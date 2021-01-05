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  • Яскравіше. Біліше. Потужніше.
  • Яскравіше. Біліше. Потужніше.
  • Яскравіше. Біліше. Потужніше.
  • Яскравіше. Біліше. Потужніше.
  • Яскравіше. Біліше. Потужніше.
  • Яскравіше. Біліше. Потужніше.
  • Яскравіше. Біліше. Потужніше.
  • Яскравіше. Біліше. Потужніше.
  • Яскравіше. Біліше. Потужніше.
  • Яскравіше. Біліше. Потужніше.

Більше не доступний

X-tremeUltinon LEDлампа для передніх фар

12985BWX2

4
| (4) Відгуки
Яскравіше. Біліше. Потужніше.
Фари Philips X-tremeUltinon LED [~H7] із високоякісними світлодіодами LUXEON LED до 6500 К. Наша запатентована технологія SafeBeam проектує до 200% яскравіше світло саме туди, де потрібно. Довговічність і краща конструкція AirFlux.&lt;br>
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Яскраві білі світлодіодні передні фари для престижного вигляду

Яскравіше. Біліше. Потужніше.

  • LED-HL [~H7]

  • 6500 К

  • До 200% яскравіше світло&lt;br>

  • Прогресивна автомобільна система

Отримайте до 200% яскравіше світло для оптимальної видимості&lt;br>

Отримайте до 200% яскравіше світло для оптимальної видимості<br>

Керування автомобілем в темряві – непросте завдання, тому Вам доводиться покладатися на лампи для передніх фар. Для безпечного водіння автомобіля важливо забезпечити хороше фронтальне та периферійне бачення. Завдяки інтенсивному яскравому променю світлодіодні передні фари для автомобілів Philips X-tremeUltinon покращують видимість на 200%. Ви завжди будете вибирати світлодіодні лампи, коли побачите ефект, який близький до денного світла. Що краща видимість, то краща реакція і вища безпека. Подолайте темряву, вибравши лампи Philips, і керуйте автомобілем вночі з більшою впевненістю і кращим контролем.

Чітке біле світло до 6500 K

Світлодіодні передні фари Philips X-tremeUltinon із колірною температурою 6500 Кельвін і технологією автомобільної якості LUXEON забезпечують яскраве, біле світло, яке близьке за характеристиками до денного. Що краще бачення, то краще видно перешкоди і можна вибрати ідеальну тактику водіння. Яскраве світло в нічний час дозволяє не вдивлятися у даль, а насолоджуватися комфортною і захоплюючою поїздкою.

Оновіть лампи, оновіть стиль

Подібно як очі – це дзеркало душі, лампи для передніх фар можуть розповісти багато про Ваш автомобіль. Якщо Ви хочете оновити вигляд автомобіля, не купуючи новішого, заміна ламп для передніх фар є найраціональнішим рішенням вкласти гроші. Ваш автомобіль – це вираження того, ким Ви є, тому виразіть свій стиль за допомогою світлодіодних передніх фар Philips. Замість жовтого Ви отримаєте чисте, біле та сучасне світло. За такий престижний вигляд розумні водії вибирають світлодіодні передні фари Philips.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.0

з 5

4

Відгуки

3
1

05/01/2021

Polska

Polska

Doskonałe światła

Źródło światła zgodne z normami RL do świateł halogenowych. Nie przekraczają 2000 lumenów. Niczym nie różnia się od zwykłych żarówek halogenowych (konwenconalnych) max moc 1870lm (lumenów) Konwencjonalna Zarówka żarnikowa około 1650lm (lumenów) swiatło doskonałe BIAŁE w dalszych odcinkach nie przechodzi w ciemną czerwień. Idealne ocięcie z reflektórów. DLACZEGO jeszcze tego nie zalegalizowano. Zapewne chodzi tylko o pieniądze. DOSKONAŁY PRODUKT :)

Плюси

Brak wad

Мінуси

Same zalety

Цей відгук про X-tremeUltinon LED 12985BWX2 żarówka samochodowa

Цей відгук про X-tremeUltinon LED 12985BWX2 żarówka samochodowa

02/12/2018

Polska

Polska

DOSKONAŁE

Idealne na każde warunki, jakość, geometria oświetlenia doskonała, jedyny mankament to brak homologacji z tym ze mam nadzieje że firma Philips zrobi wszystko aby takie źródła światła zalegalizować na drogach Polski oraz Europy

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про X-tremeUltinon LED 12985BWX2 żarówka samochodowa

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про X-tremeUltinon LED 12985BWX2 żarówka samochodowa

14/04/2019

Україна

Україна

Неперевершене світло

Встановлені в рефлекторні фари Skoda Rapid. Світло інтенсивне біле, спочатку навіть було якось незвично, але швидко призвичаївся. Світла дійсно багато, ширина освітлення значно більша за галогенові лампи, протитуманні фари навіть не помітні на їх фоні. І таке враження, що світло яскравіше на штатний ксенон на багатьох авто. Світло-тіньова межа досить виражена, обидві "галочки" чіткі. АЛЕ - боковий засвіт дуже сильний, через що відчуваєш себе власником криворукого ксенону, хоча справа скоріше в конструкції фар, аніж в самих лампах... До того ж, плануємо подорож в Європу на авто, а там подібне світло поза законом, тому необхідно знову ставити звичайні галогенки. В багатьох країнах вони заборонені для використання на дорогах загального призначення, про що попереджається на упаковці.

Цей відгук про X-tremeUltinon LED 12985BWX2 лампа для передніх фар

Цей відгук про X-tremeUltinon LED 12985BWX2 лампа для передніх фар

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      Примітки

      1. Перед використанням вдосконалених світлодіодних ламп переконайтеся, що це дозволено законодавством.