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Evnia Gaming monitor Ігровий монітор Quad HD

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Evnia Gaming monitorІгровий монітор Quad HD

27M2N3500NF/00

Evnia Gaming monitor Ігровий монітор Quad HD

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Програмне забезпечення та драйвери

Evnia Precision Center

  • версія: Evnia Precision Center
  • ZIP файл, 4.1 MB
  • 6 August 2024

Драйвери для Windows 11

  • версія: V1.0
  • ZIP файл, 11 kB
  • 2 June 2026

Інструкції і документація

Посібник зі встановлення

  • PDF файл, 7.9 MB
  • 20 March 2026

Стислий посібник

  • PDF файл, 628.1 kB
  • 19 September 2025

Гарантія та обслуговування

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Гарантія

Наша політика гарантійного обслуговування виробів

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