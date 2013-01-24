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Essential Box

Запасний комплект

55717EBKM
  • Усі потрібні лампи в одному комплекті Усі потрібні лампи в одному комплекті Усі потрібні лампи в одному комплекті
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    Essential Box Запасний комплект

    55717EBKM

    Усі потрібні лампи в одному комплекті

    Головна мета Philips Automotive – піклуватися про безпеку на дорозі. Оскільки рекомендується мати запасні частини в автомобілі, ми пропонуємо запасні комплекти з усіма потрібними запасними лампами для заміни в потрібний момент. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Essential Box Запасний комплект

    Усі потрібні лампи в одному комплекті

    Головна мета Philips Automotive – піклуватися про безпеку на дорозі. Оскільки рекомендується мати запасні частини в автомобілі, ми пропонуємо запасні комплекти з усіма потрібними запасними лампами для заміни в потрібний момент. Переглянути усі переваги

    Усі потрібні лампи в одному комплекті

    Головна мета Philips Automotive – піклуватися про безпеку на дорозі. Оскільки рекомендується мати запасні частини в автомобілі, ми пропонуємо запасні комплекти з усіма потрібними запасними лампами для заміни в потрібний момент. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Essential Box Запасний комплект

    Усі потрібні лампи в одному комплекті

    Головна мета Philips Automotive – піклуватися про безпеку на дорозі. Оскільки рекомендується мати запасні частини в автомобілі, ми пропонуємо запасні комплекти з усіма потрібними запасними лампами для заміни в потрібний момент. Переглянути усі переваги

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      Усі потрібні лампи в одному комплекті

      Запасний комплект із лампами H1

      • H1

      Лампи для фар з комплекту Essential Box забезпечують до 30% кращу видимість

      Наші лампи створюють потужний та точний пучок світла з надзвичайною світловіддачею. Скористайтеся перевагами змінних ламп для автомобільних фар, які покращують Вашу видимість на дорозі.

      Надійна конструкція коробки захищає від пошкоджень і поломок

      Коробки запасних комплектів виготовлено з міцних матеріалів, стійких до механічних пошкоджень, тому лампи захищені від поломок.

      Зручний формат для простого зберігання в автомобілі

      Комплект Essential Kit створений спеціально для автомобілістів, не займає багато місця та ідеально поміститься в багажнику або відділенні для рукавичок.

      Запасний комплект містить якісні лампи Philips, офіційно дозволені для використання

      Запасні комплекти Philips включають найкращі в своєму класі вироби. Вони виготовлені з високоякісних матеріалів і відповідають найвищим стандартам для забезпечення найвищої безпеки та зручності керування. Уся наша продукція піддається ретельному тестуванню, контролю та сертифікації (ISO 9001, ISO 14001 та QSO 9000) згідно з найжорсткішими вимогами ECE.

      Сумісність із 90% моделей автомобілів

      Запасні комплекти Philips включаються надзвичайно різноманітні запасні лампи, які підходять у середньому для 90% моделей автомобілів. Це ідеальний вибір для водіїв, які турбуються про свою безпеку.

      Технічні характеристики

      • Електричні характеристики

        Напруга
        12  В

      • Інформація для замовлень

        Код замовлення
        70032928

      • Інформація про упаковку

        Вага брутто однієї одиниці
        0,525  кг
        Висота
        12,2  см
        Довжина
        34,1  см
        Ширина
        11,8  см

      • Дані упаковки

        Тип упаковки
        KM
        EAN1
        8727900700329
        EAN3
        8727900700336

      • Інформація про упаковку

        Вага брутто однієї одиниці
        105  г
        Висота
        12,44  см
        Довжина
        10,8  см
        Кількість в упаковці / Мінімальна партія
        5
        Ширина
        6,63  см

      • Опис виробу

        Застосування
        • Передні протитуманні фари
        • Передній покажчик повороту
        • Фари дальнього світла
        • Освітлення салону
        • Номерний знак
        • Фари ближнього світла
        • Задні протитуманні ліхтарі
        • Задній покажчик повороту
        • Ліхтар заднього ходу
        • Бічний покажчик повороту
        • Стоп-сигнал
        Відповідність стандартам ЕСЕ
        Так
        Технологія
        Галогенна
        Тип
        H1
        Позначення
        Essential Box
        Лінійка
        • Запасний комплект
        • Essential Box

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