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    LED

    Адаптер CANbus LED

    18961C2
    • Ідеальні електричні характеристики Ідеальні електричні характеристики Ідеальні електричні характеристики
      -{discount-value}

      LED Адаптер CANbus LED

      18961C2

      Ідеальні електричні характеристики

      Адаптер Philips LED Light repair CANbus H7 є ідеальним доповненням для світлодіодних передніх фар із типом цоколя H7. Його легко встановлювати, він має чудові електричні характеристики, сумісні з автомобілем, та усуває можливі проблеми, пов’язані з миготінням, недостатньою та/або нестабільною подачею світла. Переглянути усі переваги

      LED Адаптер CANbus LED

      Ідеальні електричні характеристики

      Адаптер Philips LED Light repair CANbus H7 є ідеальним доповненням для світлодіодних передніх фар із типом цоколя H7. Його легко встановлювати, він має чудові електричні характеристики, сумісні з автомобілем, та усуває можливі проблеми, пов’язані з миготінням, недостатньою та/або нестабільною подачею світла. Переглянути усі переваги

      Ідеальні електричні характеристики

      Адаптер Philips LED Light repair CANbus H7 є ідеальним доповненням для світлодіодних передніх фар із типом цоколя H7. Його легко встановлювати, він має чудові електричні характеристики, сумісні з автомобілем, та усуває можливі проблеми, пов’язані з миготінням, недостатньою та/або нестабільною подачею світла. Переглянути усі переваги

      LED Адаптер CANbus LED

      Ідеальні електричні характеристики

      Адаптер Philips LED Light repair CANbus H7 є ідеальним доповненням для світлодіодних передніх фар із типом цоколя H7. Його легко встановлювати, він має чудові електричні характеристики, сумісні з автомобілем, та усуває можливі проблеми, пов’язані з миготінням, недостатньою та/або нестабільною подачею світла. Переглянути усі переваги

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        LED

        LED

        Адаптер CANbus LED

        - {discount-value}

        Усього:

        Ідеальні електричні характеристики

        Безперебійне функціонування

        • Для LED-HL [~H7]
        • В упаковці: 2
        • Прогресивна автомобільна система

        Забезпечення ефективності фар LED-HL [~H7]

        У деяких моделях автомобілів виникають певні проблеми з модернізованими лампами на базі світлодіодів. Унікальні адаптери Philips CANbus забезпечують безперебійне функціонування без жодних збоїв електрообладнання.

        Легке встановлення

        Завдяки вдосконаленій конструкції адаптер CANbus легко встановлювати для чудової ефективності від самого початку.

        Оптимальна ефективність за будь-яких умов

        Конструкція адаптера CANbus пристосована для автомобілів і враховує складні умови щоденного використання у відділенні для двигуна.

        Технічні характеристики

        • Маркетингові особливості

          Очікувані переваги
          • Більше світла
          • Більше стилю
          Особливість виробу
          Ідеальні електричні характеристики

        • Опис виробу

          Застосування
          H7
          Позначення
          CEA H7 18961 12V C2
          Відповідність стандартам ЕСЕ
          Ні
          Лінійка
          CANbus Light repair
          Технологія
          LED
          Тип
          CANbus Light repair LED-HL H7

        • Електричні характеристики

          Напруга
          12  В

        • Інформація для замовлень

          Код артикулу
          18961C2
          Код замовлення
          281594

        • Дані упаковки

          EAN1
          8719018002815
          EAN3
          8719018002822
          Тип упаковки
          C2

        • Інформація про упаковку

          Вага брутто однієї одиниці
          60  г
          Довжина
          6.8  см
          Ширина
          2.8  см
          Висота
          12  см
          Вага нетто однієї одиниці
          20  г
          Мінімальна партія (для спеціалістів)
          4

        • Інформація про упаковку

          Довжина
          19.5  см
          Ширина
          25.5  см
          Висота
          8.5  см
          Вага брутто однієї одиниці
          0.5  г

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