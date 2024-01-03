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40B1U5600/00
Не просто добре обладнаний
Цей багатоцільовий монітор Philips USB-C пропонує охайне встановлення. За допомогою одного кабелю можна переглядати плавне відео з високою роздільною здатністю, передавати дані та заряджати ноутбук. А тримач навушників підносить систему впорядкування кабелів на новий рівень.
Серія 5000
40 (39,53 дюйма/100,4 см по діагоналі)
3440 x 1440 (WQHD)
Цей дисплей Philips має USB-роз’єм типу C із подачею енергії. Розумне й гнучке керування споживанням енергії забезпечує безпосереднє заряджання сумісного пристрою. Тонкий, двосторонній роз’єм USB-C забезпечує легке під’єднання за допомогою одного кабелю. Ви можете переглядати відео з високою роздільною здатністю та передавати дані на високій швидкості, одночасно живлячи й заряджаючи сумісний пристрій.
Завдяки вбудованому KVM-перемикачу MultiClient можна керувати двома окремими комп’ютерами за допомогою одного налаштування "монітор – клавіатура – миша". Зручна кнопка дозволяє швидко перемикати між джерелами. Підходить для налаштувань, які потребують подвійної обчислювальної потужності комп’ютера або спільного використання одного великого монітора для відображення даних двох різних комп’ютерів.
Дисплеї IPS використовують вдосконалену технологію, яка забезпечує надзвичайно широкий кут огляду 178/178 градусів для перегляду практично під будь-який кутом. Порівняно зі стандартними TN-панелями дисплеї IPS забезпечують надзвичайно чіткі зображення з яскравими кольорами, що ідеально підходить не лише для перегляду фотографій, відео та вебсторінок, а й професійних програм, які вимагають точності кольорів та сталої яскравості.
3.5
з 5
2
Відгуки
YareQP
03/01/2024
Polska
Частина акції
Перевірений покупець
Nowoczesny i dobrze wyposażony sprzęt.
Potrzebowałem większej przestrzeni raczej do pracy i nauki niż grania, chociaż też lubię. Korzystałem z monitora 32 cale tylko FullHD. Do tego zewnętrzny KVA do pracy ze stacjonarnym PC i laptopem. Myślałem że to dość wystarczające i dobre rozwiązanie. Bardzo się myliłem. W tym monitorze mam KVA w połączeniu z USB C. To daje możliwość transmisji obrazu i ładowania laptopa jednocześnie tylko przez jeden kabel. Do tego nadal mogę podłączyć stacjonarkę zarówno przez HDMI jak i Displayport, a nawet oba naraz co też daje pewne dodatkowe możliwości (udostępnianie tylko połowy monitora np. w Teamsach a praca jak na jednym). Ogromy obszar roboczy który naprawdę się sprawdza i pomaga. Czujnik obecności użytkownika przed monitorem też działa i też się sprawdza. Wydawała by się że wieszak na słuchawki to bzdura, a nawet to mi się przydaje. W moim stanowisku klawiaturę, myszkę i słuchawki nauszne podłączyłem do huba USB wpiętego do monitora ale umieszczonego pod biurkiem. Bezproblemowo zadziałało z KVA. Dzięki temu wbudowane porty w monitorze wykorzystuje do kamerki i lampki USB na monitorze. Mniej kabli, prostota i porządek większy niż przy wcześniejszym rozwiązaniu. Żadnych problemów i dziwnych zachowani. Przy zewnętrznym KVA bywały. Przyciski w tym ten od KVA z przodu obudowy. Wydawało by się to mało nowoczesne. Bzdura genialnie się sprawdza i nie trzeba nic "macać" z tyłu obudowy jak u głównego takiego konkurenta (płaski i KVA). Wiem bo musiałem macać wcześniej przycisk na KVA i to strasznie irytowało. Naprawdę jak na razie kawał dobrej roboty panie Philips. Na jakikolwiek pomysł nie wpadłem z wykorzystaniem monitora zadziałał. Brawo. Owszem może to "tylko" 120 Hz ale bez przesady. Ja więcej i tak nie "dojrzę”, a do tego nie mam na razie karty która realnie potrafiła by pociągnąć to w grach przy takiej rozdzielczości. To znaczy pociągnąć 120 klatek zawsze i w każdej grze przy najlepszych ustawieniach, a nie 832 ale tylko CS Go. Jeśli chodzi o jakość matrycy no cóż. Mogę napisać tyle. Stilgar to ja nie jestem i kolorymetru w domu nie mam. Jednak po dwunastu godzinach wykładów w weekend nadal widzę. Z poprzednim sprzętem mimo zakrapiania, oczy mi same wypadały po takim maratonie. Dla mnie ogromnie pozytywny szok. Najgorsza wiec chyba nie jest i ogromnie żałuje że nie wpadłem na to rozwiązanie wcześniej. Na koniec powiem tak. Jeśli ty i twój monitor muszą wcześniej zarobić na rozrywkę, a do tego potrzebujesz korzystać z laptopa i stacjonarki albo dwóch laptopów to tylko takie rozwiązanie jak tu. USB C z ładowaniem i KVA. Bez tego to strata czasu i pieniędzy. Nawet jak ma 366 Hz. Żeby nie było samego słodzenia. Fajny dobrze wykonany uchwyt z ogromną podstawą. Jak dla mnie za dużą. Jednak jestem przyzwyczajony od dawna do gazowego uchwytu biurkowego wiec stąd ta fanaberia. Druga to kable. Przy moim rozwiązaniu, regulowany uchwyt i podnoszone biurko, są zdecydowanie za krótkie. Tyle że przy pełnej regulacji kabel musi mieć co ponad 3 m. Wiec to trochę jak się złościć że do nowego samochodu nie dodają gratis silnika rakietowego bo może klient wykorzysta. PS1. Kupisz ściągnij program od Philipsa do zarządzania rozmieszczeniem okien na pulpitach SmartControl. Ogromnie pomaga wykorzystać tą przestrzeń. Jeszcze lepiej zainstaluj sobie PowerToys od pracownika Microsoftu. Zawiera moduł FancyZones, a to dokładnie to samo plus sporo genialnych dodatków. PS2. Panie Philips gdzie jest moja tapeta z piórem z grafik promocyjnych. PS3. Panie marketing Philips czemu Stilgar jeszcze nie przetestował tego monitora. PS4. Zdjęcia robię starym telefonem bo wszystko wydałem na monitor ;)
Плюси
Minimalistyczne eleganckie wykonanie + KVA + USB C + Czujnik obecności.
Мінуси
Spora podstawa ale to jakby się gniewać na ocean że szumi.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Business Monitor 40B1U5600 Monitor LCD UltraWide ze złączem USB-C
Date of Use 2022-12-03
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Business Monitor 40B1U5600 Monitor LCD UltraWide ze złączem USB-C
Date of Use 2022-12-03
vlnca
14/01/2025
Lietuva
Ne vienodos spalvos skirtingomis kryptimis
Plonos linijos vertikalia kryptimi rodomis skirtinga spalva, nei horizontalios. Pvz. plona horizontali raudona, o vertikali raudona rodoma kaip ruda/bordo spalva. Tas pats su kitomis spalvomis, gal ne taip akivaizdžiai. Prieš 10 d.d. kreipiausi į pagalbą, jokios reakcijos. Laikau, kad prasta tiek kokybė, tiek aptarnavimas.
Мінуси
labai prastas spalvų atkūrimas skirtingomis kryptimis
Цей відгук про Business Monitor 40B1U5600 „UltraWide“ LCD monitorius su USB-C
Date of Use 2023-12-14
Цей відгук про Business Monitor 40B1U5600 „UltraWide“ LCD monitorius su USB-C
Date of Use 2023-12-14
Словесний знак / торгова марка "IPS" та відповідні патенти на технології належать їхнім відповідним власникам.
Значення часу відповіді дорівнює SmartResponse
Область NTSC на основі CIE1976
Область sRGB на основі CIE1931
Для передачі відео через USB‑C ваш ноутбук/пристрій має підтримувати Роз’єм для дисплея Alt Mode через USB‑C
Такі дії, як надання доступу до екрана, онлайнова потокова передача відео й аудіо через Інтернет, можуть вплинути на мережу. Апаратне забезпечення, пропускна здатність мережі та її робота визначатимуть загальну якість аудіо та відео.
Для використання функції живлення та заряджання USB-C ноутбук/пристрій має підтримувати стандартні характеристики подачі енергії USB-C. Детальнішу інформацію див. у посібнику користувача ноутбука чи зверніться до виробника.
Якщо ваше з’єднання Ethernet здається повільним, відкрийте екранне меню і виберіть USB 3.0 або вищу версію, яка може підтримувати швидкість LAN до 1G.
Передача живлення USB-C цього дисплея становить до 100 Вт (типово 96 Вт), максимальна передача живлення залежить від пристрою.
Під час розрахунку економії витрат на електроенергію від PowerSensor виключаються передача даних через USB та передача живлення.
Рейтинг EPEAT дійсний лише там, де Philips реєструє продукт. Відвідайте https://www.epeat.net/ , щоб дізнатися про статус реєстрації у вашій країні.
Монітор може виглядати інакше, ніж на зображеннях із демонстрацією функцій.