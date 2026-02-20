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Brilliance РК-монітор із PowerSensor

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BrillianceРК-монітор із PowerSensor

240B7QPJEB/01

Brilliance РК-монітор із PowerSensor

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Програмне забезпечення та драйвери

Драйвери для Windows 7 - English (US)

  • версія: 240B7Q
  • ZIP файл, 9.1 kB
  • 13 October 2016

Драйвери для Windows 8 - English (US)

  • версія: 240B7Q
  • ZIP файл, 9.1 kB
  • 13 October 2016

Інструкції і документація

Стислий посібник

  • PDF файл, 1.1 MB
  • 21 July 2026

Посібник з важливою інформацією

  • PDF файл, 7.3 MB
  • 21 July 2026

Гарантія та обслуговування

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Гарантія

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