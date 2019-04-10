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Більше не доступний
49PUS7909/12
Ультратонкий світлодіодний телевізор 4K UHD на базі Android
Ultra HD у поєднанні з системою Android: телевізор Philips Ultra HD серії 7900. Завдяки дивовижно швидкому процесору Quad Core виконувати навігацію у Smart TV дуже легко. Підсвічування Ambilight та конструкція без рамки додатково підсилюють враження від перегляду.
123 см (49 дюймів)
Світлодіодний телевізор 4K Ultra HD
Quad Core
Два тюнери DVB-T/T2/C/S/S2
Дивіться телевізор, як ніколи досі, завдяки роздільній здатності, яка в чотири рази перевищує роздільну здатність звичайного телевізора Full HD. 3840 x 2160 пікселів створюють безмежно витончене та реалістичне зображення, а це – вікно в новий світ.
Ви створили дім, який є більше, ніж просто будинком, тому чому б не вибрати телевізор, який також створює відчуття тепла і затишку? Унікальна технологія Philips Ambilight значно розширює екран та забезпечує більш захоплюючий перегляд, подаючи надзвичайно широкий потік світла з обох боків екрана телевізора на оточуючу стіну. Колір, яскравість і захоплення переходять з екрана у вітальню, забезпечуючи більш хвилюючий та вражаючий перегляд з ефектом занурення.
Ніщо не зрівняється з адреналіновими іграми, видовищними спортивними змаганнями чи динамічними фільмами на телевізорі Ultra HD. Телевізор Philips має частоту Perfect Motion Rate Ultra 600 Гц, тож Ви насолоджуватиметесь бездоганними динамічними зображеннями з роздільною здатністю Ultra HD. Можливо, у Вас при цьому стрибатиме пульс, але зображення залишатиметься стабільно неперевершеним.
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
3.1
з 5
45
Відгуки
Захар
10/04/2019
Україна
4 роки користування телевізором 49PUS7909, але й досі хизуюся ним
Купив телевізор вже давненько, але дуже задоволений. Ніколи б не подумав, що дизайн буде й досі, не лишень актуальний, але й вартий, щоб похизуватися. Супер тонкі вбудовані рамки, підсвідка задньої частини боків телевізора Ambilight, + докуплено HUE лампи які синхронізуються з кольорами - це справді робить враження! І звичайно Android на TV, - чому ж його так пізно придумали? Дякую за гарний, якісний продукт і за часті оновлення програмного забезпечення :)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 7900 series 49PUS7909 Ультратонкий телевізор 4K UHD на базі Android™
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 7900 series 49PUS7909 Ультратонкий телевізор 4K UHD на базі Android™
Slebed
01/04/2019
Україна
Супер!
Понад 4 роки користуюся. Усе задовольняє. Шалена кількість можливостей (4К, 3D, 49', Android) за таку ціну - це неймовірно!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 7900 series 49PUS7909 Ультратонкий телевізор 4K UHD на базі Android™
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 7900 series 49PUS7909 Ультратонкий телевізор 4K UHD на базі Android™
Ravandy
25/11/2025
Polska
Частина акції
Перевірений покупець
Warto było
10 lat bezproblemowego użytkowania to mówi samo za siebie. Ambilight to jest to z czym się już nie rozstanę
Плюси
Ambilight, dobry czysty obraz, bezawaryjny, fajny pilot z klawiaturą, lepszy dźwięk
Мінуси
Przesyłanie większych zdjęć nie zawsze kończy się sukcesem
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 7900 series 55PUS7909 Niezwykle smukły telewizor 4K UHD z syst. Android™
Дата використання 2023-11-25
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 7900 series 55PUS7909 Niezwykle smukły telewizor 4K UHD z syst. Android™
Дата використання 2023-11-25
На основі результатів програми тестування Ambilight у Швеції, Данії, Фінляндії, Норвегії, Великій Британії, Німеччині, Австрії та Франції в період з 24 лютого 2023 року по 28 лютого 2025 року. Протягом цього періоду 99,91% учасників вирішили залишити свій Ambilight TV, незважаючи на можливість повернути його з повним відшкодуванням коштів без необхідності вказувати причину.
Додаток Philips TV Remote App та відповідні функції різняться залежно від моделі телевізора та країни, а також моделі та ОС розумного пристрою. Для отримання детальнішої інформації відвідайте веб-сайт: www.philips.com/TV.
Пропозиції додатка Android різняться залежно від країни. Для отримання детальнішої інформації відвідайте місцевий магазин Google Play Store.
Відвідайте веб-сайт www.philips.com/TV, щоб дізнатися про пропозиції додатка Smart TV у Вашій країні.
Доступність хмарного ТБ залежить від країни та чинних норм.
Сумісність залежить від сертифікації Wifi Miracast та Android 4.2 чи новішої версії. Для отримання детальнішої інформації читайте документацію, що додається до пристрою.
Запис на USB лише для цифрових каналів: записи можуть бути обмежені захистом авторських прав на мовлення (CI+). Можливі обмеження щодо певних країн та каналів.
Телевізійна камера Philips (PTA317) продається окремо.
Батьки повинні стежити за переглядом 3D-контенту дітьми та за їх самопочуттям під час перегляду. Не рекомендується переглядати 3D-відео дітям до 6 років, оскільки їхня зорова система ще недостатньо розвинена.
Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції "Без обмежень". Певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на веб-сайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписка. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора.
Споживання енергії у кВт/год. на рік на основі споживання енергії телевізора, який працює 4 години на день протягом 365 днів. Фактичне споживання енергії залежатиме від використання телевізора.
ЕДП та фактична доступність (до 8 днів) залежить від країни та оператора.
(Philips) сумісний лише з певним програвачем Philips.