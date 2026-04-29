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Evnia Gaming Monitor Ігровий монітор Quad HD

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Evnia Gaming MonitorІгровий монітор Quad HD

27M1N5500ZA/00

Evnia Gaming Monitor Ігровий монітор Quad HD

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Програмне забезпечення та драйвери

Програмне забезпечення Smart Control

  • версія: V7.0.0
  • ZIP файл, 136.6 MB
  • 5 February 2026

Драйвери для Windows 8 - English (US)

  • версія: 27M1N
  • ZIP файл, 10 kB
  • 22 October 2021

Інструкції і документація

Quick start guide - English (US)

  • PDF файл, 8.9 MB
  • 7 February 2024

Маркування енергоефективності

  • PDF файл, 75.1 kB
  • 8 June 2023

Гарантія та обслуговування

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Гарантія

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