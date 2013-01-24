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CANbus adaptor LED

Адаптер CANbus LED

18954C2
  • Ідеальні електричні характеристики Ідеальні електричні характеристики Ідеальні електричні характеристики
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    CANbus adaptor LED Адаптер CANbus LED

    18954C2

    Ідеальні електричні характеристики

    Philips LED-CANbus FOG – це ідеальне доповнення для світлодіодних протитуманних фар із типом цоколя H11. Його легко встановлювати, він має чудові електричні характеристики, сумісні з автомобілем, та усуває можливі помилки на панелі приладів. Переглянути усі переваги

    CANbus adaptor LED Адаптер CANbus LED

    Ідеальні електричні характеристики

    Philips LED-CANbus FOG – це ідеальне доповнення для світлодіодних протитуманних фар із типом цоколя H11. Його легко встановлювати, він має чудові електричні характеристики, сумісні з автомобілем, та усуває можливі помилки на панелі приладів. Переглянути усі переваги

    Ідеальні електричні характеристики

    Philips LED-CANbus FOG – це ідеальне доповнення для світлодіодних протитуманних фар із типом цоколя H11. Його легко встановлювати, він має чудові електричні характеристики, сумісні з автомобілем, та усуває можливі помилки на панелі приладів. Переглянути усі переваги

    CANbus adaptor LED Адаптер CANbus LED

    Ідеальні електричні характеристики

    Philips LED-CANbus FOG – це ідеальне доповнення для світлодіодних протитуманних фар із типом цоколя H11. Його легко встановлювати, він має чудові електричні характеристики, сумісні з автомобілем, та усуває можливі помилки на панелі приладів. Переглянути усі переваги

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      Ідеальні електричні характеристики

      Безперебійне функціонування

      • Для LED-HL [~H11] та LED-FOG
      • В упаковці: 2
      • Прогресивна автомобільна система

      Забезпечення ефективності фар LED-HL [~H11] та LED-FOG

      У деяких моделях автомобілів виникають певні проблеми з модернізованими лампами на базі світлодіодів. Унікальні адаптери Philips CANbus забезпечують безперебійне функціонування без жодних збоїв електрообладнання. Вони усувають можливі проблеми з повідомленнями про помилки на панелі приладів.

      Легке встановлення

      Завдяки вдосконаленій конструкції адаптер CANbus легко встановлювати для чудової ефективності від самого початку.

      Оптимальна ефективність за будь-яких умов

      Конструкція адаптера CANbus пристосована для автомобілів і враховує складні умови щоденного використання у відділенні для двигуна.

      Технічні характеристики

      • Опис виробу

        Технологія
        LED
        Застосування
        FOG/H11
        Позначення
        CEA H11/Fog 18954 12V C2
        Відповідність стандартам ЕСЕ
        Ні
        Лінійка
        CANbus для світлодіодних ламп
        Тип
        FOG [~H8/H11/H16]

      • Маркетингові особливості

        Особливість виробу
        Ідеальні електричні характеристики

      • Інформація для замовлень

        Код артикулу
        12177C2
        Код замовлення
        5066330

      • Дані упаковки

        Тип упаковки
        C2

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