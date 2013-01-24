Інші елементи комплектації
- Дистанційне керування
- 2 батареї AAA
- Шнур живлення
- Короткий посібник
- Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки
- Підставка на стіл
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Ультратонкий світлодіодний телевізор 4K UHD Smart TV
Зручно сядьте і насолоджуйтеся високою якістю 4K UHD на телевізорі Smart TV, яким неймовірно легко користуватися. Отримайте миттєвий доступ до улюбленого контенту за допомогою SAPHI. Pixel Precise Ultra HD робить зображення плавним та чітким, а підсвічування Ambilight гармонійно усе це довершує. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ультратонкий світлодіодний телевізор 4K UHD Smart TV
Зручно сядьте і насолоджуйтеся високою якістю 4K UHD на телевізорі Smart TV, яким неймовірно легко користуватися. Отримайте миттєвий доступ до улюбленого контенту за допомогою SAPHI. Pixel Precise Ultra HD робить зображення плавним та чітким, а підсвічування Ambilight гармонійно усе це довершує. Переглянути усі переваги
Ультратонкий світлодіодний телевізор 4K UHD Smart TV
Зручно сядьте і насолоджуйтеся високою якістю 4K UHD на телевізорі Smart TV, яким неймовірно легко користуватися. Отримайте миттєвий доступ до улюбленого контенту за допомогою SAPHI. Pixel Precise Ultra HD робить зображення плавним та чітким, а підсвічування Ambilight гармонійно усе це довершує. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ультратонкий світлодіодний телевізор 4K UHD Smart TV
Зручно сядьте і насолоджуйтеся високою якістю 4K UHD на телевізорі Smart TV, яким неймовірно легко користуватися. Отримайте миттєвий доступ до улюбленого контенту за допомогою SAPHI. Pixel Precise Ultra HD робить зображення плавним та чітким, а підсвічування Ambilight гармонійно усе це довершує. Переглянути усі переваги
Ультратонкий світлодіодний телевізор 4K UHD Smart TV
Усього:
Із Philips Ambilight фільми та ігри мають більший ефект занурення. Музика супроводжується власним світловим шоу. А екран здаватиметься більшим, ніж є насправді. Розумні світлодіоди вздовж країв телевізора переносять кольори з екрана на стіни кімнати у реальному часі. Зображення має ідеально налаштоване підсвічування. А це ще одна причина полюбити ваш телевізор.
Роздільна здатність Ultra HD в чотири рази вища за звичайну Full HD, адже освітлює екран понад 8 мільйонами пікселів та нашою унікальною технологією підвищення якості Ultra Resolution Upscaling. Насолоджуйтеся вдосконаленим зображенням незалежно від оригінального контенту та чіткішим зображенням із винятковою глибиною, контрастністю, природним рухом та яскравими деталями.
High Dynamic Range Plus – це новий стандарт відео. Завдяки вдосконаленій контрастності й кольору він виводить перегляд у домашніх умовах на новий рівень. Насолоджуйтеся чуттєвою глибиною і яскравістю кольорів, які до того ж точно відображають задум автора вмісту. Який кінцевий результат? Яскравіші основні моменти, краща контрастність, ширший діапазон кольорів і деталі, як ніколи раніше.
SAPHI – це швидка, інтуїтивна операційна систеа, завдяки якій користуватися Philips Smart TV є справжнім задоволенням. Насолоджуйтеся чудовою якістю зображення та доступом до чіткого меню у вигляді піктограм натисненням однієї кнопки. Легко керуйте телевізором та виконуйте швидку навігацію популярними додатками Philips Smart TV, зокрема YouTube, Netflix та іншими.
Завдяки нашому спеціальному програмному забезпеченню, яке аналізує зображення у 6400 різних ділянках і відповідно коригує його, Ви зможете насолоджуватися неймовірною контрастністю та якістю зображення для справді реалістичного перегляду.
Сучасний європейський дизайн виражений алюмінієвими підставками, що ніби плавають, оздоблені у темних сріблястих тонах відповідно до кольору ультратонкої рамки.
Краса телевізора 4K Ultra HD полягає у насолоді кожною деталлю. Система Philips Pixel Precise Ultra HD перетворює будь-яке вхідне зображення на вражаюче UHD-зображення на екрані. Насолоджуйтеся плавним, чітким рухомим зображенням та винятковою контрастністю. Відкрийте для себе насиченіші чорні відтінки, світліші білі, яскраві кольори та природні тони кольору шкіри – щоразу та з будь-якого джерела.
Галерея додатків Philips App Gallery – це широка добірка Інтернет-додатків, доступ до яких можна отримати відразу після підключення Smart TV до Інтернету. Це так просто! Увімкніть телевізор, підключіть його до Інтернету та отримайте цілий світ онлайн-розваг.
DTS HD оптимізує обробку звуку, зберігаючи оригінальний звуковий вміст, що дозволяє насолоджуватися кращим звучанням динаміків та надзвичайно чіткими діалогами.
Ambilight
Зображення/дисплей
Функції Smart TV
Звук
Під'єднання
Обробка
Мультимедійні додатки
Підтримувана роздільна здатність дисплея
Тюнер/Прийом/Передача
Потужність
Розміри
Колір та покриття
Аксесуари