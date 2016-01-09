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Більше не доступний
49PUS7170/12
Телевізор 4K UHD Ultra Slim LED на базі Android
Надшвидкий чотириядерний процесор відповідає надзвичайно тонкому дизайну: телевізор UHD серії 7170 на базі Android швидкий на вигляд і в роботі. Елегантний сріблястий корпус, компактний дизайн підставки та підсвічування Ambilight будуть підсилювати Ваші враження від перегляду.
123 см (49 дюймів)
Світлодіодний телевізор 4K Ultra HD
Quad Core, 16 Гб і розширення
Два тюнери DVB-T/T2/C/S/S2
Ніколи не побивайтеся тим, що дивитися. Завдяки двом тюнерам на телевізорі можна дивитися улюблений серіал та футбол одночасно. Наша функція подвійного запису дозволяє дивитися одну програму під час запису іншої, завдяки чому завжди буде що подивитися пізніше.
Ваш дім представляє Ваш стиль. Наші дизайнери вибрали витончені, вишукані кольори та якісні покриття, такі як полірований хром, щоб створити дизайн телевізора, який чудово доповнює інтер’єр.
Краса телевізора 4K Ultra HD полягає у насолоді кожною деталлю. Система Philips Pixel Precise Ultra HD перетворює будь-яке вхідне зображення на вражаючу роздільну здатність UHD на екрані. Насолоджуйтеся плавним, але чітким рухомим зображенням та винятковою контрастністю. Відкрийте для себе глибші чорні кольори, світліші білі, яскраві кольори та природні тони кольору шкіри – щоразу та з будь-якого джерела.
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
3.1
з 5
37
Відгуки
Szymon38
09/01/2016
Polska
Dobry wybór
Telewizor bardzo dobrze się sprawuje. Nie stwierdziłem aby się zawieszał a takie opinie czytałem na ten temat. Ambilight super efekt, żonce bardzo się podoba :) Android bardzo dobrze chodzi. Polecam zakup Pada i podłączenie go do tego telewizora - mamy konsole do gier :). . Gry ze sklepu Google i gramy, okrojony jest wybór ale jest w czym wybierać aby sobie w wolnej chwili pograć. Brak dźwięku 5.1 w Netfixie mam nadzieje że przy następnej aktualizacji to się zmieni, plus pojawiły się opcja oglądanie w 4k ale trzeba mieć szybkie łącze :(. Dziwne problemy z dźwiękiem - raz jest cicho raz głośnio może następne aktualizacja to zmieni.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 7000 series 55PUS7170 Niezwykle smukły telewizor 4K UHD z syst. Android™
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 7000 series 55PUS7170 Niezwykle smukły telewizor 4K UHD z syst. Android™
Rolis96
31/12/2015
Lietuva
Keletas imtuvų. Android.
Gražus,gerą vaizdą rodantis televizorius, turi keletą priėmimo imtuvų, prieigą prie interneto per laidą ir WIFI .
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 7000 series 55PUS7170 Itin plonas 4K UHD televizorius su „Android™“
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 7000 series 55PUS7170 Itin plonas 4K UHD televizorius su „Android™“
pokas
15/12/2015
Lietuva
Puikus android tv
Labai gražus,dailus,fantastiškai šviečiantis fonas,be abejo androidas,tikra namų puošmena,jau nekalbant apie vaizdą.Tikrai rekomenduoju.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 7000 series 55PUS7170 Itin plonas 4K UHD televizorius su „Android™“
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 7000 series 55PUS7170 Itin plonas 4K UHD televizorius su „Android™“
На основі результатів програми тестування Ambilight у Швеції, Данії, Фінляндії, Норвегії, Великій Британії, Німеччині, Австрії та Франції в період з 24 лютого 2023 року по 28 лютого 2025 року. Протягом цього періоду 99,91% учасників вирішили залишити свій Ambilight TV, незважаючи на можливість повернути його з повним відшкодуванням коштів без необхідності вказувати причину.
Батьки повинні стежити за переглядом 3D-контенту дітьми та за їх самопочуттям під час перегляду. Не рекомендується переглядати 3D-відео дітям до 6 років, оскільки їхня зорова система ще недостатньо розвинена.
ЕДП та фактична доступність (до 8 днів) залежить від країни та оператора.
Пропозиції додатка Android різняться залежно від країни. Для отримання детальнішої інформації відвідайте місцевий магазин Google Play Store.
Споживання енергії у кВт/год. на рік на основі споживання енергії телевізора, який працює 4 години на день протягом 365 днів. Фактичне споживання енергії залежатиме від використання телевізора.
Пропозиція Cloud Gaming залежить від постачальників ігор.
Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції "Без обмежень". Певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на веб-сайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписка. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора.
(Philips) сумісний лише з певним програвачем Philips.
Функціональність Google Cast залежить від пристроїв і додатків Google Cast Ready. Для отримання детальнішої інформації відвідайте сторінку виробу Google Cast.
Додаток Philips TV Remote App та відповідні функції різняться залежно від моделі телевізора, оператора та країни, а також моделі та ОС розумного пристрою. Для отримання детальнішої інформації відвідайте веб-сайт: www.philips.com/TVRemoteapp.
Пропозиції додатка Smart TV залежать від моделі телевізора та країни. Для отримання детальнішої інформації відвідайте вебсайт: www.philips.com/smarttv.
Запис на USB лише для цифрових каналів: записи можуть бути обмежені захистом авторських прав на мовлення (CI+). Можливі обмеження щодо певних країн та каналів.