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Більше не доступний
276E9QDSB/01
Вражаючі кольори, стильний дизайн
Монітор Philips лінійки E має стильний дизайн та незвичайну якість зображення. Дисплей Full HD із вузькою рамкою і технологією Ultra Wide-Color відтворює справді реалістичне зображення. Насолоджуйтеся чудовим переглядом у стильному дизайні.
Лінійка E
27 дюймів (68,6 см)
1920 x 1080 (Full HD)
Під час відтворення гри не має бути жодних розривів чи спотворених кадрів. Із новим монітором Philips цього й не буде. Насолоджуйтеся плавним відтворенням без дефектів практично за будь-якої частоти кадрів завдяки технології AMD FreeSync™, плавному швидкому оновленню та надшвидкому часу відповіді.
Технологія Ultra Wide-Color пропонує ширший спектр кольорів для кращого зображення. Ширша "колірна гама" Ultra Wide-Color забезпечує більш природні зелені відтінки, яскраві червоні та насиченіші сині. Додайте енергії мультимедійним розвагам, зображенням і навіть функціональності та зробіть кольори яскравими за допомогою технології Ultra Wide-Color.
Якість зображення має значення. Звичайні дисплеї забезпечують якість, але ви очікуєте більшого. Цей дисплей має вдосконалену роздільну здатність Full HD 1920 x 1080. Підтримка стандарту Full HD дозволяє відтворювати реалістичне зображення з чіткими деталями з високою яскравістю, неймовірною контрастністю та реалістичними кольорами.
4.9
з 5
7
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
05/11/2020
Україна
Чудовий монітор
Насичене соковите зображення. Немає засвітів. Яскравість більш ніж достатня.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Дата використання 2019-10-05
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Дата використання 2019-10-05
Jhin 99
21/08/2020
Україна
Чудовий монітор за такі гроші!!!
Монітор відповідає миоїм потребам - розмір екрана 27", якість зображення Full HD, матове покриття екрану, зручна кнопка ностройки.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 276E9QDSB РК-монітор з Ultra Wide-Color
Дата використання 2020-04-20
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 276E9QDSB РК-монітор з Ultra Wide-Color
Дата використання 2020-04-20
Taniapopova
01/04/2019
Україна
Чудовий монітор!
Якісна передача кольорів та просто неймовірне зображення! Все настільки реалістично. що мимоволі виникає бажання зазирнути за монітор. Підключила до нього приставку цифрового телебачення - якість краще за телевізор!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 226E9QDSB РК-монітор
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 226E9QDSB РК-монітор
Словесний знак / торгова марка "IPS" та відповідні патенти на технології належать їхнім відповідним власникам.
Максимальна роздільна здатність працює лише для входу HDMI.
Час відповіді рівнозначний SmartResponse
Advanced Micro Devices, Inc., 2020. Усі права захищено. AMD, логотип AMD зі стрілкою, AMD FreeSync™ та комбінації цих знаків є товарними знаками компанії Advanced Micro Devices, Inc. Назви інших виробів, що використовуються в цій публікації, наведено лише для їхньої ідентифікації та можуть бути товарними знаками відповідних компаній.
Область NTSC на основі CIE1976
Область sRGB на основі CIE1931
Монітор може відрізнятися від ілюстрацій.