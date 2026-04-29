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Business monitor Монітор 4K UHD

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Business monitorМонітор 4K UHD

27B1N3800/00

Business monitor Монітор 4K UHD

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Програмне забезпечення та драйвери

Інструкції з експлуатації

  • PDF файл, 1.5 MB
  • 18 December 2024

Драйвери для Windows 10

  • версія: V2.0
  • ZIP файл, 10.9 kB
  • 5 December 2025

Інструкції і документація

Стислий посібник

  • PDF файл, 8 MB
  • 18 December 2024

Маркування енергоефективності

  • PDF файл, 348.1 kB
  • 9 September 2025

Гарантія та обслуговування

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