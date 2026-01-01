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27M2N3500NF/00
Evnia 3000
27 дюймів (68,5 см)
2560 x 1440 (Quad HD)
Ви граєте в напружені, конкурентні ігри. Вам потрібен дисплей із плавним зображенням без затримок. Цей дисплей Philips оновлює зображення з частотою до 144 разів на секунду, що у 2,4 р. швидше, ніж звичайний дисплей. У разі низької частоти кадрів вороги стрибають на екрані з місця на місце, що ускладнює потрапляння в ціль. Із частотою кадрів 144 Гц на екрані відображаються ті важливі відсутні зображення, які показують пересування ворогів у надзвичайно плавному русі, тож вам легко буде в них поцілити. Цей дисплей Philips характеризується надзвичайно низькою затримкою вводу й відсутністю розривів зображення, тому буде вашим ідеальним партнером для гри.
Затримка вводу – це відрізок часу, який проходить від виконання дії на підключених пристроях до відображення результату на екрані. Низька затримка вводу зменшує час затримки між введенням команди з пристроїв на монітор, чудово покращує гру в напружених відеоігри, та особливо важлива для тих, хто грає в динамічні ігри-змагання.
Philips Evnia із часом відповіді рухомого зображення 0,5 мс ефективно усуває розмитість і розмивання, забезпечує чіткіше й точне зображення для покращення враження від гри. Динамічні події та драматичні переходи відтворюватимуться плавно. Найкращий вибір для захоплюючих і моторошних ігор.
Відгуки
Для найкращої ефективності завжди перевіряйте, чи ваша графічна карта підтримує максимальну розподільчу здатність і частоту оновлення цього дисплея Philips.
Час відповіді рівнозначний SmartResponse
Покриття Adobe RGB та DCI-P3 на основі CIE1976, область sRGB на основі CIE1931, область NTSC на основі CIE1976.
Smart MBR дозволяє налаштувати яскравість для зменшення розмивання, тому коли Smart MBR увімкнено, налаштувати яскравість неможливо. Для зменшення розмивання світлодіодна підсвітка спрацьовуватиме синхронізовано з оновленням екрана, що може спричинити помітну зміну яскравості.
Smart MBR – це режим оптимізації ігор. Увімкнення Smart MBR може спричинити помітне миготіння екрана. Рекомендовано вимкнути цю функцію, якщо не використовується функція гри.
Цей монітор прагне до екологічності: його корпус на 85% складається з переробленого пластику.
Продукти та аксесуари, зазначені в цій брошурі, можуть відрізнятися залежно від країни та регіону.
Монітор може відрізнятися від ілюстрацій.