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Monitor РК-монітор із SmoothTouch

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MonitorРК-монітор із SmoothTouch

222B9T/00

Monitor РК-монітор із SmoothTouch

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Програмне забезпечення та драйвери

Драйвери для Windows 8 - English (US)

  • версія: 222B9T
  • ZIP файл, 9.5 kB
  • 18 April 2019

Драйвери для Windows 7 - English (US)

  • версія: 222B9T
  • ZIP файл, 9.5 kB
  • 18 April 2019

Інструкції і документація

Інформація про сертифікацію TCO - English (US)

  • PDF файл, 101.2 kB
  • 9 June 2023

Стислий посібник

  • PDF файл, 4.9 MB
  • 27 December 2024

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