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Xenon X-tremeVision gen2

Ксенонова лампа для передніх фар

42403XV2C1
  • Почувайтеся та керуйте автомобілем безпечно з яскравішими фарами Почувайтеся та керуйте автомобілем безпечно з яскравішими фарами Почувайтеся та керуйте автомобілем безпечно з яскравішими фарами
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    Xenon X-tremeVision gen2 Ксенонова лампа для передніх фар

    42403XV2C1

    Почувайтеся та керуйте автомобілем безпечно з яскравішими фарами

    Лампи X-tremeVision 2-го покоління створюють потужний пучок із максимально можливим розсіюванням світла і є найновішою розробкою у ксенонової технології. Така виняткова ефективність освітлення розширює можливості водія, тож керування автомобілем буде більш безпечним і комфортним. Переглянути усі переваги

    Xenon X-tremeVision gen2 Ксенонова лампа для передніх фар

    Почувайтеся та керуйте автомобілем безпечно з яскравішими фарами

    Лампи X-tremeVision 2-го покоління створюють потужний пучок із максимально можливим розсіюванням світла і є найновішою розробкою у ксенонової технології. Така виняткова ефективність освітлення розширює можливості водія, тож керування автомобілем буде більш безпечним і комфортним. Переглянути усі переваги

    Почувайтеся та керуйте автомобілем безпечно з яскравішими фарами

    Лампи X-tremeVision 2-го покоління створюють потужний пучок із максимально можливим розсіюванням світла і є найновішою розробкою у ксенонової технології. Така виняткова ефективність освітлення розширює можливості водія, тож керування автомобілем буде більш безпечним і комфортним. Переглянути усі переваги

    Xenon X-tremeVision gen2 Ксенонова лампа для передніх фар

    Почувайтеся та керуйте автомобілем безпечно з яскравішими фарами

    Лампи X-tremeVision 2-го покоління створюють потужний пучок із максимально можливим розсіюванням світла і є найновішою розробкою у ксенонової технології. Така виняткова ефективність освітлення розширює можливості водія, тож керування автомобілем буде більш безпечним і комфортним. Переглянути усі переваги

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      Почувайтеся та керуйте автомобілем безпечно з яскравішими фарами

      Помічайте всі горби, повороти і перешкоди на дорозі

      • Тип лампи: D3S
      • В упаковці: 1 шт.
      • 42 В, 35 Вт
      Автомобільні лампи Philips виготовлено з високоякісного кварцового скла

      Автомобільні лампи Philips виготовлено з високоякісного кварцового скла

      Кварцове скло з захистом від УФ променів міцніше порівняно з твердим склом і надзвичайно стійке до різких перепадів температур і вібрацій, а тому усуває ризик появи передчасних несправностей. Лампи Philips з кварцового скла можуть витримувати сильні температурні стрибки. Завдяки можливості витримувати підвищений тиск усередині лампи кварцове скло з захистом від УФ променів може подавати потужніше світло, що покращує умови водіння, незалежно від того, наскільки темна дорога лежить перед Вами.

      Краща видимість для більш безпечного й комфортного водіння

      Освітлення – важлива складова керування автомобілем. Достатньо покращити якість освітлення, і Ви зможете запобігти аваріям. Лампи Xenon X-tremeVision 2-го покоління покращують видимість, тож Ви побачите перешкоди та дорожні знаки раніше та матимете змогу швидше реагувати. Спектральний склад цього світла пристосовано до природної чутливості очей до кольору. А завдяки колірній температурі 4800 К така лампа для фар створює приємне для очей світло, тож нічна їзда стане більш безпечною та комфортною.

      Компанія Philips винайшла технологію Xenon HID

      Лампи Xenon HID (High Intensity Discharge – розряд високої інтенсивності) створюють удвічі більше світла для безпечнішого керування автомобілем за будь-яких умов. Дослідження довели, що ксенонове автомобільне освітлення допомагає водіям бути зосередженими на дорозі та розпізнавати перешкоди та дорожні знаки набагато швидше, ніж у разі використання традиційних ламп. А що краще переможе темряву, як не інтенсивне біле світло, подібне до денного?

      Дотримання високих стандартів якості згідно сертифікації ЕСЕ

      Автомобільні товари та послуги Philips вважаються найкращими в своєму класі на ринку оригінального обладнання і післяпродажного обслуговування автомобілів. Наші товари виготовляються з високоякісних матеріалів і відповідають найвищим стандартам, щоб забезпечити нашим клієнтам максимальну безпеку та комфорт під час керування автомобілем. Уся наша продукція проходить ґрунтовну перевірку, контроль і сертифікацію (ISO 9001, ISO 14001 та QSO 9000) згідно з найжорсткішими вимогами ECE. А якщо коротко: це – якість, якій можна довіряти.

      Автомобільні лампи Philips відзначено нагородами

      Наші високоякісні та інноваційні засоби освітлення для автомобілів відзначено нагородами, експерти автомобільної галузі постійно визнають їхні переваги.

      Philips – це вибір провідних виробників автомобілів.

      Упродовж 100 років компанія Philips займала передові позиції в галузі автомобільного освітлення, впроваджуючи технологічні інновації, які стали стандартом у сучасних автомобілях. Сьогодні один із двох автомобілів у Європі та один із трьох у світі обладнано лампами Philips.

      Скерування світлового пучка на потрібну ділянку попереду автомобіля

      Недостатньо мати просто потужні фари – оптична точність теж має значення. У ксенонових лампах Xenon X-tremeVision plus застосовано технологію найточнішого вигину дуги з вирівнюванням 150-350 мкм. Це означає, що вони освітлюють дорогу саме там, де потрібно, не засліплюючи водіїв у зустрічних автомобілях.

      Xenon X-tremeVision plus: бездоганна ефективність освітлення

      Лампи Xenon X-tremeVision plus створено на основі технології Philips Xenon для максимальної ефективності освітлення. Створюючи довший пучок світла та забезпечуючи на 150% більше видимості, лампи X-tremeVision plus дають змогу раніше помічати перешкоди та своєчасно реагувати на них. А завдяки покращеній периферійній видимості Ви зможете швидше помічати небезпеку на узбіччі, зокрема пішоходів чи перехрестя попереду. Ці лампи яскраво освітлюють кожний горбик, поворот чи небезпеку на дорозі, а тому задовольнять найвимогливіших водіїв та підійдуть для будь-яких умов водіння.

      Автомобільні лампи Philips захищені від УФ променів

      Технологія спеціального стійкого до ультрафіолету покриття від Philips захищає автомобільні фари від шкідливих УФ променів, тому кварцове скло з таким покриттям ідеально підходить для всіх умов їзди. Такий додатковий захисний шар забезпечує тривалий термін експлуатації автомобільних ламп.

      Технічні характеристики

      • Дані упаковки

        Тип упаковки
        C1
        EAN1
        8727900377170
        EAN3
        8727900377187

      • Електричні характеристики

        Напруга
        42  В
        Потужність (Вт)
        35  Вт

      • Термін експлуатації

        Термін експлуатації
        2500 год.

      • Характеристики світла

        Люмен
        3200 ±450  лм
        Колірна температура
        До 4800 K

      • Інформація для замовлень

        Код артикулу
        42403XV2C1
        Код замовлення
        37717033

      • Інформація про упаковку

        Висота
        6  см
        Довжина
        11  см
        Ширина
        10  см

      • Опис виробу

        Тип
        D3S
        Застосування
        • Фари дальнього світла
        • Фари ближнього світла
        Позначення
        D3S X-tremeVision
        Відповідність стандартам ЕСЕ
        Так
        Лінійка
        Xenon X-tremeVision
        Технологія
        Xenon
        Цоколь
        PK32d-5

      • Інформація про упаковку

        Вага брутто однієї одиниці
        77  г
        Висота
        9  см
        Довжина
        5  см
        Мінімальна партія (для спеціалістів)
        2
        Кількість в упаковці
        1
        Ширина
        5  см

      • Маркетингові особливості

        Очікувані переваги
        Більше світла
        Особливість виробу
        Використовуйте більше світла

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