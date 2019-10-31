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276E8VJSB/00
Лінійка E
27 дюймів (68,6 см)
3840 x 2160 (4K UHD)
Ці дисплеї Philips використовують високоефективні панелі для відтворення зображень UltraClear із роздільною здатністю 4K UHD (3840 x 2160). Ким би ви не були – професіоналом, якому потрібні надзвичайно детальні зображення для рішень CAD і який використовує програми для 3D-графіки, чи фінансистом, який працює з величезними таблицями, – дисплеї Philips оживлять зображення та графіку.
Дисплеї IPS використовують вдосконалену технологію, яка забезпечує надзвичайно широкий кут огляду 178/178 градусів для перегляду практично під будь-який кутом. Порівняно зі стандартними TN-панелями дисплеї IPS забезпечують надзвичайно чіткі зображення з яскравими кольорами, що ідеально підходить не лише для перегляду фотографій, відео та вебсторінок, а й професійних програм, які вимагають точності кольорів та сталої яскравості.
Нові дисплеї Philips мають надзвичайно вузькі рамки, що гарантує мінімум відволікання та максимальний розмір для перегляду. Дисплей із надзвичайно вузькою рамкою особливо підходить для роботи в багатоекранному режимі з такими програмами, як ігри, програми для графічного дизайну, професійні програми, і створює враження, що ви дивитесь на один великий екран.
4.2
з 5
5
Відгуки
80%
рекомендують цей виріб
Edik
31/10/2019
Україна
гарний продукт, рекомендую
1.4К- для 27" - на такий розмір екрану, не так і багато. З меншою роздільною здатністю хочете придбати, беріть і монік менший по розміру. 2. Картинка гарна, як і має бути. 3. Засвітка екрану в нормі, ніяких проблем. 4 Битих пікселів не знайшов 5. ціна - якість, поки кращого співвідношення не знаю. Користуюсь 3 тижні, без проблем. Рекомендую.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 276E8VJSB РК-монітор 4K Ultra HD
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 276E8VJSB РК-монітор 4K Ultra HD
Kornet
10/04/2019
Україна
Отличный монитор!
Монитор, судя по характеристикам заслуживает внимания.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 276E8VJSB РК-монітор 4K Ultra HD
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 276E8VJSB РК-монітор 4K Ultra HD
BennyART
03/12/2019
Polska
Bardzo dobry monitor do grafiki
Bardzo dobry produkt po przystepnej cenie. Super jakosć
Плюси
Jakośc
Мінуси
brak
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 276E8VJSB Monitor LCD 4K Ultra HD
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 276E8VJSB Monitor LCD 4K Ultra HD
Словесний знак / торгова марка "IPS" та відповідні патенти на технології належать їхнім відповідним власникам.
Час відповіді рівнозначний SmartResponse
Область NTSC на основі CIE1976
Область sRGB на основі CIE1931
Монітор може відрізнятися від ілюстрацій.