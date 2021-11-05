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  • Почувайтеся та керуйте автомобілем безпечно з яскравішими фарами
  • Почувайтеся та керуйте автомобілем безпечно з яскравішими фарами
  • Почувайтеся та керуйте автомобілем безпечно з яскравішими фарами
  • Почувайтеся та керуйте автомобілем безпечно з яскравішими фарами
  • Почувайтеся та керуйте автомобілем безпечно з яскравішими фарами
  • Почувайтеся та керуйте автомобілем безпечно з яскравішими фарами
  • Почувайтеся та керуйте автомобілем безпечно з яскравішими фарами
  • Почувайтеся та керуйте автомобілем безпечно з яскравішими фарами
  • Почувайтеся та керуйте автомобілем безпечно з яскравішими фарами
  • Почувайтеся та керуйте автомобілем безпечно з яскравішими фарами
  • Почувайтеся та керуйте автомобілем безпечно з яскравішими фарами
  • Почувайтеся та керуйте автомобілем безпечно з яскравішими фарами

Xenon X-tremeVision gen2Ксенонова лампа для передніх фар

42403XV2C1

4.3
| (31) Відгуки
Почувайтеся та керуйте автомобілем безпечно з яскравішими фарами
Лампи X-tremeVision 2-го покоління створюють потужний пучок із максимально можливим розсіюванням світла і є найновішою розробкою у ксенонової технології. Така виняткова ефективність освітлення розширює можливості водія, тож керування автомобілем буде більш безпечним і комфортним.
Переглянути всі переваги

Помічайте всі горби, повороти і перешкоди на дорозі

Почувайтеся та керуйте автомобілем безпечно з яскравішими фарами

  • Тип лампи: D3S

  • 42 В, 35 Вт

  • Кількість ламп: 1 шт.

Краща видимість для більш безпечного й комфортного водіння

Освітлення – важлива складова керування автомобілем. Достатньо покращити якість освітлення, і Ви зможете запобігти аваріям. Лампи Xenon X-tremeVision 2-го покоління покращують видимість, тож Ви побачите перешкоди та дорожні знаки раніше та матимете змогу швидше реагувати. Спектральний склад цього світла пристосовано до природної чутливості очей до кольору. А завдяки колірній температурі 4800 К така лампа для фар створює приємне для очей світло, тож нічна їзда стане більш безпечною та комфортною.

Компанія Philips винайшла технологію Xenon HID

Лампи Xenon HID (High Intensity Discharge – розряд високої інтенсивності) створюють удвічі більше світла для безпечнішого керування автомобілем за будь-яких умов. Дослідження довели, що ксенонове автомобільне освітлення допомагає водіям бути зосередженими на дорозі та розпізнавати перешкоди та дорожні знаки набагато швидше, ніж у разі використання традиційних ламп. А що краще переможе темряву, як не інтенсивне біле світло, подібне до денного?

Дотримання високих стандартів якості згідно сертифікації ЕСЕ

Автомобільні товари та послуги Philips вважаються найкращими в своєму класі на ринку оригінального обладнання і післяпродажного обслуговування автомобілів. Наші товари виготовляються з високоякісних матеріалів і відповідають найвищим стандартам, щоб забезпечити нашим клієнтам максимальну безпеку та комфорт під час керування автомобілем. Уся наша продукція проходить ґрунтовну перевірку, контроль і сертифікацію (ISO 9001, ISO 14001 та QSO 9000) згідно з найжорсткішими вимогами ECE. А якщо коротко: це – якість, якій можна довіряти.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.3

з 5

31

Відгуки

05/11/2021

Україна

Україна

Хороша лампа!

Класні лампи! Добре підійшли на Berlingo B9 (2016). Світло тіньова границя чітка, без засвітлень. Світло рівномірне і достатньо яскраве (особливо якщо порівнювати з галогенними лампами). Недоліки: 1) температура світіння – 6500К, а тому в погану, особливо сніжну, погоду видно гірше; 2) трішки мерехтять на холостому ходу. Загалом дуже задоволений.

Плюси

рівномірне і яскраве світло; створюють чітку світло-тіньову границю; немає засвітлень

Мінуси

трішки мерехтять на холостому ходу; через холодне біле світло в непогоду видно гірше

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар

11/04/2019

Україна

Україна

Найкращі лампи за таку ціну

Вирішив замінити лампи в авто, обрав філіпс через довіру до бренду, якість ламп на висоті

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Vision 12362PRB1 Більше видимості

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Vision 12362PRB1 Більше видимості

27/12/2017

Україна

Україна

Більше світла

Поставив ці лампи на автомобіль Daewoo Lanos. Лампи на вигляд дуже якісні. На відміну від ламп які стояли ці світять набагато краще.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар

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