Кришталево чітке зображення завдяки Quad HD 2560 x 1440 пікселів

Ці екрани Philips забезпечують кришталево чітке зображення Quad HD 2560x1440 або 2560x1080 пікселів. Ці нові дисплеї змусять зображення та графіку ожити завдяки використанню високоефективних панелей із високою щільністю пікселів, підсилених такими джерелами з високою пропускною здатністю, як USB-C, DisplayPort, HDMI. Незалежно від того, що саме вам потрібно: надзвичайно деталізовані дані для рішень CAD-CAM, для яких використовуються програми тривимірної графіки, чи фінансові майстри з роботи у величезних електронних таблицях, – дисплеї Philips відтворюватимуть кришталево чітке зображення.