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BrillianceРК-монітор із PowerSensor

240B7QPJEB/01

5

| (3) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Чітке зображення, ефективна робота

Конструкція дисплея Philips PowerSensor складається на 85% із переробленого пластику та ПВХ, а корпус не містить БВД та ідеальний для екопродуктивності

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із PowerSensor

Чітке зображення, ефективна робота

  • Лінійка B

  • 24 (24,1 дюйма / 61,1 см по діагоналі)

  • 1920 x 1200 (WUXGA)

SmartErgoBase забезпечує зручне ергономічне налаштування

SmartErgoBase – це підставка для монітора, яка забезпечує ергономічне розміщення дисплея та впорядкування кабелів. Підставку можна повертати, нахиляти та обертати під різними кутами для максимального комфорту. Можливість регулювання висоти підставки гарантують оптимальний рівень перегляду, що зменшує фізичну втому протягом робочого дня, а можливість упорядкування кабелів може зменшити безлад і надати робочому місцю охайного професійного вигляду.

SmartConnect із з’єднаннями DisplayPort, HDMI та VGA

Ці дисплеї Philips пропонують безліч варіантів підключення, адже їх обладнано різноманітними роз’ємами, як-от VGA, Display Port, універсальним конектором HDMI, що дозволяє насолоджуватися нестисненим відео та аудіовмістом високої роздільної здатності. З’єднання USB забезпечують супершвидкісну передачу даних і водночас глобальні можливості підключень. Незалежно від використовуваного джерела, ви можете бути впевнені, що із цим дисплеєм Philips ваші вкладення ще довго будуть актуальними!

Дисплей із вузькою рамкою для бездоганного вигляду

Нові дисплеї Philips мають надзвичайно вузькі рамки, що гарантує мінімум відволікання та максимальний розмір для перегляду. Дисплей із надзвичайно вузькою рамкою особливо підходить для роботи в багатоекранному режимі з такими програмами, як ігри, програми для графічного дизайну, професійні програми, і створює враження, що ви дивитесь на один великий екран.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

3

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

05/04/2018

Polska

Polska

Ten produkt ma wiele doskonałych funkcji

wspaniałe parametry jest to dobry monitor i stylistyka też liczy polecam ten produkt.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Brilliance 221B7QPJEB Monitor LCD z technologią PowerSensor

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Brilliance 221B7QPJEB Monitor LCD z technologią PowerSensor

30/04/2020

Česká republika

Česká republika

Перевірений покупець

Pěkný monitor za slušnou cenu

Elegantní vzhled, na úhlopříčku 27" zcela dostatečné rozlišení, pěkné podání barev s mnoha přednastavenými režimy. Možnost výškového nastavení ve značném rozsahu, možnost pootočení (zejména na 90° "na stojato"). Nízká spotřeba (šetrný režim).

Плюси

Uvedeny ve vlastní recenzi

Мінуси

Nešikovná (ale elegantní :) nastavovací tlačítka na monitoru

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Brilliance 272B7QPJEB LCD monitor QHD s technologií PowerSensor

Дата використання 2019-12-30

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Brilliance 272B7QPJEB LCD monitor QHD s technologií PowerSensor

Дата використання 2019-12-30

14/06/2018

România

România

Acest monitor e perfect pentru un user obisnuit

E un monitor foarte bun, sunt multumit 100% de el. E foarte configurabil. Are senzor de apropiere si daca nu esti in raza acestui senzor monitorul isi diminueaza consumul de energie la un minim. Daca nu te afli in fata monitorului ceva vreme acesta face display-ul blank. Cand nu primeste semnal video intra in modul cu cel mai redus consum de energie cred ca sub 1W. Culorile sunt foarte vii si videoclipurile fullhd sunt o adevarata incantare.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Brilliance 241B7QPJEB Monitor LCD cu PowerSensor

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Brilliance 241B7QPJEB Monitor LCD cu PowerSensor

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Примітки

  1. EPEAT rating is valid only where Philips registers the product. Please visit https://www.epeat.net/ for registration status in your country.

  2. Словесний знак / торгова марка "IPS" та відповідні патенти на технології належать їхнім відповідним власникам.

  3. Швидке заряджання відповідає стандарту USB BC 1.2

  4. Час відповіді рівнозначний SmartResponse