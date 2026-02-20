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Вигнутий РК-монітор Full HD

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Вигнутий РК-монітор Full HD

271E1CA/00

Вигнутий РК-монітор Full HD

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Програмне забезпечення та драйвери

Драйвери для Windows 7 - English (US)

  • версія: 271E1
  • ZIP файл, 9.4 kB
  • 25 February 2022

Драйвери для Windows 8 - English (US)

  • версія: 271E1
  • ZIP файл, 9.4 kB
  • 25 February 2022

Інструкції і документація

Інформація про сертифікацію TCO

  • PDF файл, 86.9 kB
  • 20 July 2026

Стислий посібник

  • PDF файл, 1013.2 kB
  • 21 July 2026

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