КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • Energy Label Europe F
    Розкішний вигляд і вишукана конструкція
  • Розкішний вигляд і вишукана конструкція
  • Розкішний вигляд і вишукана конструкція
  • Розкішний вигляд і вишукана конструкція
  • Розкішний вигляд і вишукана конструкція
  • Energy Label Europe F
    Розкішний вигляд і вишукана конструкція
  • Розкішний вигляд і вишукана конструкція
  • Розкішний вигляд і вишукана конструкція
  • Розкішний вигляд і вишукана конструкція
  • Розкішний вигляд і вишукана конструкція

РК-монітор 4K Ultra HD

276E8VJSB/00

4.2
| (5) Відгуки | 80% рекомендують цей виріб
Розкішний вигляд і вишукана конструкція
27-дюймовий монітор Philips 4K UHD забезпечує надзвичайно чітке зображення. Роздільна здатність 4K UHD і широкий формат пропонують таке ж оптимально чітке та реалістичне зображення під будь-яким кутом. Відсутність мерехтіння зменшує втому очей від тривалого перегляду.
Переглянути всі переваги

Розкішний вигляд і вишукана конструкція

  • Лінійка E

  • 27 дюймів (68,6 см)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Роздільна здатність UltraClear 4K UHD (3840x2160) для точності

Роздільна здатність UltraClear 4K UHD (3840x2160) для точності

Ці дисплеї Philips використовують високоефективні панелі для відтворення зображень UltraClear із роздільною здатністю 4K UHD (3840 x 2160). Ким би ви не були – професіоналом, якому потрібні надзвичайно детальні зображення для рішень CAD і який використовує програми для 3D-графіки, чи фінансистом, який працює з величезними таблицями, – дисплеї Philips оживлять зображення та графіку.

Світлодіодна технологія широкого кута огляду IPS для точності зображення і кольорів

Світлодіодна технологія широкого кута огляду IPS для точності зображення і кольорів

Дисплеї IPS використовують вдосконалену технологію, яка забезпечує надзвичайно широкий кут огляду 178/178 градусів для перегляду практично під будь-який кутом. Порівняно зі стандартними TN-панелями дисплеї IPS забезпечують надзвичайно чіткі зображення з яскравими кольорами, що ідеально підходить не лише для перегляду фотографій, відео та вебсторінок, а й професійних програм, які вимагають точності кольорів та сталої яскравості.

Дисплей із вузькою рамкою для бездоганного вигляду

Дисплей із вузькою рамкою для бездоганного вигляду

Нові дисплеї Philips мають надзвичайно вузькі рамки, що гарантує мінімум відволікання та максимальний розмір для перегляду. Дисплей із надзвичайно вузькою рамкою особливо підходить для роботи в багатоекранному режимі з такими програмами, як ігри, програми для графічного дизайну, професійні програми, і створює враження, що ви дивитесь на один великий екран.

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

4.2

з 5

5

Відгуки

80%

рекомендують цей виріб

4
3
2

31/10/2019

Україна

Україна

гарний продукт, рекомендую

1.4К- для 27" - на такий розмір екрану, не так і багато. З меншою роздільною здатністю хочете придбати, беріть і монік менший по розміру. 2. Картинка гарна, як і має бути. 3. Засвітка екрану в нормі, ніяких проблем. 4 Битих пікселів не знайшов 5. ціна - якість, поки кращого співвідношення не знаю. Користуюсь 3 тижні, без проблем. Рекомендую.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 276E8VJSB РК-монітор 4K Ultra HD

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 276E8VJSB РК-монітор 4K Ultra HD

10/04/2019

Україна

Україна

Отличный монитор!

Монитор, судя по характеристикам заслуживает внимания.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 276E8VJSB РК-монітор 4K Ultra HD

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 276E8VJSB РК-монітор 4K Ultra HD

03/12/2019

Polska

Polska

Bardzo dobry monitor do grafiki

Bardzo dobry produkt po przystepnej cenie. Super jakosć

Плюси

Jakośc

Мінуси

brak

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 276E8VJSB Monitor LCD 4K Ultra HD

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 276E8VJSB Monitor LCD 4K Ultra HD

Підписуйтесь та отримуйте -10% додаткової знижки на Philips.ua*

    Заповнивши форму, ви надаєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на отримання email-розсилки з рекламно-інформаційними повідомленнями щодо продуктів Philips. Ви можете скасувати підписку в будь-який момент. *Промокод на знижку діє в офіційному інтернет-магазині Philips.ua та буде надісланий на вказану електронну адресу разом з умовами використання за умови першої реєстрації.

      Примітки

      1. Словесний знак / торгова марка "IPS" та відповідні патенти на технології належать їхнім відповідним власникам.

      2. Час відповіді рівнозначний SmartResponse

      3. Область NTSC на основі CIE1976

      4. Область sRGB на основі CIE1931

      5. Монітор може відрізнятися від ілюстрацій.