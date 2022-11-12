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Більше не доступний
325E1C/00
Просто захоплюючий
32-дюймовий вигнутий дисплей лінійки E пропонує справді захоплюючий перегляд у стильному дизайні. Завдяки кришталево чіткій роздільній здатності QHD і технологіям Ultra wide-color та AMD FreeSync зображення оживає!
Лінійка E
32 (31,5 дюйма / 80 см по діагоналі)
2560 x 1440 (QHD)
РК-дисплей Philips VA використовує прогресивну технологію вертикальної орієнтації з мультидоменною структурою, яка забезпечує надзвичайно високий коефіцієнт статичної контрастності для додатково яскравого зображення. На дисплеї легко працювати зі стандартними офісними програмами, а ще він особливо підходить для перегляду веб-сторінок, фільмів, ігор та фотографій, а також для роботи зі складними графічними програмами. Саме технологія оптимізованого керування пікселами забезпечує надширокий кут огляду 178/178 градусів і відтворення чіткого зображення.
Для забезпечення охайнішого робочого місця цей монітор має елегантне рішення для впорядкування кабелів. Немає потреби скручувати кабелі в додаткові жмути. Видовжений отвір створює сховок для зберігання кабелів. Він дозволяє приховати кабелі та чудово виглядає в більшості місцях, особливо невеликих, або на столі під стіною чи вікном. Цей дизайн усуває безлад кабелів для кращої організації робочого місця.
У зв’язку з особливістю керування яскравістю на екранах зі світлодіодним підсвічуванням зображення може мерехтіти, що втомлює очі. Технологія без мерехтіння Philips застосовує нове рішення для регулювання яскравості та зменшення мерехтіння для більш комфортного перегляду.
4.1
з 5
14
Відгуки
457788))
12/11/2022
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
12 баллов
Дуже задоволені якістю,на це і сподівалися купуючи
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 325E1C РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color
Date of Use 2022-07-12
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 325E1C РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color
Date of Use 2022-07-12
Jahster
14/11/2021
Україна
Чудовий монітор
Придбали такий для обробки фото. Кольори наче гарні претензій немає. Масштаб тільки довелось 150 у вінді виставити на 4К дозволі. Має зовнішній БЖ зате сам монітор доволі тонкий. Мені особливо подобається, що майже зовсім нема ніяких засвіток по краям екрану, якщо ввімкнути чорний колір і в темноті дивитись. Екран майже ідеально рівномірно чорний і слабо світиться в темноті. Купляли 1 рік і 9 місяців тому.
Плюси
Кольоропередача, рівномірність підсвітки, тонкі рамки, дизайн.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 278E1A РК-монітор 4K Ultra HD
Date of Use 2020-11-14
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 278E1A РК-монітор 4K Ultra HD
Date of Use 2020-11-14
Alex654
11/01/2021
Україна
Динаміки
ціна якість матриця, колонки вбудовані геймерський режим
Цей відгук про 278E1A РК-монітор 4K Ultra HD
Цей відгук про 278E1A РК-монітор 4K Ultra HD
Радіус вигину дисплея у мм
Максимальна роздільна здатність працює лише для входу HDMI або DP.
Час відповіді рівнозначний SmartResponse
Область NTSC на основі CIE1976
Область sRGB на основі CIE1931
Advanced Micro Devices, Inc., 2020. Усі права захищено. AMD, логотип AMD зі стрілкою, AMD FreeSync™ та комбінації цих знаків є товарними знаками компанії Advanced Micro Devices, Inc. Назви інших виробів, що використовуються в цій публікації, наведено лише для їхньої ідентифікації та можуть бути товарними знаками відповідних компаній.
Монітор може відрізнятися від ілюстрацій.