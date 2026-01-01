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27M1N5500ZA/00
Evnia 5000
27 дюймів (68,5 см)
2560 x 1440 (QHD)
Для важливих потреб зображення, ігор і продуктивності IPS-дисплей Nano забезпечує точну передачу кольорів під широким кутом огляду без зміщення кольорів. Більш насичені червоні, яскраві зелені і глибокі блакитні відтінки. Технології Ultra Wide-Color та IPS Nano Color використовують наночастинки фосфору, підсилені технологією KSF, для поглинання надлишкового світла, яке створює екран для відтворення дивовижних кольорів. Реалістичні кольори. Наші панелі дисплеїв забезпечують до 98% покриття стандартної колірної гами DCI-P3 для чистоти кольору, як це визначено Товариством інженерів кіно і телебачення для кінематографічної якості зображення.
Гра не повинна передбачати вибору між фрагментарним відтворенням та перерваними кадрами. AMD FreeSync™ Premium гарантує серйозним гравцям плавну гру без розривів на піку продуктивності. Немає жодних компромісів – грайте впевнено завдяки високій частоті оновлення, низькій компенсації частоти кадрів і низькій затримці.
Під час інтенсивних ігор із високою частотою оновлення без оптимальної синхронізації графіки можуть виникати розриви зображення. Цей дисплей Philips, сертифікований як сумісний із NVIDIA® G-SYNC®, зменшує розриви зображення й синхронізує частоту оновлення монітора з вихідним сигналом графічної карти для забезпечення більш плавних ігор. Сцени відображаються миттєво, об’єкти виглядають чіткішими, а гра відтворюється плавно, забезпечуючи дивовижне зображення та відчутні переваги перед суперниками.
Нагороди
Відгуки
Словесний знак / торгова марка "IPS" та відповідні патенти на технології належать їхнім відповідним власникам.
Максимальна роздільна здатність працює лише для входу DP.
Для найкращої ефективності завжди перевіряйте, чи ваша графічна карта підтримує максимальну розподільчу здатність і частоту оновлення цього дисплея Philips.
Час відповіді рівнозначний SmartResponse
Час відповіді рухомого зображення (MPRT) дозволяє налаштувати яскравість для зменшення розмивання, тому коли MPRT увімкнено, налаштувати яскравість неможливо. Для зменшення розмивання світлодіодна підсвітка спрацьовуватиме синхронізовано з оновленням екрана, що може спричинити помітну зміну яскравості.
MPRT – це режим оптимізації ігор. Увімкнення MPRT може спричинити помітне миготіння екрана. Рекомендовано вимкнути цю функцію, якщо не використовується функція гри.
Кольори дисплею: 10-біт можна досягнути лише за допомогою QHD при 120 Гц
Покриття DCI-P3 на основі CIE1976
Область NTSC на основі CIE1976
Область sRGB на основі CIE1931
Область покриття Adobe RGB на основі CIE1976
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Інтерфейс підтримки NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort
Оновіть драйвер NVIDIA® G-SYNC® до останньої версії; докладніше про це читайте на вебсайті NVIDIA: https://www.nvidia.com/
Ваша графічна карта має підтримувати NVIDIA® G-SYNC®
Монітор може відрізнятися від ілюстрацій.