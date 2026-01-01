Колірна технологія IPS Nano розширює палітру для яскравого зображення

Для важливих потреб зображення, ігор і продуктивності IPS-дисплей Nano забезпечує точну передачу кольорів під широким кутом огляду без зміщення кольорів. Більш насичені червоні, яскраві зелені і глибокі блакитні відтінки. Технології Ultra Wide-Color та IPS Nano Color використовують наночастинки фосфору, підсилені технологією KSF, для поглинання надлишкового світла, яке створює екран для відтворення дивовижних кольорів. Реалістичні кольори. Наші панелі дисплеїв забезпечують до 98% покриття стандартної колірної гами DCI-P3 для чистоти кольору, як це визначено Товариством інженерів кіно і телебачення для кінематографічної якості зображення.