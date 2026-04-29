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Evnia Gaming Monitor Ігровий монітор QD OLED

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Evnia Gaming MonitorІгровий монітор QD OLED

27M2N8500/01

Evnia Gaming Monitor Ігровий монітор QD OLED

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Програмне забезпечення та драйвери

Драйвери для Windows 10

  • версія: V1.0
  • ZIP файл, 91.7 kB
  • 23 December 2024

Драйвери для Windows 11

  • версія: V1.0
  • ZIP файл, 91.7 kB
  • 23 December 2024

Інструкції і документація

Посібник зі встановлення

  • PDF файл, 7.9 MB
  • 20 March 2026

Стислий посібник

  • PDF файл, 600.7 kB
  • 24 February 2026

Гарантія та обслуговування

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Гарантія

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