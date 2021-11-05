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  • Ефектний неперевершений вигляд
  • Ефектний неперевершений вигляд
  • Ефектний неперевершений вигляд
  • Ефектний неперевершений вигляд
  • Ефектний неперевершений вигляд
  • Ефектний неперевершений вигляд
  • Ефектний неперевершений вигляд
  • Ефектний неперевершений вигляд
  • Ефектний неперевершений вигляд
  • Ефектний неперевершений вигляд
  • Ефектний неперевершений вигляд
  • Ефектний неперевершений вигляд
  • Ефектний неперевершений вигляд
  • Ефектний неперевершений вигляд

WhiteVision ultraБілий стильний вигляд

12972WVUSM

4.3
| (31) Відгуки
Ефектний неперевершений вигляд
Фари Philips WhiteVision Ultra H7 із найновішою формулою покриття забезпечують дивовижне світло 4200 Кельвін. Це найбіліші фари у нашому портфоліо, дозволені для використання на дорозі, та ідеальний вибір для тих, хто прагне модного, стильного вигляду.
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Сучасне стильне біле світло для вашого автомобіля

Ефектний неперевершений вигляд

  • Тип лампи: H7

  • Габаритні ліхтарі W5W 12 В, 55 Вт у комплекті

  • До 60% більше видимості

  • До 4200 К

  • Кількість ламп: 2+2 шт.

Ефектне біле світло до 4200 Кельвін

Передні фари Philips WhiteVision Ultra із 4200 Кельвін змінюють вигляд автомобіля завдяки ефектному білому світлу. Правильний вибір для яскравого та стильного водіння!

Модернізовані галогенні передні фари для надзвичайно стильного вигляду

Philips WhiteVision Ultra створено для водіїв, які шукають модернізований стиль та вигляд, схожий на світлодіодне освітлення, але мають автомобіль із галогенною технологією. Завдяки новій та вдосконаленій формулі покриття на склі лампи WhiteVision Ultra – це наші найбіліші офіційно дозволені лампами, що надають рефлектору фар вражаючого вигляду.

Вражаючі офіційно дозволені білі передні фари для стильного вигляду

Модернізовані лампи для фар WhiteVision Ultra мають сертифікат ECE для яскравого білого світла на дорозі. Водії можуть насолоджуватися яскравим виглядом та офіційно дозволеними лампами, сумісними з відповідними нормами. Не знижуючи рівень безпеки і не засліплюючи автомобіль попереду, вони забезпечують чудову видимість.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.3

з 5

31

Відгуки

05/11/2021

Україна

Україна

Хороша лампа!

Класні лампи! Добре підійшли на Berlingo B9 (2016). Світло тіньова границя чітка, без засвітлень. Світло рівномірне і достатньо яскраве (особливо якщо порівнювати з галогенними лампами). Недоліки: 1) температура світіння – 6500К, а тому в погану, особливо сніжну, погоду видно гірше; 2) трішки мерехтять на холостому ходу. Загалом дуже задоволений.

Плюси

рівномірне і яскраве світло; створюють чітку світло-тіньову границю; немає засвітлень

Мінуси

трішки мерехтять на холостому ходу; через холодне біле світло в непогоду видно гірше

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар

11/04/2019

Україна

Україна

Найкращі лампи за таку ціну

Вирішив замінити лампи в авто, обрав філіпс через довіру до бренду, якість ламп на висоті

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Vision 12362PRB1 Більше видимості

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Vision 12362PRB1 Більше видимості

27/12/2017

Україна

Україна

Більше світла

Поставив ці лампи на автомобіль Daewoo Lanos. Лампи на вигляд дуже якісні. На відміну від ламп які стояли ці світять набагато краще.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар

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