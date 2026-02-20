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РК-монітор з Ultra Wide-Color

Більше не доступний

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РК-монітор з Ultra Wide-Color

276E9QDSB/01

РК-монітор з Ultra Wide-Color

Більше не доступний

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Програмне забезпечення та драйвери

Драйвери для Windows 7 - English (US)

  • версія: 276E9Q
  • ZIP файл, 10.9 kB
  • 27 February 2018

Драйвери для Windows 8 - English (US)

  • версія: 276E9Q
  • ZIP файл, 10.9 kB
  • 27 February 2018

Інструкції і документація

Посібник з важливою інформацією

  • PDF файл, 6.4 MB
  • 21 July 2026

Рекламна листівка з локалізованим вмістом

  • PDF файл, 924.3 kB
  • 21 July 2026

Гарантія та обслуговування

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Гарантія

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