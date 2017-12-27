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Більше не доступний

X-tremeVisionлампа для передніх фар

12342XV+S2

5

| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб

Піднесіть ефективність до екстремального рівня

Автомобільні лампи Philips X-tremeVision є найяскравішими лампами на ринку. Вони перевершують більшість інших автомобільних ламп завдяки більшій на 130% яскравості та бездоганній довжині променя. Це дозволяє бачити дальше, реагувати швидше та їхати безпечніше.

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До 130% яскравіше світло

Піднесіть ефективність до екстремального рівня

  • Тип лампи: H4

  • В упаковці: 2

  • 12 В, 60/55 Вт

  • Більше світла

Значно біліше світло для підвищеної зручності й безпеки

Яскраве біле світло значно біліше, ніж можуть забезпечити стандартні фари. Запатентована Philips технологія градієнтних поверхневих шарівTM створює потужніше світло. Тому Ви можете насолоджуватися одним із найяскравіших освітлень та надзвичайно комфортною нічною їздою.

Безпека впродовж усього терміну експлуатації, тож Ви будете бачити та будете помітними

Безпека впродовж усього терміну експлуатації, тож Ви будете бачити та будете помітними

Будь-яка можлива несправність запасної частини – це ризик для Вас та автомобіля. Це особливо актуально для передніх фар. Кожна несправна лампа у передній фарі зменшує видимість і безпеку для Вас і зустрічного транспортного потоку. Лампа Philips X-tremeVision оптимізована для тривалого терміну надійної експлуатації. Тож Ви зможете бачити більше та будете помітними довше, аніж із іншими високоефективними лампами.

Виняткова якість та ефективність променя

Завдяки поєднанню потужнішого світла та підвищеної колірної температури Philips X-tremeVision забезпечує найбільш ефективний промінь у сегменті галогенового освітлення.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

27/12/2017

Україна

Україна

Більше світла

Поставив ці лампи на автомобіль Daewoo Lanos. Лампи на вигляд дуже якісні. На відміну від ламп які стояли ці світять набагато краще.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар

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