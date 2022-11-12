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РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color

325E1C/00

4.1

| (14) Відгуки

Просто захоплюючий

32-дюймовий вигнутий дисплей лінійки E пропонує справді захоплюючий перегляд у стильному дизайні. Завдяки кришталево чіткій роздільній здатності QHD і технологіям Ultra wide-color та AMD FreeSync зображення оживає!

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Просто захоплюючий

  • Лінійка E

  • 32 (31,5 дюйма / 80 см по діагоналі)

  • 2560 x 1440 (QHD)

Дисплей VA відтворює дивовижне зображення із широкими кутами огляду

РК-дисплей Philips VA використовує прогресивну технологію вертикальної орієнтації з мультидоменною структурою, яка забезпечує надзвичайно високий коефіцієнт статичної контрастності для додатково яскравого зображення. На дисплеї легко працювати зі стандартними офісними програмами, а ще він особливо підходить для перегляду веб-сторінок, фільмів, ігор та фотографій, а також для роботи зі складними графічними програмами. Саме технологія оптимізованого керування пікселами забезпечує надширокий кут огляду 178/178 градусів і відтворення чіткого зображення.

Впорядкування кабелів зменшує скупченню і робить робоче місце охайним

Для забезпечення охайнішого робочого місця цей монітор має елегантне рішення для впорядкування кабелів. Немає потреби скручувати кабелі в додаткові жмути. Видовжений отвір створює сховок для зберігання кабелів. Він дозволяє приховати кабелі та чудово виглядає в більшості місцях, особливо невеликих, або на столі під стіною чи вікном. Цей дизайн усуває безлад кабелів для кращої організації робочого місця.

Менше навантаження на очі завдяки технології без мерехтіння

У зв’язку з особливістю керування яскравістю на екранах зі світлодіодним підсвічуванням зображення може мерехтіти, що втомлює очі. Технологія без мерехтіння Philips застосовує нове рішення для регулювання яскравості та зменшення мерехтіння для більш комфортного перегляду.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.1

з 5

14

Відгуки

3

12/11/2022

Україна

Україна

Перевірений покупець

12 баллов

Дуже задоволені якістю,на це і сподівалися купуючи

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 325E1C РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color

Date of Use 2022-07-12

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 325E1C РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color

Date of Use 2022-07-12

14/11/2021

Україна

Україна

Чудовий монітор

Придбали такий для обробки фото. Кольори наче гарні претензій немає. Масштаб тільки довелось 150 у вінді виставити на 4К дозволі. Має зовнішній БЖ зате сам монітор доволі тонкий. Мені особливо подобається, що майже зовсім нема ніяких засвіток по краям екрану, якщо ввімкнути чорний колір і в темноті дивитись. Екран майже ідеально рівномірно чорний і слабо світиться в темноті. Купляли 1 рік і 9 місяців тому.

Плюси

Кольоропередача, рівномірність підсвітки, тонкі рамки, дизайн.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 278E1A РК-монітор 4K Ultra HD

Date of Use 2020-11-14

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 278E1A РК-монітор 4K Ultra HD

Date of Use 2020-11-14

11/01/2021

Україна

Україна

Динаміки

ціна якість матриця, колонки вбудовані геймерський режим

Цей відгук про 278E1A РК-монітор 4K Ultra HD

Цей відгук про 278E1A РК-монітор 4K Ultra HD

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Примітки

  1. Радіус вигину дисплея у мм

  2. Максимальна роздільна здатність працює лише для входу HDMI або DP.

  3. Час відповіді рівнозначний SmartResponse

  4. Область NTSC на основі CIE1976

  5. Область sRGB на основі CIE1931

  6. Advanced Micro Devices, Inc., 2020. Усі права захищено. AMD, логотип AMD зі стрілкою, AMD FreeSync™ та комбінації цих знаків є товарними знаками компанії Advanced Micro Devices, Inc. Назви інших виробів, що використовуються в цій публікації, наведено лише для їхньої ідентифікації та можуть бути товарними знаками відповідних компаній.

  7. Монітор може відрізнятися від ілюстрацій.