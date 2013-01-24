Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1

Essential Box

Запасний комплект

55718EBKM
  • Усі потрібні лампи в одному комплекті Усі потрібні лампи в одному комплекті Усі потрібні лампи в одному комплекті
    -{discount-value}

    Essential Box Запасний комплект

    55718EBKM

    Усі потрібні лампи в одному комплекті

    Головна мета Philips Automotive – піклуватися про безпеку на дорозі. Оскільки рекомендується мати запасні частини в автомобілі, ми пропонуємо запасні комплекти з усіма потрібними запасними лампами для заміни в потрібний момент. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Essential Box Запасний комплект

    Усі потрібні лампи в одному комплекті

    Головна мета Philips Automotive – піклуватися про безпеку на дорозі. Оскільки рекомендується мати запасні частини в автомобілі, ми пропонуємо запасні комплекти з усіма потрібними запасними лампами для заміни в потрібний момент. Переглянути усі переваги

    Усі потрібні лампи в одному комплекті

    Головна мета Philips Automotive – піклуватися про безпеку на дорозі. Оскільки рекомендується мати запасні частини в автомобілі, ми пропонуємо запасні комплекти з усіма потрібними запасними лампами для заміни в потрібний момент. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Essential Box Запасний комплект

    Усі потрібні лампи в одному комплекті

    Головна мета Philips Automotive – піклуватися про безпеку на дорозі. Оскільки рекомендується мати запасні частини в автомобілі, ми пропонуємо запасні комплекти з усіма потрібними запасними лампами для заміни в потрібний момент. Переглянути усі переваги

    Подібні вироби

    See all accessories

      Усі потрібні лампи в одному комплекті

      Запасний комплект із лампами H4

      • H4

      Лампи для фар з комплекту Essential Box забезпечують до 30% кращу видимість

      Наші лампи створюють потужний та точний пучок світла з надзвичайною світловіддачею. Скористайтеся перевагами змінних ламп для автомобільних фар, які покращують Вашу видимість на дорозі.

      Надійна конструкція коробки захищає від пошкоджень і поломок

      Коробки запасних комплектів виготовлено з міцних матеріалів, стійких до механічних пошкоджень, тому лампи захищені від поломок.

      Зручний формат для простого зберігання в автомобілі

      Комплект Essential Kit створений спеціально для автомобілістів, не займає багато місця та ідеально поміститься в багажнику або відділенні для рукавичок.

      Запасний комплект містить якісні лампи Philips, офіційно дозволені для використання

      Запасні комплекти Philips включають найкращі в своєму класі вироби. Вони виготовлені з високоякісних матеріалів і відповідають найвищим стандартам для забезпечення найвищої безпеки та зручності керування. Уся наша продукція піддається ретельному тестуванню, контролю та сертифікації (ISO 9001, ISO 14001 та QSO 9000) згідно з найжорсткішими вимогами ECE.

      Сумісність із 90% моделей автомобілів

      Запасні комплекти Philips включаються надзвичайно різноманітні запасні лампи, які підходять у середньому для 90% моделей автомобілів. Це ідеальний вибір для водіїв, які турбуються про свою безпеку.

      Технічні характеристики

      • Електричні характеристики

        Напруга
        12  В

      • Інформація для замовлень

        Код замовлення
        70034328

      • Інформація про упаковку

        Вага брутто однієї одиниці
        0,605  кг
        Висота
        12,2  см
        Довжина
        34,1  см
        Ширина
        11,8  см

      • Дані упаковки

        Тип упаковки
        KM
        EAN1
        8727900700343
        EAN3
        8727900700350

      • Інформація про упаковку

        Вага брутто однієї одиниці
        121  г
        Висота
        12,44  см
        Довжина
        10,8  см
        Вага нетто однієї одиниці
        121  г
        Кількість в упаковці / Мінімальна партія
        5
        Ширина
        6,63  см

      • Опис виробу

        Застосування
        • Передні протитуманні фари
        • Передній покажчик повороту
        • Фари дальнього світла
        • Салон
        • Номерний знак
        • Фари ближнього світла
        • Задні протитуманні ліхтарі
        • Задній покажчик повороту
        • Ліхтар заднього ходу
        • Бічний покажчик повороту
        • Стоп-сигнал
        Відповідність стандартам ЕСЕ
        Так
        Технологія
        Галогенні
        Тип
        H4
        Позначення
        Essential Box
        Лінійка
        Запасний комплект

      Отримати підтримку для цього виробу

      Перейти до Центру обслуговування клієнтів

      Рекомендовані вироби

        Вироби, які Ви нещодавно переглядали