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222B9T/00
Лінійка B
22 (21,5 дюйма / 54,6 см по діагоналі)
1920 x 1080 (Full HD)
Цей дисплей Philips використовує проекційно-ємнісну 10-точкову сенсорну технологію для швидкої відповіді. Можна користуватися усіма новими можливостями сенсорних додатків та оживити старіші додатки. Друкуйте сенсорним методом 10 пальцями або грайте в захоплюючі інтерактивні ігри з друзями. Співпрацюйте з колегами інтерактивно на роботі чи у школі і підвищуйте продуктивність та ефективність.
Для недосконалого середовища потрібен монітор, який витримує щоденні бризки води та пил. Класи захисту від пилу та вологи (IP), визначені в міжнародному стандарті IEC/EN 60529, використовуються для визначення рівнів ефективності захисту електричних компонентів від сторонніх предметів та вологи. Цей дисплей Philips відповідає міжнародному класу захисту від пилу та вологи (IP) – він стійкий до бризок води та пилу, що спостерігається щодня.
Якість зображення має значення. Звичайні дисплеї забезпечують якість, але ви очікуєте більшого. Цей дисплей має вдосконалену роздільну здатність Full HD 1920 x 1080. Підтримка стандарту Full HD дозволяє відтворювати реалістичне зображення з чіткими деталями з високою яскравістю, неймовірною контрастністю та реалістичними кольорами.
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Час відповіді рівнозначний SmartResponse
Матеріал і щільність рукавички: нітрил (0,15 мм), бавовна (0,31 мм), хлорований поліетилен (0,03 мм), ПВХ (0,12 мм)
Щоб дізнатися більше про підтримку функції сенсорного керування операційними системами, див. розділ "SmoothTouch" у посібнику користувача.
Швидке заряджання відповідає стандарту USB BC 1.2
Рейтинг EPEAT дійсний лише там, де Philips реєструє виріб. Щоб дізнатися про стан реєстрації у своїй країні, відвідайте веб-сайт https://www.epeat.net/.
Монітор може відрізнятися від ілюстрацій.