Технологія IPS для повного спектру кольорів та широких кутів огляду

Дисплеї IPS використовують вдосконалену технологію, яка забезпечує надзвичайно широкий кут огляду 178/178 градусів для перегляду практично під будь-який кутом – навіть у разі повертання на 90 градусів! Порівняно зі стандартними TN-панелями дисплеї IPS забезпечують надзвичайно чітке зображення з яскравими кольорами, що ідеально підходить не лише для перегляду фотографій, відео та веб-сторінок, а й професійних програм, які вимагають точності кольорів та сталої яскравості.