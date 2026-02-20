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РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color

Більше не доступний

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РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color

325E1C/00

РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color

Більше не доступний

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Програмне забезпечення та драйвери

Програмне забезпечення Smart Control

  • версія: V7.0.0
  • ZIP файл, 136.6 MB
  • 5 February 2026

Драйвери для Windows 8 - English (US)

  • версія: 325E1
  • ZIP файл, 9.4 kB
  • 15 April 2019

Інструкції і документація

Інформація про сертифікацію TCO - English (US)

  • PDF файл, 86.9 kB
  • 7 June 2023

Quick start guide

  • PDF файл, 761.7 kB
  • 27 March 2026

Гарантія та обслуговування

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Гарантія

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