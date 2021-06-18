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Просто захоплюючий
27-дюймовий вигнутий дисплей лінійки E пропонує справді захоплюючий перегляд у стильному дизайні. Насолоджуйтеся чітким зображенням Full HD та плавним відтворенням динамічних сцен із технологією AMD FreeSync.
Лінійка E
27 дюймів (68,6 см)
1920 x 1080 (Full HD)
Новий ігровий дисплей Philips має екранне меню зі швидким доступом, точно налаштоване для гравців, що пропонує різноманітні опції. Режим "FPS" (Стрілялка від першої особи) покращує темні сцени в іграх, що дозволяє бачити приховані об’єкти у темних місцях. Режим "Racing" (Перегони) адаптує дисплей із найшвидшим часом відповіді, насиченим кольором та корекцією зображення. Режим "RTS" (Стратегія в реальному часі) має спеціальний режим SmartFrame, що дозволяє виділяти певну ділянку і регулювати розмір та зображення. Режими "Gamer 1" (Гравець 1) та "Gamer 2" (Гравець 2) дозволяють зберігати персональні налаштування на основі різних ігор, забезпечуючи найкраще функціонування.
Настільні монітори пропонують персональне використання, якому дуже пасує вигнутий дизайн. Вигнутий екран забезпечує приємний, проте незначний ефект занурення, що зосереджує вашу увагу на центрі столу.
У зв’язку з особливістю керування яскравістю на екранах зі світлодіодним підсвічуванням зображення може мерехтіти, що втомлює очі. Технологія без мерехтіння Philips застосовує нове рішення для регулювання яскравості та зменшення мерехтіння для більш комфортного перегляду.
5.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
Geta04
18/06/2021
România
Wow!
Pot spune ca este monitorul ideal. Modelul curbat conferă un aspect spectaculos, iar imaginile transpuse pe acesta sunt foarte luminoase. Are culori calde si foarte vii. Nu este deranjat la ochii si iti poti seta lumina cum doresti. Sunetul redat pe acesta este excelent, ocupa putin loc datorită curburii si este ideal in orice casa. Il folosesc de ceva timp si il recomand tuturor celor care vor sa isi schimbe monitorul. Recenzie din Campania Philips
Плюси
Luminos
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 271E1CA Monitor LCD Full HD curbat
Дата використання 2020-05-18
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 271E1CA Monitor LCD Full HD curbat
Дата використання 2020-05-18
Радіус вигину дисплея у мм
Максимальна роздільна здатність працює лише для входу HDMI.
Час відповіді рівнозначний SmartResponse
Область NTSC на основі CIE1976
Область sRGB на основі CIE1931
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