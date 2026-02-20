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Monitor Вигнутий РК-монітор UltraWide з USB-C

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MonitorВигнутий РК-монітор UltraWide з USB-C

346P1CRH/00

Monitor Вигнутий РК-монітор UltraWide з USB-C

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Програмне забезпечення та драйвери

Драйвер USB-C – Ethernet

  • версія: V2.0
  • ZIP файл, 22.1 MB
  • 23 June 2025

Драйвери для Windows 7 - English (US)

  • версія: 346P1
  • ZIP файл, 1.2 MB
  • 24 November 2020

Інструкції і документація

Стислий посібник

  • PDF файл, 1.4 MB
  • 21 July 2026

Маркування енергоефективності

  • PDF файл, 356.4 kB
  • 21 July 2026

Гарантія та обслуговування

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Гарантія

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