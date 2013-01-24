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Ідеальні електричні характеристики
Philips LED-CANbus HB3/HB4 – це ідеальне доповнення для світлодіодних передніх фар HB3/HB4 із типом цоколя HIR2. Його легко встановлювати, він має чудові електричні характеристики, сумісні з автомобілем, та усуває можливі помилки на панелі приладів. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ідеальні електричні характеристики
Philips LED-CANbus HB3/HB4 – це ідеальне доповнення для світлодіодних передніх фар HB3/HB4 із типом цоколя HIR2. Його легко встановлювати, він має чудові електричні характеристики, сумісні з автомобілем, та усуває можливі помилки на панелі приладів. Переглянути усі переваги
Ідеальні електричні характеристики
Philips LED-CANbus HB3/HB4 – це ідеальне доповнення для світлодіодних передніх фар HB3/HB4 із типом цоколя HIR2. Його легко встановлювати, він має чудові електричні характеристики, сумісні з автомобілем, та усуває можливі помилки на панелі приладів. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ідеальні електричні характеристики
Philips LED-CANbus HB3/HB4 – це ідеальне доповнення для світлодіодних передніх фар HB3/HB4 із типом цоколя HIR2. Його легко встановлювати, він має чудові електричні характеристики, сумісні з автомобілем, та усуває можливі помилки на панелі приладів. Переглянути усі переваги
Аксесуар для встановлення світлодіодних ламп
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У деяких моделях автомобілів виникають певні проблеми з модернізованими лампами на базі світлодіодів. Унікальні адаптери Philips CANbus забезпечують безперебійне функціонування без жодних збоїв електрообладнання. Вони усувають можливі проблеми з повідомленнями про помилки на панелі приладів або миготіння світлодіодів.
Завдяки вдосконаленій конструкції адаптер CANbus легко встановлювати для чудової ефективності від самого початку.
Конструкція адаптера CANbus пристосована для автомобілів і враховує складні умови щоденного використання у відділенні для двигуна.
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