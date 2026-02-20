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Business Monitor РК-монітор UltraWide з USB-C

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Business MonitorРК-монітор UltraWide з USB-C

40B1U5600/00

Business Monitor РК-монітор UltraWide з USB-C

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Програмне забезпечення та драйвери

Драйвери для Windows 7

  • ZIP файл, 11 kB
  • 27 October 2025

Драйвери для Windows 8

  • ZIP файл, 11 kB
  • 27 October 2025

Інструкції і документація

Стислий посібник

  • PDF файл, 14.9 MB
  • 18 June 2026

Маркування енергоефективності

  • PDF файл, 75.1 kB
  • 18 June 2026

Гарантія та обслуговування

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Гарантія

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