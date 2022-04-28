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346P1CRH/00
Виконуйте кожне завдання у чіткому панорамному режимі
Вигнутий дисплей Philips Brilliance WQHD з DisplayHDR 400 забезпечує чітке, вражаюче зображення. USB-C та безпечна висувна веб-камера з Windows Hello підвищує продуктивність.
Лінійка P
34 дюйми (86,36 см)
3440 x 1440 (WQHD)
Ці екрани Philips забезпечують кришталево чітке зображення UltraWide Quad HD 3440x1440 пікселів. Ці нові дисплеї змусять зображення та графіку ожити завдяки використанню високоефективних панелей із високою щільністю пікселів та широкого кута огляду 178/178. Формат UltraWide 21:9 пропонує більше продуктивності та місця для паралельного порівняння даних і зручнішого перегляду стовпців таблиць. Незалежно від того, що саме вам потрібно: надзвичайно деталізовані дані для рішень CAD-CAM чи фінансові майстри з роботи у величезних електронних таблицях – дисплеї Philips відтворюють кришталево чітке зображення.
Завдяки дисплею Philips MultiView із ультрависокою роздільною здатністю тепер можна відкрити для себе різноманітні можливості підключення пристроїв. У режимі MultiView можна одночасно підключити два пристрої та переглядати їх вміст (працюючи, таким чином, наприклад, із ПК та ноутбуком) і виконувати складні багатозадачні завдання.
Цей дисплей Philips має вбудовану док-станцію USB типу C з подачею енергії. Його тонкий, двосторонній роз’єм USB-C забезпечує легке встановлення на док-станцію за допомогою одного кабелю. Спрощуйте процедуру, підключаючи всі периферійні пристрої (такі як клавіатура, миша та кабель RJ-45 Ethernet) до док-станції монітора. Просто з’єднайте ноутбук та цей монітор за допомогою одного кабелю USB-C, переглядайте відео з високою роздільною здатністю та передавайте дані на високій швидкості, одночасно живлячи й заряджаючи ноутбук.
5.0
з 5
4
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Chico DG
28/04/2022
Polska
Частина акції
Перевірений покупець
16h dzień w dzień - po prostu Wow!
SPełnia moje wymagania od A do Z - Postawilem na tę firmę i się nie zawiodłem. 55 calowy Telewizor pokazał na co tę firme stać. Idąc po kolejny zakup, wybrałem ten model monitora. Pracuje na dwóch stystemach Win i MacOS i i monitor nie ma z tym najmniejszych problemów.
Плюси
Wszechstronny, Wielozadaniowy, Skrojony na miarę!
Мінуси
Brak :)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Monitor 346P1CRH Zakrzywiony monitor LCD UltraWide ze złączem USB-C
Дата використання 2021-03-28
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Monitor 346P1CRH Zakrzywiony monitor LCD UltraWide ze złączem USB-C
Дата використання 2021-03-28
Marcin1232
13/11/2020
Polska
Monitor jest bardzo dobry!
Na co dzień pracuję zdalnie na lapku, a po pracy przełączam się na PC. Kupiłem ten monitor przez wzgląd na KVM, żeby nie musieć przełączać wszystkich urządzeń peryferyjnych z powrotem do komputera po zakończonej pracy. Nie jestem żadnym grafikiem, więc nie mam wygórowanych wymagań wobec obrazu. Do monitora podłączyłem wszystkie urządzenia peryferyjne - monitor łączymy z laptopem po USB-C, a do komputera możemy podłączyć się przez USB-B do A - potocznie zwanego kablem do drukarki(gdyby ktoś szukał bo go nie ma w zestawie). Przyznaję, że nie zawiodłem się na tej funkcji, po pracy wyłączam lapka, odpalam komputer i wszystko samo się przełącza - koniec przepinania kabli <hura!>. Należy dodać, że monitor po usb-c przesyła też zasilanie, które nie jest dość mocne - wyskakuje takie ostrzeżenie w Windowsie 10, ale jest ono na tyle mocne, że laptop bez najmniejszego problemu wytrzymuje cały dzień pracy, bez jakiś większych spadków procentów naładowania baterii. Jako że mamy peryferia i zasilanie przez monitor - do laptopa podłączamy tylko usb c + ewentualnie dodatkowy monitor i to jedyne kable, które mam podłączone i wszystko działa. Podsumowując monitor jest niczym stacja dokująca, której niestety brakuje troszkę zasilania i wygodnego przycisku do włączenia urządzenia, które jest na usb-c (teraz muszę nurkować pod biurko, żeby laptopa otworzyć i kliknąć przycisk włącz.) Co do rozdzielczości - przesiadłem się z monitora o rozdzielczości 2560x1080 i 29" i byłem(i nadal jestem) zaskoczony jak pozytywnie to wpłynęło na wielkość przestrzeni roboczej i teraz każdemu mówię, że jak do pracy biurowej to tylko monitor z taką rozdzielczością jak 3440x1440 i najlepiej 34". Co do jakości obrazu - nie odwołam się do żadnych testów, ani nic. Co mogę za to powiedzieć - że jestem pozytywnie zaskoczony dość naturalnymi kolorami i przyjemnym dla oczu obrazem zarówno podczas oglądania filmów, jak i grania w dynamiczne gry - ostatnio był to u mnie shadow warrior 2 :) Warto może jeszcze wspomnieć coś o kamerze - kamerka nagrywa obraz w jakości wystarczającej do spotkań - szału nie ma, ale jest absolutnie ok. Wcześniej korzystałem z kamery(i mikrofonu) wbudowanej w laptopie, ale jako że monitor kamerę posiada, to laptop wylądował pod biurkiem, bo już w ogóle nie ma potrzeby trzymać go na biurku. Niestety u mnie kamera ma dosyć często problemy, gdyż nie chce załadować się na spotkanie na google meets i wtedy jestem zmuszony wyłączyć przeglądarkę, zazwyczaj jest to kilka sesji na różne konta google, więc jest to nie na miejscu. Po restarcie zazwyczaj zaskakuje. - Głośników nie komentuję, gdyż nie korzystam, bo mam zewnętrzny system nagłaśniający. - Jest też taka funkcja w monitorze jak PowerSaving - monitor wygasza obraz, jeżeli nie ma Cię przed monitorem - w sumie bardzo fajny bajer, tylko że trzeba siedzieć przed diodą(normalnie przed monitorem), więc jak zaprosisz kogoś do biurka i się rozsiądziecie bardziej na boku, to niestety funkcja bardziej denerwuje niż pomaga :) - Jest też taka jedna funkcja, której nie mam jak przetestować - podobno można podłączyć inny monitor displayport do tego monitora, a później ten monitor display portem do urządzenia, ale mój drugi monitor nie ma tego złącza :/ Przejściówka hdmi->DP oczywiście nie działa w tym przypadku. - Monitor jest dosyć ciężki - co należy brać pod uwagę przy zakupie zewnętrznych uchwytów do biurka. Zakupiłem ART L-17GD i śruby musiałem dokręcić do samego końca, żeby monitor nie nachylał się samowolnie do dołu. Fabryczna podstawka do monitora jest bardzo dobra, ale uchwyt się przydaje, jak mimo wszystko chcesz zyskać dodatkowe 20cm od oczu, gdyż monitor jest duży. Podsumowując - Monitor bardzo dobry na swoją cenę, jednakże jeśli nie korzystasz z KVM, to lepiej zainwestować w coś innego (KVM zewnętrzne mogą kosztować nawet po 1000zł) - Takie nice to have byłoby, kiedy można by włączyć gdzieś z poziomu monitora urządzenie podłączone pod usb-c. - Poza tym wszystko super :)
Цей відгук про Monitor 346P1CRH Zakrzywiony monitor LCD UltraWide ze złączem USB-C
Дата використання 2020-07-13
Цей відгук про Monitor 346P1CRH Zakrzywiony monitor LCD UltraWide ze złączem USB-C
Дата використання 2020-07-13
Forrest Gump 2024
31/05/2024
Česká republika
Частина акції
Перевірений покупець
Spokojenost
Monitor zkoušen na 4 NTB a běží v pořádku. Používám na práci a děti pro školní úlohy a hraní her.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Monitor 346P1CRH Zakřivený ultraširokoúhlý LCD monitor s USB-C
Дата використання 2024-04-30
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Monitor 346P1CRH Zakřivený ultraširokoúhlý LCD monitor s USB-C
Дата використання 2024-04-30
Радіус вигину дисплея у мм
Максимальна роздільна здатність підходить для входу USB-C, DP або HDMI.
Якщо ваш ПК не підтримує HBR3, у разі підключення до USB-C змініть налаштування концентратора USB на USB 2.0, і роздільна здатність підтримуватиме 3440 x 1440 при 100 Гц.
Час відповіді рівнозначний SmartResponse
Покриття BT. 709 / DCI-P3 базується на CIE1976
Область NTSC на основі CIE1976
Область sRGB на основі CIE1931
Область покриття Adobe RGB на основі CIE1976
Якщо ваше з’єднання Ethernet здається повільним, відкрийте екранне меню і виберіть USB 3.0 або вищу версію, яка може підтримувати швидкість LAN до 1G.
DisplayPort версії 1.4 для HDR
Для передачі відео через інтерфейс USB-C ваш ноутбук/пристрій має підтримувати режим USB-C DP Alt
Для використання функції живлення та заряджання USB-C ноутбук/пристрій має підтримувати стандартні характеристики подачі енергії USB-C. Детальнішу інформацію див. у посібнику користувача ноутбука чи зверніться до виробника.
Максимальна підтримувана кількість зовнішніх дисплеїв: 1 за допомогою USB-C, 2 за допомогою DP
Максимальна роздільна здатність зовнішнього монітора залежатиме від обмежень пропускної здатності.
Якщо монітор підключено за допомогою USB-C, а ПК підтримує HBR3, можна використовувати функцію MST з максимальною роздільною здатністю 3440x1440 при 60 Гц на головному моніторі та 1920x1080 при 60 Гц на додатковому моніторі. В іншому разі змініть налаштування USB для головного монітора на USB2.0 в екранному меню, щоб використовувати функцію MST.
У разі послідовного підключення через DP обидва монітори (головний і додатковий) потрібно перевести у режим розширеного виходу DP в екранному меню, а максимальна роздільна здатність для обох моніторів (головного і додаткового) може бути лише 3440x1440 при 60 Гц.
Рейтинг EPEAT дійсний лише там, де Philips реєструє виріб. Щоб дізнатися про стан реєстрації у своїй країні, відвідайте вебсайт https://www.epeat.net/.
Монітор може відрізнятися від ілюстрацій.
Продукти та аксесуари, зазначені в цій брошурі, можуть відрізнятися залежно від країни та регіону.
Кабель(-і) з комплекту постачання виробу можуть різнитися за типом, якістю та специфікаціями залежно від вимог певної країни або регіону.