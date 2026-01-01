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Evnia Gaming monitorІгровий монітор Quad HD

27M2N3500NF/00

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Цей 27-дюймовий монітор Evnia з IPS-панеллю забезпечує чітке зображення в іграх. Завдяки частоті оновлення 144 Гц і швидкій відповіді Smart MBR 0,5 мс ви можете насолоджуватися чітким зображенням і якісним ігровим контентом у повному обсязі.
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  • Evnia 3000

  • 27 дюймів (68,5 см)

  • 2560 x 1440 (Quad HD)

Частота кадрів 144 Гц для надзвичайно плавного, прекрасного зображення

Частота кадрів 144 Гц для надзвичайно плавного, прекрасного зображення

Ви граєте в напружені, конкурентні ігри. Вам потрібен дисплей із плавним зображенням без затримок. Цей дисплей Philips оновлює зображення з частотою до 144 разів на секунду, що у 2,4 р. швидше, ніж звичайний дисплей. У разі низької частоти кадрів вороги стрибають на екрані з місця на місце, що ускладнює потрапляння в ціль. Із частотою кадрів 144 Гц на екрані відображаються ті важливі відсутні зображення, які показують пересування ворогів у надзвичайно плавному русі, тож вам легко буде в них поцілити. Цей дисплей Philips характеризується надзвичайно низькою затримкою вводу й відсутністю розривів зображення, тому буде вашим ідеальним партнером для гри.

Низька затримка вводу зменшує час затримки між пристроями та монітором

Низька затримка вводу зменшує час затримки між пристроями та монітором

Затримка вводу – це відрізок часу, який проходить від виконання дії на підключених пристроях до відображення результату на екрані. Низька затримка вводу зменшує час затримки між введенням команди з пристроїв на монітор, чудово покращує гру в напружених відеоігри, та особливо важлива для тих, хто грає в динамічні ігри-змагання.

Ультракороткий час відповіді (0,5 мс) для чіткої та плавної гри

Ультракороткий час відповіді (0,5 мс) для чіткої та плавної гри

Philips Evnia із часом відповіді рухомого зображення 0,5 мс ефективно усуває розмитість і розмивання, забезпечує чіткіше й точне зображення для покращення враження від гри. Динамічні події та драматичні переходи відтворюватимуться плавно. Найкращий вибір для захоплюючих і моторошних ігор.

Технічні характеристики

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      Примітки

      1. Для найкращої ефективності завжди перевіряйте, чи ваша графічна карта підтримує максимальну розподільчу здатність і частоту оновлення цього дисплея Philips.

      2. Час відповіді рівнозначний SmartResponse

      3. Покриття Adobe RGB та DCI-P3 на основі CIE1976, область sRGB на основі CIE1931, область NTSC на основі CIE1976.

      4. Smart MBR дозволяє налаштувати яскравість для зменшення розмивання, тому коли Smart MBR увімкнено, налаштувати яскравість неможливо. Для зменшення розмивання світлодіодна підсвітка спрацьовуватиме синхронізовано з оновленням екрана, що може спричинити помітну зміну яскравості.

      5. Smart MBR – це режим оптимізації ігор. Увімкнення Smart MBR може спричинити помітне миготіння екрана. Рекомендовано вимкнути цю функцію, якщо не використовується функція гри.

      6. Цей монітор прагне до екологічності: його корпус на 85% складається з переробленого пластику.

      7. Продукти та аксесуари, зазначені в цій брошурі, можуть відрізнятися залежно від країни та регіону.

      8. Монітор може відрізнятися від ілюстрацій.