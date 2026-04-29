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Brilliance РК-монітор із док-станцією USB-C

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BrillianceРК-монітор із док-станцією USB-C

326P1H/01

Brilliance РК-монітор із док-станцією USB-C

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Програмне забезпечення та драйвери

Інструкції з експлуатації

  • PDF файл, 1.5 MB
  • 18 December 2024

Програмне забезпечення Smart Control

  • версія: V7.0.0
  • ZIP файл, 136.6 MB
  • 5 February 2026

Інструкції і документація

Інформація про сертифікацію TCO - English (US)

  • PDF файл, 291.7 kB
  • 9 June 2023

Quick start guide - English (US)

  • PDF файл, 8.2 MB
  • 1 June 2023

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