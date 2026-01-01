КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • Energy Label Europe F
    Виконуйте кожне завдання із чіткістю
  • Виконуйте кожне завдання із чіткістю
  • Виконуйте кожне завдання із чіткістю
  • Виконуйте кожне завдання із чіткістю
  • Виконуйте кожне завдання із чіткістю
  • Виконуйте кожне завдання із чіткістю
  • Energy Label Europe F
    Виконуйте кожне завдання із чіткістю
  • Виконуйте кожне завдання із чіткістю
  • Виконуйте кожне завдання із чіткістю
  • Виконуйте кожне завдання із чіткістю
  • Виконуйте кожне завдання із чіткістю
  • Виконуйте кожне завдання із чіткістю

BrillianceРК-монітор із док-станцією USB-C

326P1H/01

1 нагорода

Виконуйте кожне завдання із чіткістю
Док-дисплей Philips USB-C для інтерактивного застосування. Переглядайте QHD-контент і заряджайте ноутбук до 90 Вт одночасно за допомогою одного кабелю USB-C. Висуньте веб-камеру з Windows Hello і послідовно з’єднуйте дисплеї для ефективності та зручності.
Переглянути всі переваги

Виконуйте кожне завдання із чіткістю

  • Лінійка P

  • 32 (31,5 дюйма / 80 см по діагоналі)

  • 2560 x 1440 (QHD)

USB-C забезпечує заряджання ноутбука безпосередньо з монітора

USB-C забезпечує заряджання ноутбука безпосередньо з монітора

Цей дисплей Philips має вбудовану док-станцію USB типу C з подачею енергії. Розумне та гнучке керування споживанням енергії забезпечує безпосереднє заряджання сумісного* ноутбука. Його тонкий, двосторонній роз’єм USB-C забезпечує легке встановлення на док-станцію за допомогою одного кабелю. Спрощуйте процедуру, підключаючи всі периферійні пристрої, такі як клавіатура, миша та кабель RJ-45 Ethernet, до док-станції монітора. Ви можете переглядати відео з високою роздільною здатністю та передавати дані на високій швидкості, одночасно живлячи й заряджаючи ноутбук.

Вбудований модуль RJ-45 Ethernet забезпечує безпеку даних

Вбудований модуль RJ-45 Ethernet забезпечує безпеку даних

Кришталево чітке зображення завдяки Quad HD 2560 x 1440 пікселів

Кришталево чітке зображення завдяки Quad HD 2560 x 1440 пікселів

Ці екрани Philips забезпечують кришталево чітке зображення Quad HD 2560x1440 або 2560x1080 пікселів. Ці нові дисплеї змусять зображення та графіку ожити завдяки використанню високоефективних панелей із високою щільністю пікселів, підсилених такими джерелами з високою пропускною здатністю, як USB-C, DisplayPort, HDMI. Незалежно від того, що саме вам потрібно: надзвичайно деталізовані дані для рішень CAD-CAM, для яких використовуються програми тривимірної графіки, чи фінансові майстри з роботи у величезних електронних таблицях, – дисплеї Philips відтворюватимуть кришталево чітке зображення.

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Нагороди

  • Award image AWARD-7185186

Відгуки

Підписуйтесь та отримуйте -10% додаткової знижки на Philips.ua*

    Заповнивши форму, ви надаєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на отримання email-розсилки з рекламно-інформаційними повідомленнями щодо продуктів Philips. Ви можете скасувати підписку в будь-який момент. *Промокод на знижку діє в офіційному інтернет-магазині Philips.ua та буде надісланий на вказану електронну адресу разом з умовами використання за умови першої реєстрації.

      Примітки

      1. Словесний знак / торгова марка "IPS" та відповідні патенти на технології належать їхнім відповідним власникам.

      2. Максимальна роздільна здатність підходить для входу USB-C, DP або HDMI.

      3. Час відповіді рівнозначний SmartResponse

      4. Область NTSC на основі CIE1976

      5. Область sRGB на основі CIE1931

      6. Область покриття Adobe RGB на основі CIE1976

      7. Такі дії, як надання доступу до екрана, онлайнова потокова передача відео й аудіо через Інтернет, можуть вплинути на мережу. Апаратне забезпечення, пропускна здатність мережі та її робота визначатимуть загальну якість аудіо та відео.

      8. Для передачі відео через інтерфейс USB-C ваш ноутбук/пристрій має підтримувати режим USB-C DP Alt

      9. Для використання функції живлення та заряджання USB-C ноутбук/пристрій має підтримувати стандартні характеристики подачі енергії USB-C. Детальнішу інформацію див. у посібнику користувача ноутбука чи зверніться до виробника.

      10. Вихід DisplayPort працює лише з входом DP або USB-C.

      11. Mac OS не підтримує функцію розширення MST через вихід DP.

      12. Якщо ваше з’єднання Ethernet здається повільним, відкрийте екранне меню і виберіть USB 3.0 або вищу версію, яка може підтримувати швидкість LAN до 1G.

      13. Рейтинг EPEAT дійсний лише там, де Philips реєструє виріб. Щоб дізнатися про стан реєстрації у своїй країні, відвідайте веб-сайт https://www.epeat.net/.

      14. Монітор може відрізнятися від ілюстрацій.