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Business monitorМонітор 4K UHD

27B1N3800/00

Простіше виконання щоденних справ
Цей 27-дюймовий монітор відтворює зображення в чудовій роздільній здатності 4K й охоплює 1,074 млрд кольорів. Крім того, з підключенням DisplayPort і панеллю IPS він стане відмінним універсальним вибором для вашого робочого простору.
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  • Серія 3000

  • 27 дюймів (68,6 см)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Технологія IPS для повного спектру кольорів та широких кутів огляду

Технологія IPS для повного спектру кольорів та широких кутів огляду

Дисплеї IPS використовують вдосконалену технологію, яка забезпечує надзвичайно широкий кут огляду 178/178 градусів для перегляду практично під будь-який кутом – навіть у разі повертання на 90 градусів! Порівняно зі стандартними TN-панелями дисплеї IPS забезпечують надзвичайно чітке зображення з яскравими кольорами, що ідеально підходить не лише для перегляду фотографій, відео та веб-сторінок, а й професійних програм, які вимагають точності кольорів та сталої яскравості.

1,074 млрд. кольорів для м’яких градацій кольорів та деталей

1,074 млрд. кольорів для м’яких градацій кольорів та деталей

10-бітний дисплей відображає багату глибину кольорів завдяки 1,074 млрд. кольорів та 12-бітній внутрішній обробці для відтворення м’яких природних кольорів без градацій і колірних смуг.

Роздільна здатність UltraClear 4K UHD (3840x2160) для точності

Роздільна здатність UltraClear 4K UHD (3840x2160) для точності

Ці дисплеї Philips використовують високоефективні панелі для відтворення зображень UltraClear із роздільною здатністю 4K UHD (3840 x 2160). Ким би ви не були – професіоналом, якому потрібні надзвичайно детальні зображення для рішень CAD і який використовує програми для 3D-графіки, чи фінансистом, який працює з величезними таблицями, – дисплеї Philips оживлять зображення та графіку.

Технічні характеристики

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      Примітки

      1. Словесний знак / торгова марка "IPS" та відповідні патенти на технології належать їхнім відповідним власникам.

      2. Час відповіді рівнозначний SmartResponse

      3. Область sRGB на основі CIE1931, область NTSC на основі CIE1976.

      4. За максимальної роздільної здатності 3840 x 2160 10-бітну глибину кольору можна досягти лише із 60 Гц за допомогою підключення DisplayPort. Для отримання додаткової інформації перегляньте посібник користувача.

      5. Рейтинг EPEAT дійсний лише там, де Philips реєструє виріб. Щоб дізнатися про стан реєстрації у своїй країні, відвідайте вебсайт https://www.epeat.net/.

      6. Монітор може відрізнятися від ілюстрацій.

      7. Продукти та аксесуари, зазначені в цій брошурі, можуть відрізнятися залежно від країни та регіону.

      8. Кабель(-і) з комплекту постачання виробу можуть різнитися за типом, якістю та специфікаціями залежно від вимог певної країни або регіону.