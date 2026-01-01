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326P1H/01
Лінійка P
32 (31,5 дюйма / 80 см по діагоналі)
2560 x 1440 (QHD)
Цей дисплей Philips має вбудовану док-станцію USB типу C з подачею енергії. Розумне та гнучке керування споживанням енергії забезпечує безпосереднє заряджання сумісного* ноутбука. Його тонкий, двосторонній роз’єм USB-C забезпечує легке встановлення на док-станцію за допомогою одного кабелю. Спрощуйте процедуру, підключаючи всі периферійні пристрої, такі як клавіатура, миша та кабель RJ-45 Ethernet, до док-станції монітора. Ви можете переглядати відео з високою роздільною здатністю та передавати дані на високій швидкості, одночасно живлячи й заряджаючи ноутбук.
Ці екрани Philips забезпечують кришталево чітке зображення Quad HD 2560x1440 або 2560x1080 пікселів. Ці нові дисплеї змусять зображення та графіку ожити завдяки використанню високоефективних панелей із високою щільністю пікселів, підсилених такими джерелами з високою пропускною здатністю, як USB-C, DisplayPort, HDMI. Незалежно від того, що саме вам потрібно: надзвичайно деталізовані дані для рішень CAD-CAM, для яких використовуються програми тривимірної графіки, чи фінансові майстри з роботи у величезних електронних таблицях, – дисплеї Philips відтворюватимуть кришталево чітке зображення.
Нагороди
Відгуки
Словесний знак / торгова марка "IPS" та відповідні патенти на технології належать їхнім відповідним власникам.
Максимальна роздільна здатність підходить для входу USB-C, DP або HDMI.
Час відповіді рівнозначний SmartResponse
Область NTSC на основі CIE1976
Область sRGB на основі CIE1931
Область покриття Adobe RGB на основі CIE1976
Такі дії, як надання доступу до екрана, онлайнова потокова передача відео й аудіо через Інтернет, можуть вплинути на мережу. Апаратне забезпечення, пропускна здатність мережі та її робота визначатимуть загальну якість аудіо та відео.
Для передачі відео через інтерфейс USB-C ваш ноутбук/пристрій має підтримувати режим USB-C DP Alt
Для використання функції живлення та заряджання USB-C ноутбук/пристрій має підтримувати стандартні характеристики подачі енергії USB-C. Детальнішу інформацію див. у посібнику користувача ноутбука чи зверніться до виробника.
Вихід DisplayPort працює лише з входом DP або USB-C.
Mac OS не підтримує функцію розширення MST через вихід DP.
Якщо ваше з’єднання Ethernet здається повільним, відкрийте екранне меню і виберіть USB 3.0 або вищу версію, яка може підтримувати швидкість LAN до 1G.
Рейтинг EPEAT дійсний лише там, де Philips реєструє виріб. Щоб дізнатися про стан реєстрації у своїй країні, відвідайте веб-сайт https://www.epeat.net/.
Монітор може відрізнятися від ілюстрацій.