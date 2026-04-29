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Monitor РК-монітор із SmoothTouch

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MonitorРК-монітор із SmoothTouch

172B9T/00

Monitor РК-монітор із SmoothTouch

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Програмне забезпечення та драйвери

Драйвери для Windows 8

  • версія: v2.0
  • ZIP файл, 9.3 kB
  • 31 July 2020

Драйвери для Windows 7

  • версія: v2.0
  • ZIP файл, 9.3 kB
  • 31 July 2020

Інструкції і документація

Інформація про сертифікацію TCO - English (US)

  • PDF файл, 101.2 kB
  • 30 May 2023

Quick start guide

  • PDF файл, 825.1 kB
  • 21 April 2026

Гарантія та обслуговування

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