  • Безкоштовна доставка та повернення

  • Розширена гарантія 3 роки

  • Придбайте безпосередньо у Philips

Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    CANbus LED adapter

    Аксесуар для встановлення світлодіодних ламп

    18956C2
    • Ідеальні електричні характеристики Ідеальні електричні характеристики Ідеальні електричні характеристики
      -{discount-value}

      CANbus LED adapter Аксесуар для встановлення світлодіодних ламп

      18956C2

      Ідеальні електричні характеристики

      Philips LED-CANbus HB3/HB4 – це ідеальне доповнення для світлодіодних передніх фар HB3/HB4 із типом цоколя HIR2. Його легко встановлювати, він має чудові електричні характеристики, сумісні з автомобілем, та усуває можливі помилки на панелі приладів. Переглянути усі переваги

      CANbus LED adapter Аксесуар для встановлення світлодіодних ламп

      Ідеальні електричні характеристики

      Philips LED-CANbus HB3/HB4 – це ідеальне доповнення для світлодіодних передніх фар HB3/HB4 із типом цоколя HIR2. Його легко встановлювати, він має чудові електричні характеристики, сумісні з автомобілем, та усуває можливі помилки на панелі приладів. Переглянути усі переваги

      Ідеальні електричні характеристики

      Philips LED-CANbus HB3/HB4 – це ідеальне доповнення для світлодіодних передніх фар HB3/HB4 із типом цоколя HIR2. Його легко встановлювати, він має чудові електричні характеристики, сумісні з автомобілем, та усуває можливі помилки на панелі приладів. Переглянути усі переваги

      CANbus LED adapter Аксесуар для встановлення світлодіодних ламп

      Ідеальні електричні характеристики

      Philips LED-CANbus HB3/HB4 – це ідеальне доповнення для світлодіодних передніх фар HB3/HB4 із типом цоколя HIR2. Його легко встановлювати, він має чудові електричні характеристики, сумісні з автомобілем, та усуває можливі помилки на панелі приладів. Переглянути усі переваги

      Подібні вироби

      Дивитись усі. Передні фари

        Купуйте комплект і заощаджуйте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

        Усе необхідне в одній покупці

        Ціна комплекту

        Пропустити

        Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

        Додати аксесуари

        CANbus LED adapter

        CANbus LED adapter

        Аксесуар для встановлення світлодіодних ламп

        Усього:

        Ідеальні електричні характеристики

        Безперебійне функціонування

        • Для LED-HL [~HB3/HB4/HIR2]
        • В упаковці: 2 шт.
        • Прогресивна автомобільна система

        Забезпечення ефективності ламп LED-HL [~HB3/HB4/HIR2]

        У деяких моделях автомобілів виникають певні проблеми з модернізованими лампами на базі світлодіодів. Унікальні адаптери Philips CANbus забезпечують безперебійне функціонування без жодних збоїв електрообладнання. Вони усувають можливі проблеми з повідомленнями про помилки на панелі приладів або миготіння світлодіодів.

        Легке встановлення

        Завдяки вдосконаленій конструкції адаптер CANbus легко встановлювати для чудової ефективності від самого початку.

        Оптимальна ефективність за будь-яких умов

        Конструкція адаптера CANbus пристосована для автомобілів і враховує складні умови щоденного використання у відділенні для двигуна.

        Технічні характеристики

        • Опис виробу

          Технологія
          LED
          Застосування
          HB3, HB4, HIR2
          Позначення
          12178C2
          Відповідність стандартам ЕСЕ
          Ні
          Тип
          [~HB3]
          Лінійка
          CANbus для світлодіодних ламп

        • Маркетингові особливості

          Особливість виробу
          Ідеальні електричні характеристики

        • Інформація для замовлень

          Код артикулу
          12178C2
          Код замовлення
          5068794

        • Дані упаковки

          Тип упаковки
          C2
          EAN1
          8719018050687
          EAN3
          8719018004987

        • Інформація про упаковку

          Мінімальна партія (для спеціалістів)
          4

        Отримати підтримку для цього виробу

        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

        Рекомендовані вироби

          Вироби, які Ви нещодавно переглядали

            • Перед використанням вдосконалених світлодіодних ламп переконайтеся, що це дозволено законодавством.

            Підпишіться та отримайте промокод зі знижкою 15%
            на обраний асортимент продуктів Philips

            Підписуйтесь та отримуйте доступ до спеціальних пропозицій

            Отримайте промокод зі знижкою 15% на обраний асортимент товарів ​

            Будьте в курсі ексклюзивних пропозицій та акцій ​

            Дізнавайтесь про актуальні та корисні поради від Philips ​

            * Обов'язкове для заповнення поле
            *
            *

            Що це означає?

            Зарєструйтесь в MyPhilips

            Ексклюзивні пропозиції

            Розширену гарантію на обрані продукти

            Корисні поради

            Зареєструватися

            Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips Healthcare ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

            Я розумію

            Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.