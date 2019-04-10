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Більше не доступний

7900 seriesУльтратонкий телевізор 4K UHD на базі Android™

49PUS7909/12

3.1

| (45) Відгуки

Ультратонкий світлодіодний телевізор 4K UHD на базі Android

Ultra HD у поєднанні з системою Android: телевізор Philips Ultra HD серії 7900. Завдяки дивовижно швидкому процесору Quad Core виконувати навігацію у Smart TV дуже легко. Підсвічування Ambilight та конструкція без рамки додатково підсилюють враження від перегляду.

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99,91% людей, які спробували Ambilight TV, більше ніколи не хочуть його повертати. 1

Із 2-стороннім підсвічуванням Ambilight

Ультратонкий світлодіодний телевізор 4K UHD на базі Android

  • 123 см (49 дюймів)

  • Світлодіодний телевізор 4K Ultra HD

  • Quad Core

  • Два тюнери DVB-T/T2/C/S/S2

4K Ultra HD: роздільна здатність, якої Ви ніколи раніше не бачили

4K Ultra HD: роздільна здатність, якої Ви ніколи раніше не бачили

Дивіться телевізор, як ніколи досі, завдяки роздільній здатності, яка в чотири рази перевищує роздільну здатність звичайного телевізора Full HD. 3840 x 2160 пікселів створюють безмежно витончене та реалістичне зображення, а це – вікно в новий світ.

Ambilight назавжди змінює погляд на телевізор

Ambilight назавжди змінює погляд на телевізор

Ви створили дім, який є більше, ніж просто будинком, тому чому б не вибрати телевізор, який також створює відчуття тепла і затишку? Унікальна технологія Philips Ambilight значно розширює екран та забезпечує більш захоплюючий перегляд, подаючи надзвичайно широкий потік світла з обох боків екрана телевізора на оточуючу стіну. Колір, яскравість і захоплення переходять з екрана у вітальню, забезпечуючи більш хвилюючий та вражаючий перегляд з ефектом занурення.

PMR Ultra HD 600 Гц для бездоганних рухомих зображень

PMR Ultra HD 600 Гц для бездоганних рухомих зображень

Ніщо не зрівняється з адреналіновими іграми, видовищними спортивними змаганнями чи динамічними фільмами на телевізорі Ultra HD. Телевізор Philips має частоту Perfect Motion Rate Ultra 600 Гц, тож Ви насолоджуватиметесь бездоганними динамічними зображеннями з роздільною здатністю Ultra HD. Можливо, у Вас при цьому стрибатиме пульс, але зображення залишатиметься стабільно неперевершеним.

Технічні характеристики

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Відгуки

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3.1

з 5

45

Відгуки

10/04/2019

Україна

Україна

4 роки користування телевізором 49PUS7909, але й досі хизуюся ним

Купив телевізор вже давненько, але дуже задоволений. Ніколи б не подумав, що дизайн буде й досі, не лишень актуальний, але й вартий, щоб похизуватися. Супер тонкі вбудовані рамки, підсвідка задньої частини боків телевізора Ambilight, + докуплено HUE лампи які синхронізуються з кольорами - це справді робить враження! І звичайно Android на TV, - чому ж його так пізно придумали? Дякую за гарний, якісний продукт і за часті оновлення програмного забезпечення :)

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 7900 series 49PUS7909 Ультратонкий телевізор 4K UHD на базі Android™

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 7900 series 49PUS7909 Ультратонкий телевізор 4K UHD на базі Android™

01/04/2019

Україна

Україна

Супер!

Понад 4 роки користуюся. Усе задовольняє. Шалена кількість можливостей (4К, 3D, 49', Android) за таку ціну - це неймовірно!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 7900 series 49PUS7909 Ультратонкий телевізор 4K UHD на базі Android™

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 7900 series 49PUS7909 Ультратонкий телевізор 4K UHD на базі Android™

25/11/2025

Polska

Polska

Перевірений покупець

Warto było

10 lat bezproblemowego użytkowania to mówi samo za siebie. Ambilight to jest to z czym się już nie rozstanę

Плюси

Ambilight, dobry czysty obraz, bezawaryjny, fajny pilot z klawiaturą, lepszy dźwięk

Мінуси

Przesyłanie większych zdjęć nie zawsze kończy się sukcesem

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 7900 series 55PUS7909 Niezwykle smukły telewizor 4K UHD z syst. Android™

Дата використання 2023-11-25

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 7900 series 55PUS7909 Niezwykle smukły telewizor 4K UHD z syst. Android™

Дата використання 2023-11-25

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Примітки

  1. На основі результатів програми тестування Ambilight у Швеції, Данії, Фінляндії, Норвегії, Великій Британії, Німеччині, Австрії та Франції в період з 24 лютого 2023 року по 28 лютого 2025 року. Протягом цього періоду 99,91% учасників вирішили залишити свій Ambilight TV, незважаючи на можливість повернути його з повним відшкодуванням коштів без необхідності вказувати причину. 

  1. Додаток Philips TV Remote App та відповідні функції різняться залежно від моделі телевізора та країни, а також моделі та ОС розумного пристрою. Для отримання детальнішої інформації відвідайте веб-сайт: www.philips.com/TV.

  2. Пропозиції додатка Android різняться залежно від країни. Для отримання детальнішої інформації відвідайте місцевий магазин Google Play Store.

  3. Відвідайте веб-сайт www.philips.com/TV, щоб дізнатися про пропозиції додатка Smart TV у Вашій країні.

  4. Доступність хмарного ТБ залежить від країни та чинних норм.

  5. Сумісність залежить від сертифікації Wifi Miracast та Android 4.2 чи новішої версії. Для отримання детальнішої інформації читайте документацію, що додається до пристрою.

  6. Запис на USB лише для цифрових каналів: записи можуть бути обмежені захистом авторських прав на мовлення (CI+). Можливі обмеження щодо певних країн та каналів.

  7. Телевізійна камера Philips (PTA317) продається окремо.

  8. Батьки повинні стежити за переглядом 3D-контенту дітьми та за їх самопочуттям під час перегляду. Не рекомендується переглядати 3D-відео дітям до 6 років, оскільки їхня зорова система ще недостатньо розвинена.

  9. Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції "Без обмежень". Певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на веб-сайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписка. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора.

  10. Споживання енергії у кВт/год. на рік на основі споживання енергії телевізора, який працює 4 години на день протягом 365 днів. Фактичне споживання енергії залежатиме від використання телевізора.

  11. ЕДП та фактична доступність (до 8 днів) залежить від країни та оператора.

  12. (Philips) сумісний лише з певним програвачем Philips.