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18956C2
Ідеальні електричні характеристики
Philips LED-CANbus HB3/HB4 – це ідеальне доповнення для світлодіодних передніх фар HB3/HB4 із типом цоколя HIR2. Його легко встановлювати, він має чудові електричні характеристики, сумісні з автомобілем, та усуває можливі помилки на панелі приладів.
Для LED-HL [~HB3/HB4/HIR2]
В упаковці: 2 шт.
Прогресивна автомобільна система
У деяких моделях автомобілів виникають певні проблеми з модернізованими лампами на базі світлодіодів. Унікальні адаптери Philips CANbus забезпечують безперебійне функціонування без жодних збоїв електрообладнання. Вони усувають можливі проблеми з повідомленнями про помилки на панелі приладів або миготіння світлодіодів.
Завдяки вдосконаленій конструкції адаптер CANbus легко встановлювати для чудової ефективності від самого початку.
Конструкція адаптера CANbus пристосована для автомобілів і враховує складні умови щоденного використання у відділенні для двигуна.
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
Відгуки
Перед використанням вдосконалених світлодіодних ламп переконайтеся, що це дозволено законодавством.