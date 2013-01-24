Автомобільні лампи Philips виготовлено з високоякісного кварцового скла

Кварцове скло з захистом від УФ променів міцніше порівняно з твердим склом і надзвичайно стійке до різких перепадів температур і вібрацій, а тому усуває ризик появи передчасних несправностей. Лампи Philips з кварцового скла (нитка розжарення 2650º C і скло 800º C) можуть витримувати сильні температурні стрибки. Завдяки можливості витримувати підвищений тиск усередині лампи кварцове скло з захистом від УФ променів може подавати потужніше світло, що покращує умови водіння, незалежно від того, наскільки темна дорога лежить перед Вами.