteVision (моделі H1, H3, H4, H7, T4W та W5W) створені для тривалого терміну експлуатації. Вони працюватимуть надійно та довго впродовж 450 годин*, що значно довше порівняно з іншими пропозиціями. Менше замін і більше якості за прийнятною ціною. (*H4 та H7 тестовано за стандартної напруги 13,2 В)
3.4
з 5
5
Відгуки
Adisan
28/02/2018
România
Calitate recomandata
Produs de calitate. Durata de viata mare, lumina puternica, mai putin galbuie decat a becurilor originale. Cred ca sunt cele mai bune becuri cu halogen de pe piata.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про WhiteVision 12972WHVSM bec pentru faruri auto
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про WhiteVision 12972WHVSM bec pentru faruri auto
jarod72pm
29/11/2015
Česká republika
Výborná svítivost !
Tyto žárovky používám už více jak rok a jsou perfektní! Svítivost se mi jeví stejná jako u X-treme vision +130% ale teplota barvy světla je více do bíla kdežto X-treme spíš do žluta. Na cestě se to hodně blíží dennímu světlu a 4300k je opravdu na cestu i dosvit na vzdálený předmět naprosto perfektní ,tyto žárovky tedy podporují bezpečnost a přehled na cestě včetně dopravního značení .
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про WhiteVision 12972WHVSM žárovka do automobilového světlometu
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про WhiteVision 12972WHVSM žárovka do automobilového světlometu
qba898989
09/02/2018
Polska
Nie jestem zadowolony.
Jeśli chodzi o żywność to wychodzi jakiś miesiąc. kiedys ten produkt był zywotniejszy a teraz coraz to gorsza jakość. Nie są warte tej ceny i roboty,bo w niektórych samochodach wymiana żarówki jest dość skomplikowana i nie zawsze da sie wymienić na "drodze'. Nie polecam,ale jesli ktoś chce sie pocieszyć przez miesiąc ładnymi światłami to musze przyznać że ładnie świecą.
Цей відгук про WhiteVision 12972WHVSM żarówka samochodowa
Цей відгук про WhiteVision 12972WHVSM żarówka samochodowa