Частота кадрів 144 Гц для надзвичайно плавного, прекрасного зображення

Ви граєте в напружені, конкурентні ігри. Вам потрібен дисплей із плавним зображенням без затримок. Цей дисплей Philips оновлює зображення з частотою до 144 разів на секунду, що у 2,4 р. швидше, ніж звичайний дисплей. У разі низької частоти кадрів вороги стрибають на екрані з місця на місце, що ускладнює потрапляння в ціль. Із частотою кадрів 144 Гц на екрані відображаються ті важливі відсутні зображення, які показують пересування ворогів у надзвичайно плавному русі, тож вам легко буде в них поцілити. Цей дисплей Philips характеризується надзвичайно низькою затримкою вводу й відсутністю розривів зображення, тому буде вашим ідеальним партнером для гри.