Почувайтеся та керуйте автомобілем безпечно з яскравішими фарами
Лампи X-tremeVision 2-го покоління створюють потужний пучок із максимально можливим розсіюванням світла і є найновішою розробкою у ксенонової технології. Така виняткова ефективність освітлення розширює можливості водія, тож керування автомобілем буде більш безпечним і комфортним. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Почувайтеся та керуйте автомобілем безпечно з яскравішими фарами
Лампи X-tremeVision 2-го покоління створюють потужний пучок із максимально можливим розсіюванням світла і є найновішою розробкою у ксенонової технології. Така виняткова ефективність освітлення розширює можливості водія, тож керування автомобілем буде більш безпечним і комфортним. Переглянути усі переваги
Почувайтеся та керуйте автомобілем безпечно з яскравішими фарами
Лампи X-tremeVision 2-го покоління створюють потужний пучок із максимально можливим розсіюванням світла і є найновішою розробкою у ксенонової технології. Така виняткова ефективність освітлення розширює можливості водія, тож керування автомобілем буде більш безпечним і комфортним. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Почувайтеся та керуйте автомобілем безпечно з яскравішими фарами
Лампи X-tremeVision 2-го покоління створюють потужний пучок із максимально можливим розсіюванням світла і є найновішою розробкою у ксенонової технології. Така виняткова ефективність освітлення розширює можливості водія, тож керування автомобілем буде більш безпечним і комфортним. Переглянути усі переваги
Кварцове скло з захистом від УФ променів міцніше порівняно з твердим склом і надзвичайно стійке до різких перепадів температур і вібрацій, а тому усуває ризик появи передчасних несправностей. Лампи Philips з кварцового скла можуть витримувати сильні температурні стрибки. Завдяки можливості витримувати підвищений тиск усередині лампи кварцове скло з захистом від УФ променів може подавати потужніше світло, що покращує умови водіння, незалежно від того, наскільки темна дорога лежить перед Вами.
Освітлення – важлива складова керування автомобілем. Достатньо покращити якість освітлення, і Ви зможете запобігти аваріям. Лампи Xenon X-tremeVision 2-го покоління покращують видимість, тож Ви побачите перешкоди та дорожні знаки раніше та матимете змогу швидше реагувати. Спектральний склад цього світла пристосовано до природної чутливості очей до кольору. А завдяки колірній температурі 4800 К така лампа для фар створює приємне для очей світло, тож нічна їзда стане більш безпечною та комфортною.
Лампи Xenon HID (High Intensity Discharge – розряд високої інтенсивності) створюють удвічі більше світла для безпечнішого керування автомобілем за будь-яких умов. Дослідження довели, що ксенонове автомобільне освітлення допомагає водіям бути зосередженими на дорозі та розпізнавати перешкоди та дорожні знаки набагато швидше, ніж у разі використання традиційних ламп. А що краще переможе темряву, як не інтенсивне біле світло, подібне до денного?
Автомобільні товари та послуги Philips вважаються найкращими в своєму класі на ринку оригінального обладнання і післяпродажного обслуговування автомобілів. Наші товари виготовляються з високоякісних матеріалів і відповідають найвищим стандартам, щоб забезпечити нашим клієнтам максимальну безпеку та комфорт під час керування автомобілем. Уся наша продукція проходить ґрунтовну перевірку, контроль і сертифікацію (ISO 9001, ISO 14001 та QSO 9000) згідно з найжорсткішими вимогами ECE. А якщо коротко: це – якість, якій можна довіряти.
Наші високоякісні та інноваційні засоби освітлення для автомобілів відзначено нагородами, експерти автомобільної галузі постійно визнають їхні переваги.
Упродовж 100 років компанія Philips займала передові позиції в галузі автомобільного освітлення, впроваджуючи технологічні інновації, які стали стандартом у сучасних автомобілях. Сьогодні один із двох автомобілів у Європі та один із трьох у світі обладнано лампами Philips.
Недостатньо мати просто потужні фари – оптична точність теж має значення. У ксенонових лампах Xenon X-tremeVision plus застосовано технологію найточнішого вигину дуги з вирівнюванням 150-350 мкм. Це означає, що вони освітлюють дорогу саме там, де потрібно, не засліплюючи водіїв у зустрічних автомобілях.
Лампи Xenon X-tremeVision plus створено на основі технології Philips Xenon для максимальної ефективності освітлення. Створюючи довший пучок світла та забезпечуючи на 150% більше видимості, лампи X-tremeVision plus дають змогу раніше помічати перешкоди та своєчасно реагувати на них. А завдяки покращеній периферійній видимості Ви зможете швидше помічати небезпеку на узбіччі, зокрема пішоходів чи перехрестя попереду. Ці лампи яскраво освітлюють кожний горбик, поворот чи небезпеку на дорозі, а тому задовольнять найвимогливіших водіїв та підійдуть для будь-яких умов водіння.
Технологія спеціального стійкого до ультрафіолету покриття від Philips захищає автомобільні фари від шкідливих УФ променів, тому кварцове скло з таким покриттям ідеально підходить для всіх умов їзди. Такий додатковий захисний шар забезпечує тривалий термін експлуатації автомобільних ламп.
Дані упаковки
Електричні характеристики
Термін експлуатації
Характеристики світла
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