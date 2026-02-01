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CANbus adaptor LEDАдаптер CANbus LED

18954C2

Ідеальні електричні характеристики

Philips LED-CANbus FOG – це ідеальне доповнення для світлодіодних протитуманних фар із типом цоколя H11. Його легко встановлювати, він має чудові електричні характеристики, сумісні з автомобілем, та усуває можливі помилки на панелі приладів.

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Безперебійне функціонування

Ідеальні електричні характеристики

  • Для LED-HL [~H11] та LED-FOG

  • В упаковці: 2

  • Прогресивна автомобільна система

Забезпечення ефективності фар LED-HL [~H11] та LED-FOG

У деяких моделях автомобілів виникають певні проблеми з модернізованими лампами на базі світлодіодів. Унікальні адаптери Philips CANbus забезпечують безперебійне функціонування без жодних збоїв електрообладнання. Вони усувають можливі проблеми з повідомленнями про помилки на панелі приладів або миготіння світлодіодів.

Легке встановлення

Завдяки вдосконаленій конструкції адаптер CANbus легко встановлювати для чудової ефективності від самого початку.

Оптимальна ефективність за будь-яких умов

Конструкція адаптера CANbus пристосована для автомобілів і враховує складні умови щоденного використання у відділенні для двигуна.

Технічні характеристики

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Примітки

  1. Перед використанням вдосконалених світлодіодних ламп переконайтеся, що це дозволено законодавством.