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    LED

    Світлодіодний телевізор 4K UHD Smart TV

    50PUS7607/12
    Загальна оцінка / 5
    • Бездоганне дозвілля Бездоганне дозвілля Бездоганне дозвілля
      -{discount-value}
      Energy Label Europe F download product fiche
      Для детальнішої інформації, download product fiche (PDF 194.0KB)

      LED Світлодіодний телевізор 4K UHD Smart TV

      50PUS7607/12
      Загальна оцінка / 5

      Бездоганне дозвілля

      Насолоджуйтеся бажаним зображенням і звуком завдяки цьому телевізору Smart TV базової комплектації. Насолоджуйтеся чіткими, яскравими фільмами та шоу, а також плавними іграми. Звук Dolby Atmos преміум-класу дарує максимум переваг від музики та саундтреків. Переглянути усі переваги

      LED Світлодіодний телевізор 4K UHD Smart TV

      Бездоганне дозвілля

      Насолоджуйтеся бажаним зображенням і звуком завдяки цьому телевізору Smart TV базової комплектації. Насолоджуйтеся чіткими, яскравими фільмами та шоу, а також плавними іграми. Звук Dolby Atmos преміум-класу дарує максимум переваг від музики та саундтреків. Переглянути усі переваги

      Бездоганне дозвілля

      Насолоджуйтеся бажаним зображенням і звуком завдяки цьому телевізору Smart TV базової комплектації. Насолоджуйтеся чіткими, яскравими фільмами та шоу, а також плавними іграми. Звук Dolby Atmos преміум-класу дарує максимум переваг від музики та саундтреків. Переглянути усі переваги

      LED Світлодіодний телевізор 4K UHD Smart TV

      Бездоганне дозвілля

      Насолоджуйтеся бажаним зображенням і звуком завдяки цьому телевізору Smart TV базової комплектації. Насолоджуйтеся чіткими, яскравими фільмами та шоу, а також плавними іграми. Звук Dolby Atmos преміум-класу дарує максимум переваг від музики та саундтреків. Переглянути усі переваги

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        LED

        LED

        Світлодіодний телевізор 4K UHD Smart TV

        - {discount-value}

        Усього:

        Бездоганне дозвілля

        Світлодіодний телевізор 4K UHD Smart TV

        • Підтримка основних форматів HDR
        • Dolby Vision та Dolby Atmos
        • Телевізор SAPHI Smart TV 126 см (50 д.)
        • Pixel Precise Ultra HD
        Яскравий перегляд. Світлодіодний телевізор Philips 4K UHD.

        Яскравий перегляд. Світлодіодний телевізор Philips 4K UHD.

        Насолоджуйтеся будь-яким контентом на цьому світлодіодному телевізорі 4K UHD. Процесор Philips Pixel Precise Ultra HD оптимізує якість зображення для відтворення чіткого зображення, насичених кольорів і плавних рухів. Ви щоразу отримуватимете найкращі враження від перегляду.

        Тонкий телевізор. Розроблений на майбутнє.

        Тонкий телевізор. Розроблений на майбутнє.

        Шукаєте телевізор, який підійде для вашої кімнати? Майже безрамковий екран цього 4K телевізора Smart TV доповнить будь-який інтер’єр. Тонкі чорні матові ніжки наштовхують на думку, що екран парить у повітрі. Нашу упаковку і вставки виготовлено з переробленого картону й паперу.

        Кінематографічне зображення та звук. Dolby Vision та Dolby Atmos

        Кінематографічне зображення та звук. Dolby Vision та Dolby Atmos

        Завдяки Dolby Vision та Dolby Atmos ваші фільми, шоу та ігри виглядатимуть і звучатимуть неймовірно. Переглядайте зображення так, яке це було задумано режисером – більше жодного розчарування через надто темні сцени! Чітко чуйте кожне слово. Відчуйте всі звукові ефекти, ніби дія відбувається навколо вас.

        Чудовий варіант для ігор. Низький рівень затримки на будь-якій консолі

        Телевізор Philips дозволяє вам отримати максимум переваг від консолі, забезпечуючи швидкий геймплей і плавну графіку. З’єднання HDMI із підтримкою VRR та налаштування низької затримки автоматично активуються під час увімкнення консолі.

        SAPHI. Розумне дозвілля за переглядом телевізора.

        Завдяки швидкій, інтуїтивній операційній системі SAPHI користуватися телевізором Philips Smart TV – справжнє задоволення. Насолоджуйтеся чудовою якістю зображення та доступом до зрозумілого меню у вигляді піктограм натисненням однієї кнопки. Легко керуйте телевізором і виконуйте швидку навігацію популярними додатками Philips Smart TV.

        Технічні характеристики

        • Зображення/дисплей

          Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
          126  см
          Дисплей
          4K Ultra HD LED
          Роздільна здатність панелі
          3840 x 2160
          Природна частота оновлення
          60  Гц
          Процесор зображення
          Pixel Precise Ultra HD
          Покращення зображення
          • Dolby Vision
          • HLG (Hybrid Log Gamma)
          • Підтримка HDR10+
          Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
          50 дюймів

        • Підтримувана роздільна здатність дисплея

          Комп’ютерні входи на всіх HDMI
          • до 4K UHD 3840x2160 при 60 Гц
          • підтримка HDR, HDR10/ HLG
          Відеовходи на всіх HDMI
          • до 4K UHD 3840x2160 при 60 Гц
          • Підтримка HDR
          • HDR10/HLG (Hybrid Log Gamma)

        • Тюнер/Прийом/Передача

          Цифрові телевізори
          DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
          Телегід*
          Електронний довідник програм на 8 днів
          Індикація потужності сигналу
          Так
          Телетекст
          Гіпертекст на 1000 сторінок
          Підтримка HEVC
          Так

        • Функції Smart TV

          Взаємодія з користувачем
          • SimplyShare
          • Дублювання екрана
          Застосунки SmartTV*
          • Мережеві відеомагазини
          • Відкритий веббраузер
          • ТБ на вимогу
          • YouTube
          • Netflix TV
          Просте встановлення
          • Автоматичне виявлення пристроїв Philips
          • Майстер встановлення мережі
          • Майстер помічника з налаштувань
          Простота у користуванні
          • Універсальна розумна кнопка меню
          • Екранний посібник користувача
          Можливість оновлення програмного забезпечення
          • Майстер автоматичного оновлення програмного забезпечення
          • Можливість оновлення програмного забезпечення через USB
          • Оновлення програмного забезпечення через Інтернет

        • Мультимедійні застосунки

          Формати відтворення відео
          • Контейнери: AVI, MKV
          • H264/MPEG-4 AVC
          • MPEG-1
          • MPEG-2
          • MPEG-4
          • HEVC (H.265)
          • VP9
          • AV1
          Формати відтворення музики
          • AAC
          • MP3
          • WAV
          • WMA (від v2 до v9.2)
          • WMA-PRO (v9 та v10)
          • FLAC
          Підтримувані формати субтитрів
          • .SMI
          • .SRT
          • .SUB
          • .TXT
          • .ASS
          • .SSA
          Формати відтворення зображення
          • JPEG
          • BMP
          • GIF
          • PNG
          • Фото 360 градусів
          • HEIF

        • Обробка

          Потужність обробки
          Dual Core

        • Звук

          Вихідна потужність (RMS)
          20 Вт
          Конфігурація динаміків
          2 повнодіапазонні динаміки по 10 Вт
          Покращення звуку
          • Звук із системою штучного інтелекту
          • Чіткий діалог
          • Dolby Atmos
          • Нічний режим
          • Підсилення низьких частот Dolby
          • Еквалайзер зі штучним інтелектом
          • Регулятор гучності Dolby

        • Під'єднання

          Кількість роз’ємів HDMI
          3
          Характеристики HDMI
          • Реверсивний звуковий канал
          • 4K
          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Дистанційна дія пульта
          • Керування звуком системи
          • Режим очікування системи
          • Відтворення одним дотиком
          Кількість USB-роз’ємів
          2
          Бездротове з’єднання
          Wi-Fi 802.11n, 2x2, односмуговий
          Інші з’єднання
          • Супутниковий конектор
          • Common Interface Plus (CI+)
          • Цифровий аудіовихід (оптичний)
          • Ethernet-LAN RJ-45
          • Сервісний конектор
          HDCP 2.3
          Так на всіх HDMI
          HDMI ARC
          Так на HDMI1
          Функції HDMI 2.1
          • eARC на HDMI 1
          • Підтримка eARC, VRR, ALLM

        • Карта енергоспоживання ЄС

          Реєстраційні номери EPREL
          1205164
          Клас енергоспоживання для SDR
          F
          Потреба в потужності в режимі увімкнення для SDR
          64  кВт-год/1000 год
          Клас енергоспоживання для HDR
          G
          Потреба в потужності в режимі увімкнення для HDR
          116  кВт-год/1000 год
          Споживання енергії у режимі вимкнення
          невідомо
          Мережевий режим очікування
          <2,0  Вт
          Технологія панелі, яка використовується
          Світлодіодна РК

        • Потужність

          Потужність, що споживається від електромережі
          220–240 В змінного струму, 50/60 Гц
          Споживання електроенергії в режимі очікування
          <0,3 Вт
          Енергозберігаючі функції
          • Таймер автоматичного вимикання
          • Вимикання зображення (для радіо)
          • Екорежим
          • Сенсор світла
          Споживання енергії у режимі вимкнення
          Немає

        • Аксесуари

          Аксесуари в комплекті
          • Дистанційне керування
          • 2 батареї AAA
          • Шнур живлення
          • Короткий посібник
          • Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки
          • Підставка на стіл

        • Конструкція

          Кольори телевізора
          Чорна матова рамка
          Конструкція підставки
          Чорні матові ніжки з тонким профілем

        • Розміри

          Ширина телевізора
          1111,3  мм
          Висота телевізора
          654,4  мм
          Глибина телевізора
          85,3  мм
          Вага виробу
          9,2  кг
          Ширина телевізора (з підставкою)
          1111.3  мм
          Висота телевізора (з підставкою)
          673.9  мм
          Глибина телевізора (з підставкою)
          246.8  мм
          Вага виробу (+ підставка)
          9.3  кг
          Ширина коробки
          1240.0  мм
          Висота коробки
          785.0  мм
          Глибина коробки
          150.0  мм
          Вага з упаковкою
          12,1  кг
          Ширина підставки
          808.4  мм
          Висота підставки
          28.0  мм
          Глибина підставки
          246.8  мм
          Відстань між 2 підставками
          808.4  мм
          Висота підставки до нижнього краю телевізора
          28.0  мм
          Сумісність із настінним кронштейном
          100 x 200 мм

        Комплектація упаковки

        Інші елементи комплектації

        • Дистанційне керування
        • 2 батареї AAA
        • Шнур живлення
        • Короткий посібник
        • Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки
        • Підставка на стіл

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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            • ЕДП та фактична доступність (до 8 днів) залежить від країни та оператора.
            • Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції "Без обмежень". Певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на веб-сайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписка. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора.
            • Додаток Philips TV Remote App та відповідні функції різняться залежно від моделі телевізора, оператора та країни, а також моделі та ОС розумного пристрою. Для отримання детальнішої інформації відвідайте веб-сайт: www.philips.com/TVRemoteapp.
            • Пропозиції додатка Smart TV залежать від моделі телевізора та країни. Для отримання детальнішої інформації відвідайте вебсайт: www.philips.com/smarttv.
            • Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.
            • Amazon Prime доступний не всіма мовами та не в усіх країнах.
            • Потрібна підписка Netflix. Діють умови: https://www.netflix.com
            • Послуга Rakuten TV доступна окремими мовами і в окремих країнах.

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