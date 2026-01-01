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  • Energy Label Europe D
    Чудовий інтерактивний дисплей із SmoothTouch
  • Чудовий інтерактивний дисплей із SmoothTouch
  • Чудовий інтерактивний дисплей із SmoothTouch
  • Чудовий інтерактивний дисплей із SmoothTouch
  • Чудовий інтерактивний дисплей із SmoothTouch
  • Чудовий інтерактивний дисплей із SmoothTouch
  • Energy Label Europe D
    Чудовий інтерактивний дисплей із SmoothTouch
  • Чудовий інтерактивний дисплей із SmoothTouch
  • Чудовий інтерактивний дисплей із SmoothTouch
  • Чудовий інтерактивний дисплей із SmoothTouch
  • Чудовий інтерактивний дисплей із SmoothTouch
  • Чудовий інтерактивний дисплей із SmoothTouch

MonitorРК-монітор із SmoothTouch

172B9T/00

Чудовий інтерактивний дисплей із SmoothTouch
Монітор із міцним сенсорним екраном із захистом від води й пилу можна використовувати в будь-якому місці завдяки поворотній підставці, яка регулюється під будь-яким потрібним кутом. Він пропонує зручне та інтуїтивне користування із чудовим підвищенням продуктивності.
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Чудовий інтерактивний дисплей із SmoothTouch

  • B Line

  • 17 дюймів (43,2 см)

  • 1280 x 1024 (SXGA)

Дисплей SmoothTouch для природної, швидкої відповіді на дотик

Дисплей SmoothTouch для природної, швидкої відповіді на дотик

Цей дисплей Philips використовує проекційно-ємнісну 10-точкову сенсорну технологію для швидкої відповіді. Можна користуватися усіма новими можливостями сенсорних додатків та оживити старіші додатки. Друкуйте сенсорним методом 10 пальцями або грайте в захоплюючі інтерактивні ігри з друзями. Співпрацюйте з колегами інтерактивно на роботі чи у школі і підвищуйте продуктивність та ефективність.

Передня поверхня монітора відповідає стандарту IP54 щодо захисту від води та пилу

Передня поверхня монітора відповідає стандарту IP54 щодо захисту від води та пилу

Для недосконалого середовища потрібен монітор, який витримує щоденні бризки води та пил. Класи захисту від пилу та вологи (IP), визначені в міжнародному стандарті IEC/EN 60529, використовуються для визначення рівнів ефективності захисту електричних компонентів від сторонніх предметів та вологи. Цей дисплей Philips відповідає міжнародному класу захисту від пилу та вологи (IP) – він стійкий до бризок води та пилу, що спостерігається щодня.

SmartContrast для насичених чорних відтінків

SmartContrast для насичених чорних відтінків

SmartContrast – це технологія Philips, що аналізує відтворюваний вміст, автоматично регулюючи кольори та контролюючи інтенсивність підсвітки, що забезпечує динамічне покращення контрастності для найкращих цифрових зображень та відео або під час відтворення ігор з темними відтінками. Коли вибрано режим економії, налаштовується контрастність та підсвітка для належного відображення щоденних офісних програм та меншого споживання електроенергії.

Технічні характеристики

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      Примітки

      1. Час відповіді рівнозначний SmartResponse

      2. Матеріал і щільність рукавички: нітрил (0,15 мм), бавовна (0,31 мм), хлорований поліетилен (0,03 мм), ПВХ (0,12 мм)

      3. Щоб дізнатися більше про підтримку функції сенсорного керування операційними системами, див. розділ "SmoothTouch" у посібнику користувача.

      4. Область NTSC на основі CIE1976

      5. Область sRGB на основі CIE1931

      6. Швидке заряджання відповідає стандарту USB BC 1.2

      7. Рейтинг EPEAT дійсний лише там, де Philips реєструє виріб. Щоб дізнатися про стан реєстрації у своїй країні, відвідайте веб-сайт https://www.epeat.net/.

      8. Монітор може відрізнятися від ілюстрацій.