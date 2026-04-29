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РК-монітор 4K Ultra HD

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РК-монітор 4K Ultra HD

276E8VJSB/00

РК-монітор 4K Ultra HD

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Програмне забезпечення та драйвери

Програмне забезпечення Smart Control

  • версія: V7.0.0
  • ZIP файл, 136.6 MB
  • 5 February 2026

Драйвери для Windows 8 - English (US)

  • версія: 276E8V
  • ZIP файл, 11 kB
  • 28 August 2018

Інструкції і документація

Інформація про сертифікацію TCO - English (US)

  • PDF файл, 135.7 kB
  • 2 June 2023

Quick start guide - English (US)

  • PDF файл, 4.7 MB
  • 12 June 2023

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