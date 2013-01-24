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    Ультратонкий світлодіодний телевізор 4K UHD Smart TV

    50PUS6703/12
    Загальна оцінка / 5
    2 нагороди
    • Ультратонкий світлодіодний телевізор 4K UHD Smart TV Ультратонкий світлодіодний телевізор 4K UHD Smart TV Ультратонкий світлодіодний телевізор 4K UHD Smart TV
      -{discount-value}

      Ультратонкий світлодіодний телевізор 4K UHD Smart TV

      50PUS6703/12
      Загальна оцінка / 5
      2 нагороди

      Ультратонкий світлодіодний телевізор 4K UHD Smart TV

      Зручно сядьте і насолоджуйтеся високою якістю 4K UHD на телевізорі Smart TV, яким неймовірно легко користуватися. Отримайте миттєвий доступ до улюбленого контенту за допомогою SAPHI. Pixel Precise Ultra HD робить зображення плавним та чітким, а підсвічування Ambilight гармонійно усе це довершує. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Ультратонкий світлодіодний телевізор 4K UHD Smart TV

      Ультратонкий світлодіодний телевізор 4K UHD Smart TV

      Зручно сядьте і насолоджуйтеся високою якістю 4K UHD на телевізорі Smart TV, яким неймовірно легко користуватися. Отримайте миттєвий доступ до улюбленого контенту за допомогою SAPHI. Pixel Precise Ultra HD робить зображення плавним та чітким, а підсвічування Ambilight гармонійно усе це довершує. Переглянути усі переваги

      Ультратонкий світлодіодний телевізор 4K UHD Smart TV

      Зручно сядьте і насолоджуйтеся високою якістю 4K UHD на телевізорі Smart TV, яким неймовірно легко користуватися. Отримайте миттєвий доступ до улюбленого контенту за допомогою SAPHI. Pixel Precise Ultra HD робить зображення плавним та чітким, а підсвічування Ambilight гармонійно усе це довершує. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Ультратонкий світлодіодний телевізор 4K UHD Smart TV

      Ультратонкий світлодіодний телевізор 4K UHD Smart TV

      Зручно сядьте і насолоджуйтеся високою якістю 4K UHD на телевізорі Smart TV, яким неймовірно легко користуватися. Отримайте миттєвий доступ до улюбленого контенту за допомогою SAPHI. Pixel Precise Ultra HD робить зображення плавним та чітким, а підсвічування Ambilight гармонійно усе це довершує. Переглянути усі переваги

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        Ультратонкий світлодіодний телевізор 4K UHD Smart TV

        Усього:

        Ультратонкий світлодіодний телевізор 4K UHD Smart TV

        із 3-стороннім підсвічуванням Ambilight

        • Телевізор 126 см (50 д.) із Ambilight
        • 1100 Picture Performance Index
        • HDR Plus
        • Процесор Pixel Precise Ultra HD
        Ambilight. Дозвольте емоціям вийти за межі екрана.

        Ambilight. Дозвольте емоціям вийти за межі екрана.

        Із Philips Ambilight фільми та ігри мають більший ефект занурення. Музика супроводжується власним світловим шоу. А екран здаватиметься більшим, ніж є насправді. Розумні світлодіоди вздовж країв телевізора переносять кольори з екрана на стіни кімнати у реальному часі. Зображення має ідеально налаштоване підсвічування. А це ще одна причина полюбити ваш телевізор.

        4K Ultra HD. Зображення таке чітке, що створює відчуття присутності.

        4K Ultra HD. Зображення таке чітке, що створює відчуття присутності.

        Роздільна здатність Ultra HD в чотири рази вища за звичайну Full HD, адже освітлює екран понад 8 мільйонами пікселів та нашою унікальною технологією підвищення якості Ultra Resolution Upscaling. Насолоджуйтеся вдосконаленим зображенням незалежно від оригінального контенту та чіткішим зображенням із винятковою глибиною, контрастністю, природним рухом та яскравими деталями.

        HDR Plus. Вдосконалена контрастність, кольори та чіткість.

        HDR Plus. Вдосконалена контрастність, кольори та чіткість.

        High Dynamic Range Plus – це новий стандарт відео. Завдяки вдосконаленій контрастності й кольору він виводить перегляд у домашніх умовах на новий рівень. Насолоджуйтеся чуттєвою глибиною і яскравістю кольорів, які до того ж точно відображають задум автора вмісту. Який кінцевий результат? Яскравіші основні моменти, краща контрастність, ширший діапазон кольорів і деталі, як ніколи раніше.

        SAPHI. Розумне дозвілля за переглядом телевізора.

        SAPHI. Розумне дозвілля за переглядом телевізора.

        SAPHI – це швидка, інтуїтивна операційна систеа, завдяки якій користуватися Philips Smart TV є справжнім задоволенням. Насолоджуйтеся чудовою якістю зображення та доступом до чіткого меню у вигляді піктограм натисненням однієї кнопки. Легко керуйте телевізором та виконуйте швидку навігацію популярними додатками Philips Smart TV, зокрема YouTube, Netflix та іншими.

        Технологія Micro Dimming оптимізує контрастність зображення на телевізорі

        Технологія Micro Dimming оптимізує контрастність зображення на телевізорі

        Завдяки нашому спеціальному програмному забезпеченню, яке аналізує зображення у 6400 різних ділянках і відповідно коригує його, Ви зможете насолоджуватися неймовірною контрастністю та якістю зображення для справді реалістичного перегляду.

        Ультратонка рамка та алюмінієва підставка.

        Сучасний європейський дизайн виражений алюмінієвими підставками, що ніби плавають, оздоблені у темних сріблястих тонах відповідно до кольору ультратонкої рамки.

        Pixel Precise Ultra HD. Плавне зображення із неймовірною глибиною.

        Краса телевізора 4K Ultra HD полягає у насолоді кожною деталлю. Система Philips Pixel Precise Ultra HD перетворює будь-яке вхідне зображення на вражаюче UHD-зображення на екрані. Насолоджуйтеся плавним, чітким рухомим зображенням та винятковою контрастністю. Відкрийте для себе насиченіші чорні відтінки, світліші білі, яскраві кольори та природні тони кольору шкіри – щоразу та з будь-якого джерела.

        Галерея додатків Philips App Gallery. Отримуйте доступ до Youtube, Netflix тощо.

        Галерея додатків Philips App Gallery – це широка добірка Інтернет-додатків, доступ до яких можна отримати відразу після підключення Smart TV до Інтернету. Це так просто! Увімкніть телевізор, підключіть його до Інтернету та отримайте цілий світ онлайн-розваг.

        Насичені низькі частоти та надзвичайно чіткі діалоги.

        DTS HD оптимізує обробку звуку, зберігаючи оригінальний звуковий вміст, що дозволяє насолоджуватися кращим звучанням динаміків та надзвичайно чіткими діалогами.

        Технічні характеристики

        • Ambilight

          Версія Ambilight
          3-стороннє

        • Зображення/дисплей

          Дисплей
          4K Ultra HD LED
          Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
          126  см
          Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
          50  дюймів
          Роздільна здатність панелі
          3840x2160
          Формат кадру
          16:9
          Покращення зображення
          • Micro Dimming
          • 1100 PPI
          • Процесор Pixel Precise Ultra HD
          • Ultra Resolution

        • Функції Smart TV

          Взаємодія з користувачем
          • SimplyShare
          • Сертифіковано Wi-Fi Miracast*
          Інтерактивне телебачення
          HbbTV
          Програма
          • Стоп-кадр у телепрограмі
          • Запис на USB*
          Додатки SmartTV*
          • Мережеві відеомагазини
          • Відкритий веб-браузер
          • Соціальне ТБ
          • ТБ на вимогу
          • YouTube
          Просте встановлення
          • Автоматичне виявлення пристроїв Philips
          • Майстер під’єднання пристрою
          • Майстер встановлення мережі
          • Майстер помічника з налаштувань
          Можливість оновлення програмного забезпечення
          • Майстер автоматичного оновлення програмного забезпечення
          • Можливість оновлення програмного забезпечення через USB
          • Оновлення програмного забезпечення через Інтернет
          Налаштування формату екрана
          • Додаткові – Змістити
          • Основні – На весь екран
          • До розмірів екрана
          • Масштабувати, Розтягнути
          Додаток Philips TV Remote App*
          • Додатки
          • Канали
          • Керування
          • Зараз на ТБ
          • Телегід
          • Відео на вимогу

        • Звук

          Вихідна потужність (RMS)
          20 Вт
          Покращення звуку
          • Incredible Surround
          • Clear Sound
          • Автоматичне регулювання гучності
          • Розумний звук
          Конфігурація динаміків
          2 повнодіапазонні динаміки по 10 Вт

        • Під'єднання

          Кількість роз’ємів HDMI
          3
          Кількість USB-роз’ємів
          2
          Кількість компонентних входів (YPbPr)
          1
          Бездротові з’єднання
          • Вбудований Wi-Fi 802.11n 2x2
          • Подвійний діапазон
          Інші з’єднання
          • Антена IEC75
          • Супутниковий конектор
          • Common Interface Plus (CI+)
          • Цифровий аудіовихід (оптичний)
          • Ethernet-LAN RJ-45
          • Вхід Audio L/R
          • Вихід для навушників
          Характеристики HDMI
          • Реверсивний звуковий канал
          • 4K
          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Дистанційна дія пульта
          • Керування звуком системи
          • Режим очікування системи
          • Відтворення одним дотиком
          HDCP 2.2
          Так на всіх HDMI

        • Обробка

          Потужність обробки
          Quad Core

        • Мультимедійні додатки

          Формати відтворення відео
          • Контейнери: AVI, MKV
          • H264/MPEG-4 AVC
          • MPEG-1
          • MPEG-2
          • MPEG-4
          • WMV9/VC1
          • HEVC (H.265)
          • VP9
          Підтримувані формати субтитрів
          • .SMI
          • .SRT
          • .SUB
          • .TXT
          • .AAS
          Формати відтворення музики
          • AAC
          • MP3
          • WAV
          • WMA (від v2 до v9.2)
          • WMA-PRO (v9 та v10)
          Формати відтворення зображення
          • JPEG
          • BMP
          • GIF
          • PNG

        • Підтримувана роздільна здатність дисплея

          Комп’ютерні входи на HDMI1
          до 4K UHD 3840x2160 при 30 Гц
          Комп’ютерні входи на HDMI2/3
          до 4K UHD 3840x2160 при 60 Гц
          Відеовходи на HDMI1
          до 4K UHD 3840x2160 при 30 Гц
          Відеовходи на HDMI2/3
          до 4K UHD 3840x2160 при 60 Гц

        • Тюнер/Прийом/Передача

          Цифрові телевізори
          DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
          Підтримка MPEG
          • MPEG2
          • MPEG4
          Відтворення відео
          • NTSC
          • PAL
          • SECAM
          Телегід*
          Електронний довідник програм на 8 днів
          Індикація потужності сигналу
          Так
          Телетекст
          Гіпертекст на 1000 сторінок
          Підтримка HEVC
          Так

        • Потужність

          Потужність, що споживається від електромережі
          220–240 В змінного струму, 50/60 Гц
          Температура зовнішнього середовища
          від 5 °C до 35 °C
          Споживання електроенергії в режимі очікування
          <0,3 Вт
          Споживання енергії у режимі вимкнення
          Немає
          Енергозберігаючі функції
          • Таймер автоматичного вимикання
          • Вимикання зображення (для радіо)
          Клас маркування енергоспоживання
          A
          Живлення маркування енергоспоживання ЄС
          74  Вт
          Річне споживання енергії
          109  кВт·год
          Вміст ртуті
          0  мг
          Наявність свинцю
          Так*

        • Розміри

          Ширина коробки
          1240  мм
          Висота коробки
          800  мм
          Глибина коробки
          160  мм
          Ширина телевізора
          1128,4  мм
          Висота телевізора
          663,0  мм
          Глибина телевізора
          83,2  мм
          Ширина телевізора (з підставкою)
          1128,4  мм
          Висота телевізора (з підставкою)
          695,3  мм
          Глибина телевізора (з підставкою)
          231,4  мм
          Ширина підставки телевізора
          818,0  мм
          Вага виробу
          12,8  кг
          Вага виробу (+ підставка)
          13,3  кг
          Вага з упаковкою
          17,6  кг
          Сумісність з настінним кріпленням VESA
          200 x 200 мм

        • Колір та покриття

          Передня панель телевізора
          Темний сріблястий

        • Аксесуари

          Аксесуари в комплекті
          • Дистанційне керування
          • 2 батареї AAA
          • Шнур живлення
          • Короткий посібник
          • Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки
          • Підставка на стіл

        Комплектація упаковки

        Інші елементи комплектації

        • Дистанційне керування
        • 2 батареї AAA
        • Шнур живлення
        • Короткий посібник
        • Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки
        • Підставка на стіл

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            • ЕДП та фактична доступність (до 8 днів) залежить від країни та оператора.
            • Споживання енергії у кВт/год. на рік на основі споживання енергії телевізора, який працює 4 години на день протягом 365 днів. Фактичне споживання енергії залежатиме від використання телевізора.
            • Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції "Без обмежень". Певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на веб-сайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписка. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора.
            • (Philips) сумісний лише з певним програвачем Philips.
            • Додаток Philips TV Remote App та відповідні функції різняться залежно від моделі телевізора, оператора та країни, а також моделі та ОС розумного пристрою. Для отримання детальнішої інформації відвідайте веб-сайт: www.philips.com/TVRemoteapp.
            • Пропозиції додатка Smart TV залежать від моделі телевізора та країни. Для отримання детальнішої інформації відвідайте веб-сайт: www.philips.com/smarttv.
            • Запис на USB лише для цифрових каналів: записи можуть бути обмежені захистом авторських прав на мовлення (CI+). Можливі обмеження щодо певних країн та каналів.
            • Сумісність залежить від сертифікації Wifi Miracast та Android 4.2 чи новішої версії. Для отримання детальнішої інформації читайте документацію, що додається до пристрою.
            • Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.

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