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Ідеальні електричні характеристики
Адаптер Philips LED Light repair CANbus H7 є ідеальним доповненням для світлодіодних передніх фар із типом цоколя H7. Його легко встановлювати, він має чудові електричні характеристики, сумісні з автомобілем, та усуває можливі проблеми, пов’язані з миготінням, недостатньою та/або нестабільною подачею світла. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ідеальні електричні характеристики
Адаптер Philips LED Light repair CANbus H7 є ідеальним доповненням для світлодіодних передніх фар із типом цоколя H7. Його легко встановлювати, він має чудові електричні характеристики, сумісні з автомобілем, та усуває можливі проблеми, пов’язані з миготінням, недостатньою та/або нестабільною подачею світла. Переглянути усі переваги
Ідеальні електричні характеристики
Адаптер Philips LED Light repair CANbus H7 є ідеальним доповненням для світлодіодних передніх фар із типом цоколя H7. Його легко встановлювати, він має чудові електричні характеристики, сумісні з автомобілем, та усуває можливі проблеми, пов’язані з миготінням, недостатньою та/або нестабільною подачею світла. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ідеальні електричні характеристики
Адаптер Philips LED Light repair CANbus H7 є ідеальним доповненням для світлодіодних передніх фар із типом цоколя H7. Його легко встановлювати, він має чудові електричні характеристики, сумісні з автомобілем, та усуває можливі проблеми, пов’язані з миготінням, недостатньою та/або нестабільною подачею світла. Переглянути усі переваги
Адаптер CANbus LED
Усього:
У деяких моделях автомобілів виникають певні проблеми з модернізованими лампами на базі світлодіодів. Унікальні адаптери Philips CANbus забезпечують безперебійне функціонування без жодних збоїв електрообладнання.
Завдяки вдосконаленій конструкції адаптер CANbus легко встановлювати для чудової ефективності від самого початку.
Конструкція адаптера CANbus пристосована для автомобілів і враховує складні умови щоденного використання у відділенні для двигуна.
Маркетингові особливості
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Електричні характеристики
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Дані упаковки
Інформація про упаковку
Інформація про упаковку
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