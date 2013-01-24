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X-tremeUltinon LED

лампа для передніх фар

12985BWX2
  • Яскравіше. Біліше. Потужніше. Яскравіше. Біліше. Потужніше. Яскравіше. Біліше. Потужніше.
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    X-tremeUltinon LED лампа для передніх фар

    12985BWX2

    Яскравіше. Біліше. Потужніше.

    Фари Philips X-tremeUltinon LED [~H7] із високоякісними світлодіодами LUXEON LED до 6500 К. Наша запатентована технологія SafeBeam проектує до 200% яскравіше світло саме туди, де потрібно. Довговічність і краща конструкція AirFlux. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    X-tremeUltinon LED лампа для передніх фар

    Яскравіше. Біліше. Потужніше.

    Фари Philips X-tremeUltinon LED [~H7] із високоякісними світлодіодами LUXEON LED до 6500 К. Наша запатентована технологія SafeBeam проектує до 200% яскравіше світло саме туди, де потрібно. Довговічність і краща конструкція AirFlux. Переглянути усі переваги

    Яскравіше. Біліше. Потужніше.

    Фари Philips X-tremeUltinon LED [~H7] із високоякісними світлодіодами LUXEON LED до 6500 К. Наша запатентована технологія SafeBeam проектує до 200% яскравіше світло саме туди, де потрібно. Довговічність і краща конструкція AirFlux. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    X-tremeUltinon LED лампа для передніх фар

    Яскравіше. Біліше. Потужніше.

    Фари Philips X-tremeUltinon LED [~H7] із високоякісними світлодіодами LUXEON LED до 6500 К. Наша запатентована технологія SafeBeam проектує до 200% яскравіше світло саме туди, де потрібно. Довговічність і краща конструкція AirFlux. Переглянути усі переваги

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      Яскраві білі світлодіодні передні фари для престижного вигляду

      • LED-HL [~H7]
      • 6500 К
      • До 200% яскравіше світло
      • Прогресивна автомобільна система
      Отримайте до 200% яскравіше світло для оптимальної видимості

      Отримайте до 200% яскравіше світло для оптимальної видимості

      Керування автомобілем в темряві – непросте завдання, тому Вам доводиться покладатися на лампи для передніх фар. Для безпечного водіння автомобіля важливо забезпечити хороше фронтальне та периферійне бачення. Завдяки інтенсивному яскравому променю світлодіодні передні фари для автомобілів Philips X-tremeUltinon покращують видимість на 200%. Ви завжди будете вибирати світлодіодні лампи, коли побачите ефект, який близький до денного світла. Що краща видимість, то краща реакція і вища безпека. Подолайте темряву, вибравши лампи Philips, і керуйте автомобілем вночі з більшою впевненістю і кращим контролем.

      Потужне яскраве світло саме там, де потрібно

      Потужне яскраве світло саме там, де потрібно

      Найкращі передні фари – це не просто ті, які забезпечують найпотужніше світло. Створити ще яскравіші світлодіодні лампи для автомобілів – просто. Важливо те, як використовується додаткове світло. Неконтрольоване яскраве світло не є ідеальним для водіння і може створити небезпечний відблиск. Завдяки технології SafeBeam світлодіодні передні фари Philips спрямовують світло туди, де потрібно. Однорідний і точний пучок світла відповідає вимогам дорожньої безпеки щодо галогенних ламп для передніх фар. Завдяки точнішому контролю світла покращується видимість, що гарантує краще та безпечніше водіння вночі.

      Створено для прожекторних передніх фар. Додаткове підсилення для рефлектора.

      Створено для прожекторних передніх фар. Додаткове підсилення для рефлектора.

      Лампи Philips X-tremeUltinon LED створено спеціально для складних прожекторних передніх фар. Водночас вони забезпечують додаткове підсилення у разі використання в рефлекторних ліхтарях, тому служитимуть Вам у різноманітних моделях автомобілів незалежно від освітлювальної арматури.

      Надійні лампи для передніх фар, які можуть служити так довго, як автомобіль

      Надійні лампи для передніх фар, які можуть служити так довго, як автомобіль

      Вам потрібні яскраві та стильні передні фари. Проте Ви не бажаєте постійно замінювати несправні лампи. Звичайні фари мають один основний недолік: що сильніше світло, то коротший термін експлуатації. Світлодіоди забезпечують вищу інтенсивність освітлення, проте працюють набагато довше. Світлодіодні вироби Philips X-tremeUltinon надзвичайно надійні. Завдяки системам керування теплом AirFlux та AirCool вони працюють до 12 років. Оскільки більшість автомобілів підлягають заміні чи модернізації упродовж цього періоду часу, Ваші стильні нові лампи для передніх фар пропрацюють упродовж усього періоду експлуатації автомобіля.

      Чітке біле світло до 6500 K

      Світлодіодні передні фари Philips X-tremeUltinon із колірною температурою 6500 Кельвін і технологією автомобільної якості LUXEON забезпечують яскраве, біле світло, яке близьке за характеристиками до денного. Що краще бачення, то краще видно перешкоди і можна вибрати ідеальну тактику водіння. Яскраве світло в нічний час дозволяє не вдивлятися у даль, а насолоджуватися комфортною і захоплюючою поїздкою.

      Оновіть лампи, оновіть стиль

      Подібно як очі – це дзеркало душі, лампи для передніх фар можуть розповісти багато про Ваш автомобіль. Якщо Ви хочете оновити вигляд автомобіля, не купуючи новішого, заміна ламп для передніх фар є найраціональнішим рішенням вкласти гроші. Ваш автомобіль – це вираження того, ким Ви є, тому виразіть свій стиль за допомогою світлодіодних передніх фар Philips. Замість жовтого Ви отримаєте чисте, біле та сучасне світло. За такий престижний вигляд розумні водії вибирають світлодіодні передні фари Philips.

      Інноваційні системи керування теплом для тривалішого терміну експлуатації

      Світлодіодні передні фари виділяють тепло, яке потрібно контролювати. Технології Philips AirFlux та AirCool – це розумна система охолодження, яка відводить тепло від важливих деталей лампи. Збільшуючи термостійкість, світлодіодні передні фари Philips працюють довше, ніж інші аналогічні вироби на ринку. Надійні лампи гарантують не лише зручність та економію, а й безпеку. Ви не хочете, щоб вони зламалися під час використання. Світлодіодні лампи Philips забезпечують цілковитий спокій у дорозі.

      Автомобільне освітлення Philips найвищої якості

      Технологічно прогресивне освітлення Philips відоме в автомобільній галузі уже понад 100 років. Вироби Philips, які мають автомобільну якість, створені з дотриманням процедур жорсткого контролю якості (зокрема, діючих норм ISO), що слугують основою для послідовних високих стандартів виробництва. Великі виробники автомобілів обирають лампи Philips, адже коли Ви купуєте Philips, Ви купуєте якість. Ви отримуєте потужне яскраве світло та точний світловий пучок. Ви отримуєте висококласний стиль. І Ви отримуєте прогресивну систему світлодіодного освітлення для більш безпечного, рівномірного та приємного водіння.

      Просте встановлення та сумісність із багатьма моделями автомобілів

      Створено для простого встановлення в сумісних автомобілях: водії, які мають досвід технічного обслуговування автомобілів, зможуть легко модернізувати сумісні лампи для передніх фар. Водночас, радимо запросити для встановлення нових світлодіодних ламп для передніх фар Philips спеціаліста-механіка – він забезпечить готовність рушати в дорогу. Ці лампи для передніх фар сумісні з широким рядом наявних моделей автомобілів, проте підтримуються не всі типи автомобілів.

      Технічні характеристики

      • Дані упаковки

        Тип упаковки
        x2
        EAN1
        8727900397451
        EAN3
        8727900397468

      • Опис виробу

        Технологія
        LED
        Застосування
        • Фари дальнього світла
        • Фари ближнього світла
        Лінійка
        X-tremeUltinon LED
        Тип
        H7
        Відповідність стандартам ЕСЕ
        Ні
        Цоколь
        PX26d
        Позначення типу світлодіодів
        LED-HL [~H7]
        Технічні характеристики
        • AirCool
        • SafeBeam

      • Електричні характеристики

        Потужність (Вт)
        25  Вт
        Напруга
        12  В

      • Маркетингові особливості

        Очікувані переваги
        Прогресивна автомобільна система
        Особливість виробу
        • Яскравіше
        • Потужніше
        • Біліше

      • Характеристики світла

        Колірна температура
        До 6500  К
        Люмен
        1760

      • Інформація для замовлень

        Код артикулу
        12985BWX2
        Код замовлення
        39745128

      • Інформація про упаковку

        Висота
        20  см
        Довжина
        38,1  см
        Ширина
        16  см
        Вага брутто однієї одиниці
        3,2  кг

      • Інформація про упаковку

        Вага брутто однієї одиниці
        426  г
        Висота
        6  см
        Довжина
        18  см
        Вага нетто однієї одиниці
        107  г
        Ширина
        15  см
        Мінімальна партія (для спеціалістів)
        12

      • Термін експлуатації

        Термін експлуатації
        До 12 років

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