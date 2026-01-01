Передня поверхня монітора відповідає стандарту IP54 щодо захисту від води та пилу

Для недосконалого середовища потрібен монітор, який витримує щоденні бризки води та пил. Класи захисту від пилу та вологи (IP), визначені в міжнародному стандарті IEC/EN 60529, використовуються для визначення рівнів ефективності захисту електричних компонентів від сторонніх предметів та вологи. Цей дисплей Philips відповідає міжнародному класу захисту від пилу та вологи (IP) – він стійкий до бризок води та пилу, що спостерігається щодня.