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Evnia 8000
26,5 дюйма (67,3 см)
2560 x 1440 (Quad HD)
Грайте з частотою оновлення до 360 Гц та високою роздільною здатністю зображення, що вражає уяву. Досягайте цілей і вражайте мішені швидше, не кажучи про приголомшливу чіткість: картинка у грі виглядатиме чіткою та яскравою, поки ви будете швидко проходити рівні та виконувати різні завдання.
Захистіть справжні кольори вашого QD-OLED-дисплея від вицвітання з часом. Щоб подовжити термін експлуатації дисплея, цей монітор має вбудований графеновий екран, який підтримує дисплей у прохолодному стані. Графен зберігає цілісність дисплея, рівномірно розподіляючи тепло, що генерується синім світлом, яке випромінює екран, і охолоджуючи його ефективніше, ніж графіт. Для геймерів це означає, що ви можете грати, будучи впевненими, що кольори у вашій грі залишаться ідеальними.
Ці екрани Philips забезпечують кришталево чітке зображення Quad HD 2560x1440 або 2560x1080 пікселів. Ці нові дисплеї змусять зображення та графіку ожити завдяки використанню високоефективних панелей із високою щільністю пікселів, підсилених джерелами з високою пропускною здатністю. Незалежно від того, що саме вам потрібно: надзвичайно деталізовані дані для рішень CAD-CAM, для яких використовуються програми тривимірної графіки, чи фінансові майстри з роботи у величезних електронних таблицях, – дисплеї Philips відтворюватимуть кришталево чітке зображення.
Нагороди
5.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
Zsolt740
15/02/2026
Magyarország
Частина акції
Перевірений покупець
Ez egy kiálló termék.
Közel két hónap használat után kijelenthetem, hogy ez a monitor ebben az árkategóriában az egyik legjobb vétel. El kell bíbelődni a személyre szabással, de meghálálja. Elképesztően jó képminőség, színek, képfrissítés. Pozitív tapasztalatom: Fantasztikus képminőség. Valódi HDR. Rendkívül alacsony késleltetési idő Remekül használható PC hez és Konzoljoz (Ps5)is. Sok beállítási lehetőség. Rendkívül jó ár érték arány. Sok csatlakozási lehetőség + usb hub. Rendkívúl sok és jól konfigurálható védelmi funkciók a beégés ellen. Negatív tapasztalatom: A Philips gyári szinprofiljai túl szaturáltak, nem természetes. Érdemes kézzel utána állítani. A panel care kissé túl agresszíven és gyakran figyelmeztet a frissítésre. A gyári lábakon oldal irányba nehézkesen mozgatható a monitor.
Плюси
Fantasztikus képminőség. Valódi HDR. Rendkívül alacsony késleltetési idő Remekül használható PC hez és Konzoljoz (Ps5)is. Sok beállítási lehetőség. Rendkívül jó ár érték arány. Sok csatlakozási lehetőség + usb hub. Rendkívúl sok védelmi funkció.
Мінуси
A Philips gyári szinprofiljai túl szaturáltak, nem természetes színek. Érdemes kézzel utána állítani. A panel care gyakran túl agresszíven és gyakran figyelmeztet a frissítésre.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Gaming Monitor 27M2N8500 Játékhoz tervezett QD OLED monitor
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Gaming Monitor 27M2N8500 Játékhoz tervezett QD OLED monitor
Значення часу відгуку дорівнює SmartResponse. Шаблон вимірювання – 1 горизонтальна лінія.
Покриття DCI-P3 на основі CIE1976, область sRGB на основі CIE1931, область NTSC і область Adobe RGB на основі CIE1976.
Активні пікселі: 2560 (Г) x 1440 (В). Загальна кількість пікселів: 2576 (Г) x 1456 (В); додаткові пікселі з кожного боку, зарезервований простір для обертання пікселів.
Співвідношення випромінювання світла дисплея в діапазоні від 415-455 нм до випромінювання світла дисплея 400-500 нм повинно бути менше 50%.
Для найкращої ефективності завжди перевіряйте, чи ваша графічна карта підтримує максимальну розподільчу здатність і частоту оновлення цього дисплея Philips.
Цей монітор прагне відповідати вимогам екологічності: основа на 35% виготовлена з переробленого пластику.
Монітор може відрізнятися від ілюстрацій.
Продукти та аксесуари, зазначені в цій брошурі, можуть відрізнятися залежно від країни та регіону.
Advanced Micro Devices, Inc., 2020. Усі права захищено. AMD, логотип AMD зі стрілкою, AMD FreeSync™ та комбінації цих знаків є товарними знаками компанії Advanced Micro Devices, Inc. Назви інших виробів, що використовуються в цій публікації, наведено лише для їхньої ідентифікації та можуть бути товарними знаками відповідних компаній.
Інтерфейс підтримки NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort
Оновіть драйвер NVIDIA® G-SYNC® до останньої версії; докладніше про це читайте на вебсайті NVIDIA: https://www.nvidia.com/
Ваша графічна карта має підтримувати NVIDIA® G-SYNC®