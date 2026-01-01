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Evnia Gaming MonitorІгровий монітор Quad HD

27M1N5500ZA/00

1 нагорода

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Цей ігровий монітор Philips забезпечує кришталево чисте зображення та плавний геймплей. Технологія FreeSync, висока частота оновлення 170 Гц із HDR створює досконале та реалістичне враження. Дисплей із тонкими рамками і технологією Ultra Wide-Color покращує візуальне занурення.
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  • Evnia 5000

  • 27 дюймів (68,5 см)

  • 2560 x 1440 (QHD)

Колірна технологія IPS Nano розширює палітру для яскравого зображення

Колірна технологія IPS Nano розширює палітру для яскравого зображення

Для важливих потреб зображення, ігор і продуктивності IPS-дисплей Nano забезпечує точну передачу кольорів під широким кутом огляду без зміщення кольорів. Більш насичені червоні, яскраві зелені і глибокі блакитні відтінки. Технології Ultra Wide-Color та IPS Nano Color використовують наночастинки фосфору, підсилені технологією KSF, для поглинання надлишкового світла, яке створює екран для відтворення дивовижних кольорів. Реалістичні кольори. Наші панелі дисплеїв забезпечують до 98% покриття стандартної колірної гами DCI-P3 для чистоти кольору, як це визначено Товариством інженерів кіно і телебачення для кінематографічної якості зображення.

AMD FreeSync™ Premium; без розривів, без пауз, плавна гра

AMD FreeSync™ Premium; без розривів, без пауз, плавна гра

Гра не повинна передбачати вибору між фрагментарним відтворенням та перерваними кадрами. AMD FreeSync™ Premium гарантує серйозним гравцям плавну гру без розривів на піку продуктивності. Немає жодних компромісів – грайте впевнено завдяки високій частоті оновлення, низькій компенсації частоти кадрів і низькій затримці.

Сертифікована сумісність із NVIDIA® G-SYNC® для плавних ігор

Сертифікована сумісність із NVIDIA® G-SYNC® для плавних ігор

Під час інтенсивних ігор із високою частотою оновлення без оптимальної синхронізації графіки можуть виникати розриви зображення. Цей дисплей Philips, сертифікований як сумісний із NVIDIA® G-SYNC®, зменшує розриви зображення й синхронізує частоту оновлення монітора з вихідним сигналом графічної карти для забезпечення більш плавних ігор. Сцени відображаються миттєво, об’єкти виглядають чіткішими, а гра відтворюється плавно, забезпечуючи дивовижне зображення та відчутні переваги перед суперниками.

Технічні характеристики

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      Примітки

      1. Словесний знак / торгова марка "IPS" та відповідні патенти на технології належать їхнім відповідним власникам.

      2. Максимальна роздільна здатність працює лише для входу DP.

      3. Для найкращої ефективності завжди перевіряйте, чи ваша графічна карта підтримує максимальну розподільчу здатність і частоту оновлення цього дисплея Philips.

      4. Час відповіді рівнозначний SmartResponse

      5. Час відповіді рухомого зображення (MPRT) дозволяє налаштувати яскравість для зменшення розмивання, тому коли MPRT увімкнено, налаштувати яскравість неможливо. Для зменшення розмивання світлодіодна підсвітка спрацьовуватиме синхронізовано з оновленням екрана, що може спричинити помітну зміну яскравості.

      6. MPRT – це режим оптимізації ігор. Увімкнення MPRT може спричинити помітне миготіння екрана. Рекомендовано вимкнути цю функцію, якщо не використовується функція гри.

      7. Кольори дисплею: 10-біт можна досягнути лише за допомогою QHD при 120 Гц

      8. Покриття DCI-P3 на основі CIE1976

      9. Область NTSC на основі CIE1976

      10. Область sRGB на основі CIE1931

      11. Область покриття Adobe RGB на основі CIE1976

      12. Advanced Micro Devices, Inc., 2020. Усі права захищено. AMD, логотип AMD зі стрілкою, AMD FreeSync™ та комбінації цих знаків є товарними знаками компанії Advanced Micro Devices, Inc. Назви інших виробів, що використовуються в цій публікації, наведено лише для їхньої ідентифікації та можуть бути товарними знаками відповідних компаній.

      13. Інтерфейс підтримки NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort

      14. Оновіть драйвер NVIDIA® G-SYNC® до останньої версії; докладніше про це читайте на вебсайті NVIDIA: https://www.nvidia.com/

      15. Ваша графічна карта має підтримувати NVIDIA® G-SYNC®

      16. Монітор може відрізнятися від ілюстрацій.