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Xenon X-tremeVision gen2Ксенонова лампа для передніх фар

42403XV2S1

Почувайтеся та керуйте автомобілем безпечно з яскравішими фарами

Лампи X-tremeVision 2-го покоління створюють потужний пучок із максимально можливим розсіюванням світла і є найновішою розробкою у ксенонової технології. Така виняткова ефективність освітлення розширює можливості водія, тож керування автомобілем буде більш безпечним і комфортним.

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Помічайте всі горби, повороти і перешкоди на дорозі

Почувайтеся та керуйте автомобілем безпечно з яскравішими фарами

  • Тип лампи: D3S

  • В упаковці: 1 шт.

  • 42 В, 35 Вт

Xenon X-tremeVision 2-го покоління: бездоганна ефективність освітлення

Лампи Xenon X-tremeVision 2-го покоління створено на основі технології Philips Xenon для максимальної ефективності освітлення. Створюючи довший пучок світла та забезпечуючи на 150% більше видимості, лампи X-tremeVision 2-го покоління дають змогу раніше помічати перешкоди та своєчасно реагувати на них. А завдяки покращеній периферійній видимості Ви зможете швидше помічати небезпеку на узбіччі, зокрема, пішоходів чи перехрестя попереду. Ці лампи яскраво освітлюють кожний горбик, поворот чи небезпеку на дорозі, а тому задовольнять найвимогливіших водіїв та підійдуть для будь-яких умов водіння.

Краща видимість для більш безпечного й комфортного водіння

Освітлення – важлива складова керування автомобілем. Достатньо покращити якість освітлення, і Ви зможете запобігти аваріям. Лампи Xenon X-tremeVision 2-го покоління покращують видимість, тож Ви побачите перешкоди та дорожні знаки раніше та матимете змогу швидше реагувати. Спектральний склад цього світла пристосовано до природної чутливості очей до кольору. А завдяки колірній температурі 4800 К така лампа для фар створює приємне для очей світло, тож нічна їзда стане більш безпечною та комфортною.

Скерування світлового пучка на потрібну ділянку попереду автомобіля

Недостатньо мати просто потужні фари – оптична точність теж має значення. У ксенонових лампах Xenon X-tremeVision 2-го покоління застосовано технологію найточнішого вигину дуги з вирівнюванням 150-350 мкм. Це означає, що вони освітлюють дорогу саме там, де потрібно, не засліплюючи водіїв у зустрічних автомобілях.

Технічні характеристики

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